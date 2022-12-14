Gợi ý kiểu tóc ngắn cho nàng mặt vuông, góc cạnh hóa thanh thoát, dịu dàng

Trang điểm 14/12/2022 06:24

Dù là mặt vuông hình chữ điền hay khá “mũm mĩm” cũng có thể cải thiện với những kiểu tóc cực xinh xắn dưới đây.

Tóc ngắn uốn phồng chữ C che trán cao

Gợi ý kiểu tóc ngắn cho nàng mặt vuông, góc cạnh hóa thanh thoát, dịu dàng - Ảnh 1

Ảnh minh họa: Internet

 

Làn sóng mái thưa được bắt nguồn từ những cô nàng thần tượng Hàn Quốc cho đến ngày hôm nay, chưa bao giờ là hết hot. Kiểu tóc ngắn uốn phồng chữ c kết hợp mái thưa này vừa giúp che đi vầng trán cao nhưng không tạo cảm giác khó chịu, bí bách so với tóc mái bình thường.

Bên cạnh đó, cắt tóc mái thưa giúp gương mặt của bạn trở nên thanh tú, nhẹ nhàng hơn. Do đó mà đây được liệt kê vào một trong những kiểu tóc ngắn đẹp 2022.

Đặc biệt hơn, khi bạn kết hợp tóc ngắn Hàn Quốc uốn phồng cùng mái thưa thì chắc chắn anh chàng nào trông thấy bạn cũng phải xiêu lòng trước vẻ đẹp ngọt ngào và trẻ trung của bạn mất thôi!

Tóc ngắn cho những người mặt chữ điền

Gợi ý kiểu tóc ngắn cho nàng mặt vuông, góc cạnh hóa thanh thoát, dịu dàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người mặt chữ điền thường phù hợp với kiểu tóc ngắn để thẳng hay uốn xoăn nhẹ nhàng phần đuôi đều được. Chỉ cần tạo kiểu tóc để chúng che đi phần xương hơi bành ra chút ở dưới má nhìn sẽ trẻ trung vô cùng. Hơn thế nữa, đây còn được xem là kiểu tóc “quốc dân” giúp gương mặt mọi cô gái thon nhỏ đi nhiều, tạo nên nét đẹp yêu kiều, duyên dáng.

Thêm một gợi ý nữa chính là tạo kiểu tóc mái rẽ ngôi lệch. Với kiểu tóc này, gương mặt bạn cũng có phần thanh thoát và nữ tính hơn nhiều, dễ dàng ghi điểm trong mắt người xung quanh. Kiểu tóc giúp “đánh lừa con mắt” người nhìn đã xuất hiện rồi đây, nàng ngại gì mà không thử F5 ngay cho mái tóc của mình. 

Tóc ngắn ngang vai uốn lọn nhỏ cho mặt gốc cạnh

Gợi ý kiểu tóc ngắn cho nàng mặt vuông, góc cạnh hóa thanh thoát, dịu dàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có nàng nào thắc mắc rằng tại sao kiểu tóc ngang vai uốn lọn nhỏ luôn là một từ khóa được phái nữ săn đón suốt cả một thời gian dài luôn không. Vì đây là một trong các kiểu tóc có thể “sánh đôi” với nhiều khuôn mặt khác nhau.

Đừng đi đâu xa để tìm kiếm một kiểu tóc ngắn ngang vai uốn phù hợp và sành điệu, nó đã xuất hiện trước mắt nàng rồi đây. Hãy kết hợp uốn lọn nhỏ này sẽ khiến bạn mang một nét đẹp riêng biệt nhưng đảm bảo sẽ dễ thương và xinh xắn không lẫn vào đâu được.

Chưa hết đâu, bạn sẽ trông nổi bật và cá tính hơn nhiều khi bạn kết hợp tóc ngang vai đẹp uốn sóng nhỏ này với các màu nhuộm đẹp, cũng đang là “hot trend” như: xám khói, nâu socola, nâu hạt dẻ, nâu rêu, nâu đỏ…

Mách bạn mẹo làm đẹp "độc - lạ" từ các cô gái xứ Hàn: Mỡ ngựa, trang điểm "lặn" đều mang lại hiệu quả bất ngờ

Mách bạn mẹo làm đẹp "độc - lạ" từ các cô gái xứ Hàn: Mỡ ngựa, trang điểm "lặn" đều mang lại hiệu quả bất ngờ

Được mệnh danh là thiên đường làm đẹp Châu Á, các tín đồ làm đẹp Hàn Quốc chẳng bao giờ khiến ta thất vọng vì những cách làm đẹp "độc-lạ" không ai nghĩ đến nhưng hiệu quả lại vô cùng bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tóc ngắn kiểu tóc cho mặt vuông mặt góc cạnh

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 44 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 1 giờ 44 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành