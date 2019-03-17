Cách vẽ lông mày cực chuẩn cho người mới học

Vẽ lông mày đẹp không phải là điều dễ dàng, nhất là đối với những người mới tập tành học vẽ. Tuy nhiên, chỉ cần nắm được các bước cơ bản sau đây thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Một đôi lông mày đẹp sẽ giúp cân bằng dáng mặt mang đến sự hài hòa cho khuôn mặt. Tuy nhiên, lông mày đẹp không chỉ ở màu sắc đậm nhạt, mà quan trọng hơn cả là hình dáng phải phù hợp với gương mặt và trông thật tự nhiên. Do đó, để giúp khuôn mặt trở nên thanh thoát, nhẹ nhàng và đằm thắm hơn, bạn cần nắm nắm được những bước cơ bản để có thể định hình và vẽ được hình dáng khuôn mày phù hợp. Muốn kẻ được một cặp lông mày đẹp thì bước đầu tiên chính là mua được loại bút chì kẻ tốt. Chất lượng của chì sẽ quyết định đến việc bạn kẻ lông mày đẹp hay không. Bên cạnh đó việc chọn màu chì phù hợp cũng rất quan trọng. Bạn nên chọn màu chì trùng với màu tóc và màu da của mình để có màu lông mày thật tự nhiên. Sau khi chọn được chì thì bắt đầu tiến hành vẽ dáng lông mày.

Cách vẽ lông mày cho người mới học Để có hàng lông mày đẹp và tự nhiên thì trước hết bạn phải định hình được dáng lông mày. Đây là bước rất quan trọng, quyết định sự hoàn hảo của lông mày. Bạn hãy xác định các điểm chính trên đường chân mày để nối lại với nhau, tạo ra hình dáng khuôn mày hoàn hảo. Theo đó, điểm chân mày của bạn phải thẳng với với rìa ngoài của cánh mũi cùng bên. Điểm cao nhất của lông mày phải thẳng với rìa ngoài của nhãn cầu mắt cùng bên. Còn điểm đuôi mày được xác định bằng giao điểm của đường kẻ ngang đi qua điểm chân mày và đường kéo cánh mũi với đuôi mắt. Xác định các điểm chính để vẽ dáng mày Sau đó, bạn dùng bút chì bắt đầu vẽ. Bạn hãy lấy đầu bút chì kẻ mờ đường nối các điểm này lại với nhau, sau đó vẽ lại một lần nữa cho sắc nét, rồi dùng đầu bút tán nhẹ và đều tay. Cuối cùng, bạn hãy lấy đầu chổi lông mày chải xuôi chiều lông mày mọc để đường kẻ trông tự nhiên hơn. Bạn hãy sử dụng một cây cọ chải sạch để nhẹ nhàng vuốt theo chiều lông mọc. Các động tác cứ lặp đi lặp lại cho đến khi tất cả các đường nét, đặc biệt là nét bạn phác họa ban đầu đã được tán màu hài hòa, tự nhiên với màu đôi chân mày và màu da.

Tô đi tô lại cho dáng mày sắc nét Sau khi đã hoàn thành công đoạn tô vẽ, bạn hãy chuốt mascara không màu theo chiều lông mọc để hàng mày được ngay ngắn, gọn gàng và hạn chế tình trạng chỉa lung tung. Nếu bạn muốn có sợi mày trông dày hơn và từng sợi mày thêm đậm nét thì có thể dùng mascara lông mày chuyên dụng có màu chuốt thật đều từ đầu mày đến cuối mày. Bước này thì không bắt buộc, nhưng với những chân mày có xu hướng lộn xộn hoặc muốn đôi chân mày trở nên bóng bẩy hơn thì đây là bước không nên bỏ qua. Cách vẽ lông mày theo khuôn Ngoài cách vẽ lông mày cơ bản ở trên, những bạn mới học vẽ lông mày có thể nhờ đến sự trợ giúp của những chiếc khuôn tạo dáng lông mày theo ý thích. Chính vì vậy, trước hết bạn hãy chọn cho mình những chiếc khuôn lông mày có dáng phù hợp với khuôn mặt. Sau đó, dùng đầu cọ chải sao cho những sợi lông mày hướng lên trên để định vị lông mày gọn gàng. Tiếp theo, bạn chỉ cần đặt khuôn lên phần lông mày rồi dùng chì kẻ để tô. Dùng khuôn để vẽ chân mày rất đơn giản Với cách này, những bạn mới học vẽ lông mày sẽ không sợ hàng lông mày của mình bị đậm, tô lệch ra ngoài hay 2 bên lông mày không cân nhau. Cuối cùng bạn hãy cạo hết phần lông mày thừa ra ở bên ngoài khuôn là được. Với cách kẻ này bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian mà vẫn có được hàng lông mày đẹp như ý muốn.

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