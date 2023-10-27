Uống nước chanh tăng lực có chứa caffeine, cô gái trẻ đột quỵ tại bàn, tử vong dù được đưa đi cấp cứu khẩn

Tin y tế 27/10/2023 16:20

Trong bữa ăn, cô gái đã gọi một cốc nước chanh tăng lực có chứa caffein. Không ngờ, ngay sau khi uống xong, nữ sinh viên bị rối loạn nhịp tim đột ngột sau đó ngừng tim và đột quỵ, ngã xuống đất, dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ngay lập tức nhưng không thể cứu được.

Theo Tri thức và Cuộc sống dẫn nguồn từ CT, cô Sarah Katz, nữ sinh viên đại học 21 tuổi người Mỹ, ăn tối tại Panera Bread cùng bạn bè.

Trong bữa ăn, Sarah gọi một cốc nước chanh tăng lực có chứa caffein. Không ngờ, ngay sau khi uống xong, nữ sinh viên bị rối loạn nhịp tim đột ngột sau đó ngừng tim và đột quỵ, ngã xuống đất, dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ngay lập tức nhưng không thể cứu được.

Uống nước chanh tăng lực có chứa caffeine, cô gái trẻ đột quỵ tại bàn, tử vong dù được đưa đi cấp cứu khẩn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Được biết, Sarah được chẩn đoán mắc loại "hội chứng QT kéo dài (LQTS)" lần đầu tiên khi cô mới 5 tuổi. Bác sĩ cũng khuyên cô nên tránh caffein trong chế độ ăn uống, nhưng loại nước chanh tăng lực này lại bổ sung tới 390mg caffein, nó nhiều hơn cà phê rang đen bán trong cửa hàng và tương đương với việc uống 3 lon nước tăng lực.

Dẫn tin từ Dân Trí, sau cái chết của con gái, gia đình Sarah đã đâm đơn kiện nhà hàng và yêu cầu họ chịu trách nhiệm cho sự việc này.

Luật sư cho rằng nhà hàng đã không hoàn thành nghĩa vụ trong việc cảnh báo khách hàng về những nguy cơ sức khỏe liên quan tới huyết áp, nhịp tim, hoặc não bộ khi mua và uống sản phẩm của mình.

Thức uống cũng được đánh giá là không phù hợp với các nhóm khách hàng như trẻ em, người mẫn cảm với caffeine, phụ nữ đang mang thai và cho con bú.

Trong menu của mình, nhà hàng đã sắp xếp loại nước chanh tăng lực này bên cạnh các loại đồ uống chứa ít hoặc không chứa caffeine, điều này bị chỉ trích là dễ gây nhầm lẫn cho thực khách.

Trước đây, các loại nước tăng lực của nhà hàng này vốn đã gây ra sự quan ngại từ phía công chúng vì lượng đường và caffeine có trong thành phần vượt quá ngưỡng cho phép để người bình thường có thể tiêu thụ.

Một thực khách chia sẻ rằng, chỉ cần uống một cốc, họ có thể tỉnh táo làm việc tới 24 giờ trong ngày. Số khác chia sẻ rằng loại đồ uống này dễ gây nghiện và có thể khiến họ mất ngủ hoàn toàn khi uống nó.

Uống nước chanh tăng lực có chứa caffeine, cô gái trẻ đột quỵ tại bàn, tử vong dù được đưa đi cấp cứu khẩn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hiện phía đại diện của nhà hàng đã có phát ngôn chính thức về vấn đề này: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc cho sự ra đi của khách hàng Sarah Katz, và con tim của chúng tôi cũng hướng về gia đình của cô bé.

Chúng tôi tin vào sự minh bạch trong nguyên liệu chúng tôi sử dụng. Chúng tôi sẽ điều tra sự việc này một cách nhanh chóng".

Caffeine hoạt động bằng cách ngăn chặn chất adenosine. Đây là một chất ức chế dẫn truyền thần kinh. Bằng cách ngăn chặn adenosine, caffeine làm tăng kích thích các tế bào thần kinh và giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh như dopamine và norepinephrine.

Điều này làm cho bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng và tỉnh táo hơn. 

Tuy nhiên, dùng caffeine có thể kích thích làm cho tim đập nhanh hơn bình thường. Tuy rằng tác động này không quá nguy hiểm đến sức khỏe, nhưng nó sẽ làm cho cơ thể bạn luôn trong trạng thái lo lắng, hồi hộp.

Caffeine khi đi vào cơ thể sẽ ngăn một loại hormone có vai trò giảm áp lực và mở rộng động mạch, từ đó làm huyết áp của bạn tăng trong thời gian ngắn. Do đó, nếu bạn đang mắc các bệnh lý liên quan đến tim hoặc vấn đề huyết áp thì nên cân nhắc kỹ và hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng caffeine.

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Từ khóa:   nước chanh caffeine tin y tế sức khỏe sống khỏe

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