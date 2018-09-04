10 mẹo trang điểm hữu ích từ các chuyên gia, nàng vụng về hay người mới học không nên bỏ qua

Trang điểm 04/09/2018 10:19

Thuộc lòng 10 mẹo đơn giản sau đây, bạn sẽ trở thành người trang điểm chuyên nghiệp ngay tại nhà.

Các chuyên viên trang điểm luôn có mánh khóe riêng để tạo ra một khuôn mặt hoàn hảo sau makeup. 

Đôi khi, một số thủ thuật giúp họ tiết kiệm được rất nhiều thời gian lẫn tiền bạc. Chính vì vậy, Brightside đã tìm ra 10 bí quyết trang điểm vô cùng hữu ích, đơn giản mà các nhà makeup chuyên nghiệp thường xuyên áp dụng. 

Vệ sinh mút trước khi trang điểm

Hãy rửa mút trang điểm kỹ càng, sau đó lau khô trước khi sử dụng. Mẹo này không chỉ tiết kiệm mỹ phẩm mà còn tạo ra lớp nền mỏng mịn, tự nhiên hơn. 

10 mẹo trang điểm hữu ích từ các chuyên gia, nàng vụng về hay người mới học không nên bỏ qua - Ảnh 1
Vệ sinh mút trang điểm trước khi sử dụng sẽ giúp bạn tiết kiệm mỹ phẩm - Ảnh: Brightside

Không đặt mỹ phẩm trang điểm trong phòng tắm

Thực tế, vi khuẩn sinh sản nhanh hơn trong điều kiện ấm, ẩm ướt. Cộng với môi trường có độ ẩm, nhiệt độ cao trong phòng tắm, chất lượng mỹ phẩm sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Chính vì vậy, các chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp luôn đặt tất cả các món mỹ phẩm, dụng cụ trang điểm trong các túi, hộp chuyên dụng, có khả năng hút ẩm. 

10 mẹo trang điểm hữu ích từ các chuyên gia, nàng vụng về hay người mới học không nên bỏ qua - Ảnh 2
Tránh đặt dụng cụ, mỹ phẩm trang điểm nơi ẩm ướt để vừa bảo vệ da vừa kéo dài thời hạn sử dụng - Ảnh: Brightside

Kẻ chân mày tự nhiên

Hiện nay, xu hướng trang điểm tự nhiên luôn được ưu tiên. Do đó, kẻ chân mày phẩy sợi là một trong những yếu tố được các chuyên viên makeup chuyên nghiệp áp dụng. 

Theo đó, bạn hoàn toàn có thể thực hiện điều này tại nhà. Đầu tiên, hãy chuẩn bị 1 chiếc bút chì đầu mảnh, 1 mascara đen, 1 cọ chuốt lông mày. 

Tiếp đó, dùng cọ chải đều lông mày, lấy bút chì để kẻ thêm phần đuôi lông mày. Sau đó, chuốt một lớp mascara mỏng nhẹ lên. Khi chúng khô, phủ lên một lớp phấn bột màu tối là hoàn thành.

10 mẹo trang điểm hữu ích từ các chuyên gia, nàng vụng về hay người mới học không nên bỏ qua - Ảnh 3
Chân mày phẩy sợi giúp bạn sở hữu vẻ ngoài tự nhiên sau khi trang điểm - Ảnh: Brightside

Che nếp nhăn quanh mí mắt

Nếu đôi mắt ít nếp nhăn, bạn có thể chọn bản phối màu tươi sáng. Ngược lại, cách phối màu khói với phần phấn sáng giữa mí là mẹo che giấu khuyết điểm hoàn hảo nhất cho đôi mắt nhiều nếp nhăn.

10 mẹo trang điểm hữu ích từ các chuyên gia, nàng vụng về hay người mới học không nên bỏ qua - Ảnh 4
Phần phấn sáng màu giữa mí mắt sẽ che giấu các khuyết điểm - Ảnh: Internet

Pha trộn kem nền

Các chuyên gia trang điểm thường pha trộn kem nền theo cách riêng nhằm tìm ra kiểu ưng ý nhất với tông da.

Theo đó, họ thường kết hợp các tông nền khác nhau cùng son môi, phấn mắt... theo từng tỉ lệ để tạo ra lớp trang điểm tự nhiên nhất.

10 mẹo trang điểm hữu ích từ các chuyên gia, nàng vụng về hay người mới học không nên bỏ qua - Ảnh 5
Pha trộn kem nền là mẹo đơn giản giúp bạn trang điểm theo nhiều phong cách, tông da khác nhau - Ảnh: Brightside

Đánh khối khuôn mặt

Trong công đoạn tạo khối cho khuôn mặt, bạn không nhất thiết chỉ sử dụng phấn highlight. Những người trang điểm chuyên nghiệp thường dùng phấn màu hồng và đỏ hai bên má, màu hồng đào trên xương gò má và màu đồng phía dưới gò má. 

10 mẹo trang điểm hữu ích từ các chuyên gia, nàng vụng về hay người mới học không nên bỏ qua - Ảnh 6
Cách phối màu theo từng cấp độ hồng, hồng đào và màu đồng giúp khuôn mặt trông thon gọn, tự nhiên hơn - Ảnh: Brightside

Chọn màu mỹ phẩm đúng cách

Phần lớn phụ nữ thường cảm thấy không ưng ý với màu son môi mới khi sử dụng lần đầu tiên. Điều này bắt nguồn từ thói quen thử màu trên da tay mà hầu hết mọi người đều mắc phải. 

Một mẹo hay dành cho bạn là nên thử màu son trên da ở đầu ngón tay và tông kem nền nên được thử trước trên da cổ tay.

10 mẹo trang điểm hữu ích từ các chuyên gia, nàng vụng về hay người mới học không nên bỏ qua - Ảnh 7
Thử son môi chuẩn sát nhất trên đầu ngón tay và kem nền trên da cổ tay - Ảnh: Brightside

Kẻ mí mắt trong

Thông thường, phần da dưới mắt dễ bị thâm quầng, xuất hiện bọng nước tạo cái nhìn mệt mỏi, uể oải. Để khắc phục nhược điểm này, các chuyên viên trang điểm khuyên nên kẻ đường viền cho mí mắt dưới. Cụ thể, bạn nên sử dụng chì, bút kẻ màu sáng, bạch kim.

10 mẹo trang điểm hữu ích từ các chuyên gia, nàng vụng về hay người mới học không nên bỏ qua - Ảnh 8
Kẻ đường viền cho mí dưới giúp đôi mắt sáng, tự nhiên hơn - Ảnh: Brightside

Sử dụng kem che khuyết điểm có màu

Để che giấu các khuyết điểm trên da mặt, thợ trang điểm thường pha trộn thêm màu vào các loại mỹ phẩm. Cụ thể, nếu che giấu quầng thâm, bạn nên sử dụng kem có màu hồng, đỏ. Trong trường hợp da xuất hiện các vùng mẩn đỏ, nốt mụn, kem che khuyết điểm màu xanh lá là phương pháp phù hợp nhất. 

10 mẹo trang điểm hữu ích từ các chuyên gia, nàng vụng về hay người mới học không nên bỏ qua - Ảnh 9
Pha trộn thêm màu sẽ giúp việc che khuyết điểm hiệu quả hơn - Ảnh: Brightside

Thoa kem che khuyết điểm đúng cách

Để kem che khuyết điểm phát huy hết tác dụng giấu đi các vùng da không hoàn hảo trên mặt, bạn cần thoa chúng theo hình tam giác ngược ngay dưới mắt. 

10 mẹo trang điểm hữu ích từ các chuyên gia, nàng vụng về hay người mới học không nên bỏ qua - Ảnh 10
Kem che khuyết điểm sẽ phát huy tối đa tác dụng nếu bạn thoa chúng theo hình tam giác ngược dưới mắt - Ảnh: Brightside

Chỉ cần áp dụng đúng cách, khéo léo 10 mẹo makeup đơn giản trên, bạn thực sự sẽ trở thành chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp. 

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