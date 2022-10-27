Cách trị mụn thâm cấp tốc sau 1 đêm da trắng mịn đến không tỳ vết

Mụn là kẻ thù số 1 của làn da, mụn khiến chị em phụ nữ cảm thấy tự ti, mất tự tin trước mặt bạn bè. Mụn để lâu hoặc cố ý nặn thì sẽ trở nên thâm đen xấu xí, nếu cứ để như vậy mà không có biện pháp điều trị thì làn da của bạn cũng sẽ tồi tệ hơn. Liệu có cách nào cải thiện tình trạng mụn thâm cấp tốc không? Hãy cùng tìm hiểu ngay câu trả lời ở bài viết dưới đây nhé!

Mụn thâm không gây đau đớn nhưng chúng khiến chị em phụ nữ cảm thấy tự ti về ngoại hình, ảnh hưởng đến thẩm mỹ bề ngoài. Do đó hình thành nên sự ngại ngùng khi giao tiếp, ảnh hưởng lớn đến các mối quan hệ xung quanh. Đối với chị em phụ nữ, mụn thâm làm mất vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Ngoài ra, làn da sẽ bị sừng hóa và trở nên thô cứng, xỉn màu, kém sức sống.

Mụn thâm là vùng da sau khi bị thương tổn do mụn trứng cá, bị đổi thành màu tối hơn những vùng xung quanh. Mụn thâm còn được gọi là vết thâm.

Người ta sẽ phân loại vết thâm mụn dựa vào tình trạng sậm màu để lại trên da. Thông thường có 2 loại phổ biến:

- Mụn thâm đỏ: Trường hợp này là khi sự viêm nhiễm chưa kết thúc. Trong trạng thái này, không nên sử dụng các loại axit hữu cơ điều trị vết thâm. Bởi chúng sẽ khiến vùng da trở nên nhạy cảm hơn và dễ bị tổn thương.

- Mụn thâm nâu đen: Lúc này sự viêm nhiễm trên vùng da đã chấm dứt. Do đó, bạn cần tập trung vào vấn đề làm sáng vết thâm, cải thiện đều màu da.

Các biện pháp trị mụn thâm cấp tốc tại nhà

Nói đến những phương pháp trị mụn thâm cấp tốc thì bạn hay nghĩ đến việc sử dụng công nghệ hiện tại từ spa hay các thẩm mỹ viện. Tuy cách này mang lại hiệu quả tức thì nhưng về lâu về dài thì khó mà duy trì được nếu bạn không chăm sóc da kỹ lưỡng. Do đó, cách điều trị mụn thâm dứt điểm một cách an toàn mà chắc chắn công hiệu cao ta cần kể đến đầu tiên đó là sử dụng thực phẩm thiên nhiên.

Các loại thực phẩm thiên nhiên chứa nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết để phục hồi hư tổn và dưỡng da trẻ đẹp, mịn màng hơn. Do là sản phẩm tự nhiên nên nó đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi loại da mà khi sử dụng bạn không cần phải lo lắng. Đặc biệt, nếu bạn biết áp dụng đúng công thức thì chỉ sau 1 đêm, những vết mụn thâm sẽ mờ đi và làn da sẽ cải thiện tốt hơn trông thấy.

1. Trị mụn thân cấp tốc với chanh tươi

Chanh tươi là một loại trái cây hoàn hảo dùng trong nhiều công thức làm đẹp phải kể đến đó là trị mụn thâm hiệu quả.

Chanh có chứa hàm lượng cao vitamin C, khoáng chất và axit amin. Sự góp mặt của những thành phần này giúp tẩy tế bào chết, phục hồi tế bào da cũ và phát triển tế bào da mới. Chanh có tính axit nên dễ dàng loại bỏ khuẩn mụn, làm mờ vết thâm do mụn, dưỡng da mịn màng trắng sáng hơn.

Chanh giúp điều trị mụn thâm hiệu quả sau 1 ngày!

Thông thường, người ta hay vắt nước cốt chanh rồi thoa lên những vị trí có mụn thâm. Để trong khoảng 15 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Ngoài ra, nếu bạn muốn giảm khả năng tẩy da của chanh xuống để da có cảm giác dễ chịu hơn thì hãy dùng cách tri mụn thâm cấp tốc sau 1 đêm khi kết hợp chanh với một số sản phẩm khác như sữa tươi, mật ong, nha đam, dầu dừa... Sự phối hợp hoàn hảo này không những loại bỏ mụn, vết thâm nhanh chóng hơn mà còn hỗ trợ dưỡng da trắng mịn như ý.

2. Trị mụn thâm cấp tốc với bột nghệ

Bột nghê là “thần dược” có khả năng chăm sóc sắc đẹp toàn diện. Thành phần chính của nghệ đó là curcumin, một chất quan trọng giúp ngăn ngùa lão hóa da, phục hồi vết thương, lành sẹo, loại bỏ mụn, giảm vết thâm nám và đồng thời chăm sóc da trở nên trắng mịn đều màu không tỳ vết.

Nhờ lợi ích này mà bạn có thể sử dụng bột nghệ để trị mụn thâm cấp tốc và chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao.

Trị mụn thâm cấp tốc với bột nghệ mang lại hiệu quả cao!

Dùng bột nghệ trộn đều với sữa tươi không đường hoặc mật ong để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Sau đó thoa đều hỗn hợp này lên da mặt hoặc những vùng da khác có thâm mụn. Giữ hỗn hợp trên da khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại lần nữa với nước ấm.

3. Trị mụn thâm cấp tốc với sữa tươi

Không chỉ là loại đồ uống bổ dưỡng, sữa tươi còn được chị em tin dùng và ưa chuộng nhất để có thể chăm sóc làn da trở nên đẹp hoàn hảo hơn.

Sữa tươi có chứa nhiều loại vitamin A, B, C, E cùng nhiều khoáng chất khác như canxi, sắt, kẽm, magie, protein... Những thành phần này giúp chăm sóc sức khỏe tốt hơn và đồng thời nuôi dưỡng và phục hồi da tốt nhất. Do vậy, những nốt mụn thâm cứng đầu sẽ nhanh chóng được loại bỏ trả lại cho bạn làn da sáng mịn đến không ngờ.

Bạn có thể dùng sữa tươi không đường để rửa mặt mỗi ngày và massage da mặt với sữa. Cách này tỏ ra hiệu quả nhanh chóng chỉ sau 1 lần sử dụng. Làn da của bạn sẽ trở nên căng mịn hơn rất nhiều. Duy trì thường xuyên thì những nốt mụn thâm sẽ mờ dần rồi được loại bỏ nhanh chóng.

Hiệu quả sau 1 đêm nhờ cách trị mụn thâm từ sữa tươi!

Ngoài ra, bạn có thể dùng sữa tươi kết hợp với những sản phẩm khác để tăng gấp đôi công dụng làm đẹp da Gợi ý cho bạn như bột cám gạo, khoai tây, cà chua, mật ong... và dùng hỗn hợp đó áp dụng lên da như những cách nêu trên.

Trên đây là những gợi ý về các cách trị thâm mụn cấp tốc với các nguyên liệu tự nhiên và an toàn tại nhà, các chị em có thể áp dụng đều đặn mỗi tuần 3 – 4 lần để đạt được hiệu quả cao nhất. Chúc các chị em nhanh chóng lấy lại làn da trắng sáng đều màu nhé!