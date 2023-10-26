Vụ mẹ đưa thi thể con về quê trong bọc xốp: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương vào cuộc xác minh

Tin y tế 26/10/2023 13:33

Khi bé tử vong, Khoa Sơ sinh đã liên hệ với người nhà thông báo, thi thể bé được vệ sinh sạch sẽ, mặc đầy đủ áo quần và quấn khăn, sau đó bàn giao thi thể bé cho cha mẹ đúng quy trình…. 

Theo thông tin từ Sức khỏe Đời sống, sau khi thông tin "mẹ công nhân không có tiền để đưa thi thể con về quê, phải gói trong bọc xốp thùng mì tôm" xuất hiện trên mạng xã hội, lãnh đạo BVĐK tỉnh Bình Dương đã yêu cầu Khoa Sơ sinh kiểm tra và làm rõ sự việc.

Vụ mẹ đưa thi thể con về quê trong bọc xốp: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương vào cuộc xác minh - Ảnh 1
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương - Ảnh: VOV

Cụ thể, chị Trần Thị T. đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương vào lúc 9 giờ 54 phút ngày 25/9/2023. 

Sinh mổ bé trai 32 tuần, 6 ngày, cân nặng 1.050 gram. Chẩn đoán lúc sinh: Suy hô hấp, theo dõi bệnh màng trong, trẻ non tháng có nhiễm trùng sơ sinh, nhẹ cân, ối xấu, sinh mổ, theo dõi nhiễm trùng bào thai.

Trong quá trình nằm viện tại Khoa Sơ sinh – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương từ ngày 25/9/2023 đến ngày 24/10/2023, thầy thuốc của khoa đã tích cực điều trị, hỗ trợ hô hấp, dịch truyền, kháng sinh, truyền hồng cầu lắng, plasma, tủa lạnh, tiểu cầu và hỗ trợ các vật tư y tế, sữa, tã,… cho bé trong suốt thời gian điều trị. 

Công tác chăm sóc đều do các bác sĩ, điều dưỡng tại Khoa Sơ sinh thực hiện. Theo thống kê của BVĐK tỉnh Bình Dương, tổng chi phí khi nằm viện của bé là 33.141.718 đồng, số tiền này được BHYT chi trả toàn bộ.

Các y bác sĩ đã nỗ lực để chăm sóc cũng như điều trị cho bệnh nhi. Tuy nhiên, do tình trạng bệnh quá nặng nên bệnh nhi đã không qua khỏi. 

Chẩn đoán tử vong của bé nhiễm trùng huyết, viêm phổi, trẻ non tháng (32 tuần 6 ngày), nhẹ cân so với tuổi thai, còn ống động mạch, hở van 2 lá, hở van 3 lá, đa hồng cầu, ối xấu, mẹ bạch cầu máu cao và sinh mổ.

Khi bé tử vong, Khoa Sơ sinh đã liên hệ với người nhà thông báo, thi thể bé được vệ sinh sạch sẽ, mặc đầy đủ áo quần và quấn khăn, sau đó bàn giao thi thể bé cho cha mẹ đúng quy trình…. 

Trong lúc đó, người nhà báo đã có người hỗ trợ xe đưa bé về quê an táng, và với sự tương thân tương ái, người nhà của bé cũng được nhận sự hỗ trợ trực tiếp từ các mạnh thường quân là người nhà của các người bệnh khác có mặt tại thời điểm đó.

"Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương xin được chia sẻ cùng chị Trần Thị T. và gia đình. Mong chị sẽ sớm vượt qua nỗi đau này", thông báo của bệnh viện viết. 

Vụ mẹ đưa thi thể con về quê trong bọc xốp: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương vào cuộc xác minh - Ảnh 2
Chị T. trên chuyến xe đưa thi thể con về quê - Ảnh: VietNamNet

Như đã đưa tin trước đó, theo VietNamNet, khoảng 3 năm trước, cuộc sống ở quê khó khăn đến mức không có gạo ăn, chị từ huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) lên Bình Dương làm công nhân cùng chồng. Hai con lớn 17 tuổi và 12 tuổi cũng bỏ học để phụ cha mẹ kiếm sống. Thời điểm công việc ổn định, cả gia đình thu nhập khoảng 8-9 triệu/tháng, tạm tồn tại được ở xứ lạ.

Bi kịch thất nghiệp ập đến theo cơn suy thoái kinh tế, chị mang thai nhưng ăn uống không đủ, việc làm lúc có lúc không. Cả gia đình trông vào thu nhập của người chồng với khoảng hơn 2 triệu/tháng. Điều an ủi lớn nhất là khu nhà trọ do công ty hỗ trợ nên chị bớt được một gánh nặng tiền bạc.

Đứa con thứ 3 chào đời trong nỗi khó khăn cùng cực của gia đình cũng rời bỏ cha mẹ sau một tháng. Nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương xác nhận con của sản phụ này đã tử vong vào ngày 24/10 do tình trạng bệnh quá nặng.

Đưa con về quê chôn cất, người phụ nữ vẫn canh cánh khi hai đứa con lớn đang ở lại nhà trọ ở Bình Dương. 

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