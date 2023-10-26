Khi bị chó cắn, thông qua các vết thương hở, người bệnh có nguy cơ mắc bệnh dại hoặc bị các vi khuẩn gây nhiễm trùng tại vết thương như là uốn ván, tụ cầu, liên cầu, capnocytophaga hay pasteurella và tụ cầu vàng kháng methicillin…

Theo thông tin từ Dân Trí, sau khi bị chó cắn, bé trai 6 tuổi (Phú Thọ) được gia đình đưa đi khâu vết thương, thậm chí xuống cả tuyến trung ương để xử lý. Tuy nhiên, sau gần một tháng, vết thương chưa liền lại.

Cụ thể, bé trai bị chó nhà hàng xóm tấn công trong lúc đang chơi. Sau khi bị chó cắn, gia đình đã đưa con đi khâu vết thương. Nhưng do vết thương quá sâu nên gia đình đã chủ động đưa bé xuống tuyến trung ương để xử lý.

Tuy nhiên, sau gần một tháng vết thương của trẻ chưa liền lại và xuất hiện nhiễm trùng. Trẻ được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ điều trị.

Cùng thời điểm, bệnh viện cũng tiếp nhận một bé (6 tuổi) bị chó nhà hàng xóm cắn vào cẳng chân trái lúc đạp xe đi chơi. Bé đã được khâu vết thương nhưng sau 7 ngày vết cắn không khỏi, mưng mủ và bị nhiễm trùng.

Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ xác định cả 2 bé đều bị nhiễm trùng do tụ cầu vàng sau khi bị chó cắn. Hướng điều trị là bơm rửa, cắt lọc vết thương để hở, thay băng hàng ngày, dùng kháng sinh theo kháng sinh đồ.

Sau 7 ngày vết thương đã khô, tình trạng ổn định và các bé đã được ra viện.

Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ VTV, vết thương do chó cắn thường khá sâu và có nguy cơ bị nhiễm trùng rất cao. Khi bị chó cắn, thông qua các vết thương hở, người bệnh có nguy cơ mắc bệnh dại hoặc bị các vi khuẩn gây nhiễm trùng tại vết thương như là uốn ván, tụ cầu, liên cầu, capnocytophaga hay pasteurella và tụ cầu vàng kháng methicillin…

Do đó, các vết thương khi bị chó cắn cần được xác định xử trí sớm qua những bước thông thường như làm sạch, bơm rửa, cắt lọc vết thương để hở, sử dụng thuốc kháng viêm, tránh trường hợp bị nhiễm trùng, tiêm phòng huyết thanh kháng dại, tiêm phòng uốn ván…

Sau đó, người bệnh cần được theo dõi, nếu gặp các tình trạng nghiêm trọng như vết thương chó cắn bị nhiễm trùng hay vết thương chó cắn bị mưng mủ

Sau 16 ngày bị chó cắn, bé trai sốt cao, sùi bọt mép, nguy kịch dù đã tiêm vắc xin phòng dại Cháu V.Đ.T. (7 tuổi, trú tại phường Trưng Vương, TP Uông Bí) bị chó nhà người hàng xóm cắn vào tay trái. Thời điểm cắn cháu T., con chó chưa được tiêm phòng bệnh dại.

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