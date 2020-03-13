5 kiểu make up gái Hàn đua nhau làm theo nhưng gái Việt đu trend lại thành thảm họa

Tuy nhiên, không phải tips trang điểm nào gái Việt cũng sử dụng được. Đôi khi, vì mải đu trend mà các cô gái Việt đã lâm vào những lỗi trang điểm “dở khóc dở cười”.

Hàn Quốc là một trong những nơi đi đầu về nghệ thuật make up với vô vàn các beauty vlogger nổi tiếng như Pony, Risabae, Sunnydahye... Ảnh hưởng của phong cách trang điểm Hàn Quốc không chỉ lan rộng trong nước mà còn trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Với con gái Việt Nam thì ngược lại, đa phần đều có 2 mí nên việc kẻ eyeliner đậm vô tình khiến đôi mắt trở nên nặng nề, thiếu sức sống.

Với các cô gái Hàn Quốc, eyeliner đậm như một biểu tượng trong phong cách trang điểm của họ. Có thể dễ dàng thấy điều đó ở mọi cô gái, và thậm chí cả các chàng trai Hàn. Lý do là bởi vì phần lớn người Hàn có mắt 1 mí, việc kẻ eyeliner đậm sẽ giúp họ khắc phục nhược điểm này, đồng thời tạo vẻ sắc nét cho đôi mắt hơn.

Tips: Eyeliner đậm chỉ phù hợp với các cô gái có đôi mắt 1 mí, nhỏ.

Make up bóng

Xu hướng make up bóng đã phổ biến khoảng 3 năm nay tại Hàn Quốc và vẫn đang được nhiều cô gái sử dụng. Đặc điểm của phương pháp này là tạo vẻ căng mọng, rạng rỡ cho làn da.

Tuy nhiên, xu hướng này chỉ phù hợp với nơi có khí hậu ôn đới, khô nhiều như Hàn Quốc. Còn khi áp dụng nó ở Việt Nam, một nơi có khí hậu nóng ẩm thì không khác nào một lỗi trang điểm thảm họa.

Chỉ nên thử kiểu make up này vào mùa đông miền Bắc - Ảnh minh họa: Internet

Các lớp layers khiến da mặt căng bóng “thần thánh” của Hàn Quốc khi đem về Việt Nam không khác gì chảo mỡ loáng dầu. Chưa kể, với những hôm nóng bức, các lớp layers này còn có thể bị chảy xuống khiến tổng thể trở nên vô cùng lem nhem, khó đỡ.

Tips: Hãy chỉ thử kiểu make up này vào mùa đông miền Bắc thôi bạn nhé!

Dùng nhiều son bóng

Hàn Quốc trước nay đều chuộng kiểu make up “sương sương”, trang điểm mà như không. Chính vì thế, các cô gái rất thích dùng son bóng để nhìn đôi môi được căng đầy, mọng nước.

Son bóng có thể mang lại nhiều phiền toái cho bạn khi ăn uống - Ảnh minh họa: Internet

Có điều, sử dụng son bóng có thể mang lại nhiều phiền toái không đáng, đặc biệt là khi ăn uống.

Tips: Dùng có chừng mực và tránh ăn các món ăn nhiều mỡ, nhiều nước.

Dùng son tông san hô

Son tông san hô có lẽ là đặc sản của xứ sở kim chi, khi con gái nước này phần lớn đều có nước da trắng sứ.

Son tông san hô có thể khiến da và men răng của bạn bị xỉn màu - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì là đặc sản dành riêng cho gái Hàn nên gái Việt khi đu trend cần cẩn trọng. Màu son san hô dễ làm xỉn da và xỉn men răng nên nếu áp dụng bừa bãi, bạn có thể sẽ khiến gương mặt bị “dìm hàng” khá nhiều.

Tips: Tuyệt đối không dùng son tông san hô trên mặt mộc!

Xịt khoáng quá nhiều

Ở nơi có khí hậu quanh năm hanh khô như Hàn Quốc, xịt khoáng là bước cơ bản giúp làn da được cấp ẩm đầy đủ. Thế nhưng, sau khi xịt khoáng, làn da sẽ dễ dàng bị vi khuẩn bám vào, gây mụn. Chính vì thế, các cô gái Hàn luôn cẩn thận chọn những nơi kín đáo, sạch sẽ để sử dụng.

Chỉ nên xịt khoáng trong nhà, văn phòng, môi trường điều hoà - Ảnh minh họa: Internet

Còn ở Việt Nam, nhiều cô gái không quá quan tâm điều đó mà xịt khoáng ở những nơi công cộng. Chưa kể, với những hôm nóng nực, xịt khoáng kết hợp với lớp make up dày trên mặt có thể đem cho bạn những hệ luỵ không đáng có.

Tips: Chỉ nên xịt khoáng trong nhà, trong văn phòng, môi trường điều hòa, khô.