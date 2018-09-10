Đầu tiên, bạn dùng một lớp kem lót chuyên dụng để phủ lên toàn bộ bầu mắt. Đây là cách để dưỡng ẩm da và giúp những lớp phấn phủ dùng sau đó có thể bám dính thật tốt. Nên chọn dùng eyeshadow base của các hãng mỹ phẩm cao cấp để dưỡng da vùng quanh mắt được an toàn hơn

Để có màu mắt đẹp, trước khi thực hiện cách đánh màu mắt đẹp tự nhiên bạn cần rửa mặt và tay thật sạch. Cắt tỉa lại cặp lông mày, cạo đi những sợi thưa. Để tăng thêm độ ấn tượng cho đôi mắt, bạn có thể kẻ vẽ thêm chân mày. Ngoài ra, bạn cần chuẩn bị sẵn các đạo cụ gồm bút kẻ mắt nước, phấn mắt, cọ, khăn giấy….

Phủ một lớp phấn mắt màu nâu đồng lên toàn bộ bầu mắt. Dùng cọ tán phấn thật đều ra. Phấn mắt màu đồng rất phù hợp với nàng công sở.

Đây là màu phấn mắt mang lại nét đẹp tự nhiên mà đầy lôi cuốn với chút nhũ ánh. Vì thế nó chưa bao giờ là hạ nhiệt với phái đẹp.

Phủ phấn lên bầu mắt

Với những bạn mới trang điểm thì đừng nên chọn những màu phấn quá rực rỡ như tím, xanh… vì chúng sẽ khiến khuôn mặt của bạn kém nổi bật.

Tán phấn lên mắt

Sau đó, bạn thực hiện cách đánh màu mắt. Thực hiện từ giữa bầu mí mắt sang mí khoé mắt, dài xuống đuôi mắt.

Tiếp theo, bạn dùng cọ tán đều màu mắt lên qua mí mắt và một lớp nhẹ dưới mi mắt. Phủ một lớp phấn nâu theo khối chữ V ở đuôi mắt để tạo điểm nhấn và chiều sâu cho mắt hơn.

Phấn mắt nâu đồng sẽ là màu mắt đẹp luôn được bạn gái yêu thích và lựa chọn

Bước 2: Trang điểm viền mi trên của mắt

Để kẻ viền mi trên bạn sẽ cần dùng một cây bút dạ. Nếu bạn đang muốn thực hiện style trang điểm thường để có màu mắt tự nhiên thì không cần kéo dài đường viền mí.

Sử dụng bút kẻ mắt nâu sẫm để nhìn tự nhiên hơn và kéo dài ở phần đuôi mắt tạo điểm nhấn

Để tạo cảm giác đôi mắt to, đen và cuốn hút hơn bạn nên kẻ mắt màu đen hoặc nâu sẫm. Và đây cũng luôn là sự lựa chọn hàng đầu được các nàng văn phòng yêu thích.

Bước 3: Kẻ viền mi dưới

Với viền mi dưới, để đường kẻ được sắc sảo, chuyên nghiệp và đôi mắt thêm to tròn hơn, bạn nên dùng bút chì màu trắng ngọc trai hoặc màu da ánh nhũ.

Kẻ viền mi dưới bằng chì màu trắng ngọc trai hoặc màu da ánh nhũ

Đầu tiên, bạn dùng bút chì kẻ viền mí trong bên dưới. Đối với đôi mắt thiếu ngủ, để che khuyết điểm bạn sẽ chấm ít kem dưới bọng mắt rồi dùng phấn phủ màu hồng đào để giúp đôi mắt trở nên sáng, to hơn.

Tiếp theo, bạn dùng eyeliner kẻ một đường mi mắt dưới hoặc vành trong của mắt. Kẹp mi và chuốt từ hai đến ba lớp mascara giúp lông mi dày, cong và thu hút hơn.

Với phong cách trang điểm tự nhiên này, lời khuyên cho bạn là nên sử dụng son môi và phấn má hồng màu nude .

3. Hướng dẫn đánh phấn mắt tự nhiên cho mùa thu đông

Bạn nên có cách chăm sóc vùng da quanh mắt và lông mi mỗi ngày. Hãy dùng một loại kem dưỡng ẩm phù hợp để dưỡng ẩm mắt, đây cũng là cách để cung cấp dưỡng chất giúp da căng mọng và không bị lão hoá.

Dùng những loại dầu tự nhiên như dầu dừa, dầu oliu, dầu hạnh nhân... là cách giúp lông mi dài thêm. Bạn nên dùng cọ tạo hình lông mày khi make-up mắt. Lông mày hình lá liễu là dáng lông mày phù hợp với hầu hết khuôn mặt, khi tạo hình lông mày, bạn cần lưu ý tạo thật cân đối và có độ dày thích hợp.

Đánh phấn mắt tự nhiên cho mùa thu đông

Trước tiên, bạn dùng phấn mắt và kem che khuyết điểm. Dùng cọ phủ phấn màu nude lên bầu mắt. Với tone màu nhạt và nhẹ nhàng, đôi mắt của bạn sẽ trông tự nhiên hơn.

Tiếp theo, bạn phủ đều mắt theo hình chữ V và kéo dài về phía đuôi mắt. Dùng cọ phủ thêm ít kem che khuyết điểm. Sau đó, bạn tán đều lên toàn bộ bầu mắt từ đường viền lên đến hốc mắt. Những tone màu như xanh biển, xanh đen, hồng phấn... sẽ giúp đôi mắt trông long lanh hơn.

Nên vẽ và kẻ to đuôi mắt để đôi mắt trông đậm và to hơn. Tô đậm phần đuôi mắt theo hình tam giác.

Đôi mắt trông long lanh mà vẫn thật tự nhiên, nữ tính

Cách đánh màu mắt tự nhiên không có gì là khó khăn, chỉ cần bạn chịu khó lưu ý thực hiện theo những hướng dẫn chi tiết mà chuyên mục vừa giới thiệu trên là sẽ sở hữu đôi mắt trông thật long lanh mà vô cùng tự nhiên và nữ tính.