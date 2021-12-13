WHO: Omicron lây lan nhanh hơn Delta, làm suy yếu vaccine

Tin y tế 13/12/2021 09:32

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết biến chủng Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn Delta và giảm hiệu quả của vaccine.

Theo Dân Trí, WHO ngày 12/12 dẫn dữ liệu sơ bộ cho thấy, biến chủng Omicron lây lan mạnh hơn biến chủng Delta và làm giảm hiệu quả của vaccine, nhưng lại gây triệu chứng ít nghiêm trọng hơn.

Biến thể Delta xuất hiện đầu tiên tại Ấn Độ hiện chiếm đa số các ca Covid-19 trên toàn cầu. Tuy nhiên, Nam Phi phát hiện biến thể Omicron vào tháng trước với nhiều đột biến ở protein gai khiến nhiều nước trên thế giới siết các quy định phòng dịch.

Biến chủng Delta, lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ vào đầu năm nay, hiện là nguyên nhân dẫn đến phần lớn ca mắc Covid-19 trên thế giới.

Sau khi Nam Phi phát hiện biến chủng Omicron với số lượng đột biến nhiều chưa từng thấy vào tháng trước, hàng loạt quốc gia áp đặt lệnh cấm đi lại đối với các nước ở khu vực phía nam châu Phi và siết chặt các biện pháp hạn chế để kiểm soát mức độ lây lan của dịch.

WHO cho biết tính đến ngày 9/12, Omicron đã lây lan đến 63 quốc gia. Mức độ lây nhiễm nhanh hơn đã được ghi nhận ở Nam Phi và Anh - nơi Delta là chủng virus vượt trội.

Chứng cứ ban đầu cho thấy Omicron gây ra việc suy giảm hiệu quả của vắc xin trong việc ngăn ngừa nhiễm bệnh và lây lan. “Với dữ liệu hiện có, dường như Omicron sẽ vượt qua Delta tại nơi có việc lây nhiễm trong cộng đồng”, theo thông tin kỹ thuật của WHO.

Đến nay, Omicron chủ yếu gây các triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, nhưng WHO cho biết dữ liệu chưa đủ để xác định mức độ nghiêm trọng về lâm sàng của biến thể này.

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Ảnh minh họa: Internet

Các quốc gia có đủ nguồn cung vaccine như Anh và Pháp đã kêu gọi người dân tiêm mũi vaccine thứ 3 để chống lại Omicron. Các chuyên gia cảnh báo Omicron có thể trở thành biến chủng trội ở Anh vào cuối tháng này. Ở kịch bản tồi tệ nhất, số ca tử vong do Covid-19 ở Anh có thể tăng 75.000 người trong vòng 5 tháng tới.

Các nhà khoa học gần đây đã phát hiện một phiên bản "tàng hình" của biến chủng Omicron trong các mẫu xét nghiệm tại Nam Phi, Australia và Canada, nhưng cũng có thể đã lây lan rộng hơn mà chưa được phát hiện. Phiên bản "tàng hình" có nhiều đột biến giống của Omicron, nhưng không có sự thay đổi gen cụ thể cho phép phát hiện virus bằng xét nghiệm PCR, mặc dù vẫn có thể phát hiện bằng giải trình tự gen.

Các nhà khoa học cho rằng, còn quá sớm để khẳng định phiên bản mới của Omicron có cơ chế lây lan giống như Omicron, nhưng nó có sự khác biệt về mặt cấu trúc gen và do đó có thể có cơ chế hoạt động khác.

Một số chuyên gia y tế cho rằng Omicron dễ lây lan hơn nhưng có thể không nghiêm trọng bằng Delta. Tiến sĩ Michael Ryan, giám đốc điều hành Chương trình Y tế Khẩn cấp của WHO, nói rằng dữ liệu sơ bộ cho thấy biến chủng Omicron không gây ra các triệu chứng nặng hơn cho người bệnh khi nhiễm, so với biến chủng Delta hay các chủng virus trước.

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