Bé gái 5 tuổi quấy khóc, đau họng, gia đình đưa đi viện thì tá hoả phát hiện đồng xu kẹt trong thực quản

Tin y tế 17/09/2023 13:30

Quá trình thăm khám, các bác sĩ xác định, dị vật là một đồng xu kẹt tại cơ thắt thực quản trên (rất gần đường thở) và được chỉ định nội soi gắp dị vật.

Theo thông tin từ Người Lao Động, trưa 17/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho hay các bác sĩ vừa nội soi gắp dị vật là một đồng xu kẹt trong thực quản của một bệnh nhân nhi.

Trước đó, vào rạng sáng 17/9, tại Khoa Nhi của bệnh viện này tiếp nhận bệnh nhân N.N.A (5 tuổi, ngụ xã Thạch Hạ, TP.Hà Tĩnh) có biểu hiện quấy khóc, kêu đau họng.

Bé gái 5 tuổi quấy khóc, đau họng, gia đình đưa đi viện thì tá hoả phát hiện đồng xu kẹt trong thực quản - Ảnh 1
Đồng xu kẹt trong thực quản của bé gái - Ảnh: Người Lao Động

Quá trình thăm khám, các bác sĩ xác định, dị vật là một đồng xu kẹt tại cơ thắt thực quản trên (rất gần đường thở) và được chỉ định nội soi gắp dị vật.

Sau hơn 10 phút, các bác sĩ đã gắp được dị vật ra khỏi khỏi thực quản của bệnh nhân.

Bé gái 5 tuổi quấy khóc, đau họng, gia đình đưa đi viện thì tá hoả phát hiện đồng xu kẹt trong thực quản - Ảnh 2
Các bác sĩ khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa gắp một đồng xu mắc kẹt trong thực quản của một bé gái 5 tuổi - Ảnh: Báo Lao Động

Liên quan đến trường hợp trên, dẫn tin từ báo Lao Động, người nhà cháu A cho biết, trước đó cháu được anh trai cho một đồng xu, khi cháu nằm ngậm chơi thì vô tình nuốt vào họng.

Bác sĩ khuyến cáo, các bố mẹ và người trông trẻ cần lưu ý không để con trẻ chơi, ngậm trong miệng những vật dụng như viên bi, đồng xu hay một số loại hạt của trái cây như hạt nhãn, hạt vải...

 

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Từ khóa:   hóc dị vật tin y tế sức khoẻ dị vật

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