Gợi ý kiểu tóc ngắn cho nàng mặt vuông, góc cạnh hóa thanh thoát, dịu dàng

Làn sóng mái thưa được bắt nguồn từ những cô nàng thần tượng Hàn Quốc cho đến ngày hôm nay, chưa bao giờ là hết hot. Kiểu tóc ngắn uốn phồng chữ c kết hợp mái thưa này vừa giúp che đi vầng trán cao nhưng không tạo cảm giác khó chịu, bí bách so với tóc mái bình thường.

Bên cạnh đó, cắt tóc mái thưa giúp gương mặt của bạn trở nên thanh tú, nhẹ nhàng hơn. Do đó mà đây được liệt kê vào một trong những kiểu tóc ngắn đẹp 2022.

Đặc biệt hơn, khi bạn kết hợp tóc ngắn Hàn Quốc uốn phồng cùng mái thưa thì chắc chắn anh chàng nào trông thấy bạn cũng phải xiêu lòng trước vẻ đẹp ngọt ngào và trẻ trung của bạn mất thôi!

Tóc ngắn cho những người mặt chữ điền

Ảnh minh họa: Internet

Những người mặt chữ điền thường phù hợp với kiểu tóc ngắn để thẳng hay uốn xoăn nhẹ nhàng phần đuôi đều được. Chỉ cần tạo kiểu tóc để chúng che đi phần xương hơi bành ra chút ở dưới má nhìn sẽ trẻ trung vô cùng. Hơn thế nữa, đây còn được xem là kiểu tóc “quốc dân” giúp gương mặt mọi cô gái thon nhỏ đi nhiều, tạo nên nét đẹp yêu kiều, duyên dáng.

Thêm một gợi ý nữa chính là tạo kiểu tóc mái rẽ ngôi lệch. Với kiểu tóc này, gương mặt bạn cũng có phần thanh thoát và nữ tính hơn nhiều, dễ dàng ghi điểm trong mắt người xung quanh. Kiểu tóc giúp “đánh lừa con mắt” người nhìn đã xuất hiện rồi đây, nàng ngại gì mà không thử F5 ngay cho mái tóc của mình.

Tóc ngắn ngang vai uốn lọn nhỏ cho mặt gốc cạnh

Ảnh minh họa: Internet

Có nàng nào thắc mắc rằng tại sao kiểu tóc ngang vai uốn lọn nhỏ luôn là một từ khóa được phái nữ săn đón suốt cả một thời gian dài luôn không. Vì đây là một trong các kiểu tóc có thể “sánh đôi” với nhiều khuôn mặt khác nhau.

Đừng đi đâu xa để tìm kiếm một kiểu tóc ngắn ngang vai uốn phù hợp và sành điệu, nó đã xuất hiện trước mắt nàng rồi đây. Hãy kết hợp uốn lọn nhỏ này sẽ khiến bạn mang một nét đẹp riêng biệt nhưng đảm bảo sẽ dễ thương và xinh xắn không lẫn vào đâu được.

Chưa hết đâu, bạn sẽ trông nổi bật và cá tính hơn nhiều khi bạn kết hợp tóc ngang vai đẹp uốn sóng nhỏ này với các màu nhuộm đẹp, cũng đang là “hot trend” như: xám khói, nâu socola, nâu hạt dẻ, nâu rêu, nâu đỏ…