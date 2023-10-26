Sau 1 tháng ăn cá, nam thanh niên gặp nguy vì hóc xương, phải nhập viện khẩn cấp

Tin y tế 26/10/2023 08:58

Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện đầu xương cá nhô ra khi vào ổ bụng vùng bờ dưới gan trái. Ngoài ra, bờ trên tụy có khối áp xe kích thước 8x5cm. Bệnh nhân được lấy dị vật, dùng ống dẫn lưu lấy ra được 20ml dịch mủ nâu đặc có lẫn mô hoại tử.

Theo thông tin từ Dân Trí, anh T.M.H. (33 tuổi, TPHCM) khoảng 1 tháng trước có ăn cá. Dù không có dấu hiệu mắc xương nhưng bệnh nhân thấy đau bụng, sốt nhẹ kéo dài.

Tại cơ sở y tế gần nhà, người đàn ông được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột, điều trị khoảng một tuần. Sau khi xuất viện, anh H. lại xảy ra những cơn đau bụng âm ỉ, ăn uống kém nên phải vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định ngày 19/10, trong tình trạng sốt trên 38 độ.

Qua khai thác tiền sử bệnh, các bác sĩ chỉ định cho bệnh nhân siêu âm bụng và chụp CT để tìm dị vật trong bụng. Kết quả cho thấy, người bệnh có ổ áp xe vùng đầu tụy, nghi ngờ do dị vật là xương cá. Lúc này, bệnh nhân được chuyển vào khoa Ngoại Tiêu hóa.

Sau 1 tháng ăn cá, nam thanh niên gặp nguy vì hóc xương, phải nhập viện khẩn cấp - Ảnh 1
Anh H. điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định - Ảnh: Dân Trí

Tại đây sau khi hội chẩn, ekip điều trị quyết định phẫu thuật nội soi, xử trí áp xe tụy và gắp dị vật ra ngoài, tránh để áp xe lan rộng diễn tiến nhiễm trùng nặng hơn.

Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện đầu xương cá nhô ra khi vào ổ bụng vùng bờ dưới gan trái. Ngoài ra, bờ trên tụy có khối áp xe kích thước 8x5cm. Bệnh nhân được lấy dị vật, dùng ống dẫn lưu lấy ra được 20ml dịch mủ nâu đặc có lẫn mô hoại tử.

Trải qua hơn 1 giờ phẫu thuật, đoạn xương cá dài 3cm và khối áp xe cơ bản được giải quyết. Hậu phẫu ngày thứ 5, người bệnh tiếp tục được dẫn lưu thêm 150ml dịch từ áp xe. Hiện sức khỏe anh H. ổn định, không sốt, không đau bụng, tự ăn uống được và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại đơn vị Gan Mật Tụy.

Sau 1 tháng ăn cá, nam thanh niên gặp nguy vì hóc xương, phải nhập viện khẩn cấp - Ảnh 2
Hình ảnh xương cá gây ổ áp xe - Ảnh: Thanh Niên

Dẫn tin từ báo Thanh Niên, các dị vật đường tiêu hóa như xương cá, tăm xỉa răng... sẽ gây rách, thủng, viêm ở vùng ổ bụng (dạ dày, đại tràng, ruột non...), ít khi đi sâu được vào bên trong tuyến tụy. Áp xe tụy do nuốt xương cá hoặc vật lạ khác là một tình trạng hiếm gặp, nghiêm trọng và có khả năng đe dọa tính mạng.

Khi một vật thể lạ như xương cá đã xuyên qua đường tiêu hóa và đến tuyến tụy, nó có thể dẫn đến viêm tụy, gây tổn thương, nhiễm trùng và hình thành áp xe. Nếu không xử lý kịp thời có thể bị nhiễm trùng lây lan sang các mô và cơ quan xung quanh, dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng.

Qua đó, bác sĩ khuyến cáo khi ăn uống, cần phải cẩn thận nhai chậm và kỹ, đặc biệt là người lớn tuổi mất răng và trẻ nhỏ. Trong trường hợp nghi ngờ hóc xương hoặc các loại dị vật khác thì cần phải đến cơ sở y tế có chuyên môn để thăm khám. Việc chẩn đoán và điều trị kịp thời là rất quan trọng để ngăn ngừa sự lây lan của nhiễm trùng và phát triển các biến chứng có khả năng đe dọa tính mạng, chẳng hạn như nhiễm trùng huyết hoặc suy đa cơ quan.

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