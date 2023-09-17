Người phụ nữ nghèo dùng tiền tích góp cả năm để nâng mũi, nào ngờ lên cơn co giật, hoại tử nặng nề sau khi trùng tu tại 1 cơ sở ở TP.HCM

Bệnh nhân là chị T. (32 tuổi, quê Lâm Đồng). Theo thông tin ban đầu, qua theo dõi quảng cáo trên mạng xã hội, ngày 26/8 bệnh nhân đến một viện thẩm mỹ sắc đẹp quốc tế ở quận 10, TPHCM để đặt vấn đề nâng mũi.

Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 16/9, trên địa bàn TPHCM vừa xảy ra một trường hợp bị tai biến sau khi vào thẩm mỹ viện làm đẹp .

Đến ngày 8/9, chị T. quay trở lại thông báo tình trạng trên thì được viện thẩm mỹ cho biết mũi đã bị hoại tử, phải mổ xử lý biến chứng.

Tại đây, nghe nhân viên tư vấn, người phụ nữ chọn gói nâng mũi tái cấu trúc giá 25 triệu đồng (đã giảm 50%). Quá trình về nhà chờ tháo nẹp, cắt chỉ, mũi bệnh nhân xuất hiện tình trạng đen và bị chảy mủ nhiều, lộ sống mũi.

Mũi chị T. hoại tử, nhiễm trùng nặng nề - Ảnh: Dân Trí

Chị T. được nhân viên cơ sở tháo sụn đã gắn vào mũi trước đó rồi lấy mỡ vùng bụng đắp lên. Sau mổ 1 giờ, phía thẩm mỹ viện cho bệnh nhân về. Tuy nhiên khi di chuyển trên taxi và ngồi ở bến xe, người phụ nữ có 2 lần lên cơn co giật, nên được đưa vào một bệnh viện ở TP Thủ Đức cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị động kinh, chóng mặt do nguyên nhân ngoại biên khác, trên nền sửa mũi.

Bệnh nhân được điều trị nội khoa và mời chuyên khoa Tai Mũi Họng để theo dõi tình trạng vùng mũi. Đến ngày 14/9, chị T. xuất viện và tự đến Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM điều trị.

Chuyên gia phẫu tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM cho biết, qua kiểm tra, bệnh nhân T. có tình trạng hoại tử đầu mũi, nhiễm trùng mũi nặng.

Kết quả chụp CT cho thấy người phụ nữ bị viêm dọc sống mũi sau rút vật liệu nâng mũi, vẹo vách ngăn mũi, viêm xoang sàng và xoang hàm bên trái.

Bệnh nhân được dùng kháng sinh, kháng viêm, chăm sóc tình trạng nhiễm trùng, với hy vọng có thể cứu được một số vùng bị hoại tử. Trong trường hợp da đầu mũi chết hoàn toàn, bệnh nhân sẽ được cắt lọc, chờ vết thương lành (hơn 3 tháng) để phẫu thuật tạo hình lại mũi.

Chị T. cho biết, mình là người dân tộc thiểu số, đã có gia đình và 2 con nhỏ. Bản thân chị ở nhà nội trợ, còn chồng đi làm rẫy mướn để kiếm tiền nuôi vợ con.

Cách đây vài tuần, khi biết chị T. có ý định dùng tiền dành dụm cả năm để sửa mũi, người chồng không đồng ý. Tuy nhiên, mẹ 2 con vẫn quyết định cùng bạn bắt xe đò từ Lâm Đồng đi TPHCM làm đẹp.

Theo chị T., sau khi tai họa xảy đến, phía viện thẩm mỹ đã lấy lý do khách hàng tự ý nặn mủ làm mũi bị biến chứng để chối bỏ trách nhiệm. Hiện tại, người phụ nữ đã cạn chi phí điều trị, trong khi người chồng cũng "quay lưng", dọa sẽ bỏ vợ vì không nghe lời.

"Đây là bài học rất lớn cho tôi. Tôi ở xa lại không có tiền đóng viện phí, cầu xin được sự giúp đỡ", bệnh nhân nghẹn ngào nói và cho biết sẽ gửi đơn phản ánh sự việc trên đến Thanh tra Sở Y tế TPHCM.

Trước đó, trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ tai nạn khi PTTM. Cụ thể, dẫn tin từ Dân Việt, ngày 7/9, Bệnh viện Chợ Rẫy đã có văn bản gửi đến Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, về việc tiếp nhận, cấp cứu cho 2 bệnh nhân được 1 "nữ quái" tên Tôn Nữ Huy Phương (53 tuổi, tên gọi là Ty, Thủy, ngụ TP.HCM) tiêm filler gây tai biến, đồng thời một trong 2 bệnh nhân trình báo bị lấy sạch tài sản.

Hai bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện là T.T.H. và N.T.A.

Ngày 5/9, cả 2 đến nhà nghỉ thuộc thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh để tiêm filler, thì bà H. thấy đau nhức và đề nghị ngưng tiêm. Chủ tiệm làm đẹp giải thích triệu chứng này sẽ từ từ giảm, và người này rời khỏi nhà nghỉ.

Mắt sưng nề, tím tái của 1 người phụ nữ sau khi làm đẹp tại cơ sở của bà Thuỷ - Ảnh: Dân Việt

Sau đó, bệnh nhân thấy đau và sưng nhiều hơn, liên hệ lại người tên Thủy thì được tiếp tục hướng dẫn nghỉ ngơi tại chỗ. Tình trạng đau và sưng tăng lên, bệnh nhân liên lạc lại nhưng không được.

Tương tự, bà A. được "nữ quái" cho uống 2 lần thuốc (bệnh nhân không rõ là loại thuốc gì) rồi ngủ thiếp đi.

Đến 18h cùng ngày, chị A. tỉnh dậy và phát hiện người tiêm tên Thủy không còn trong phòng. Đồng thời tài sản của chị, bao gồm điện thoại, trang sức đeo trên người và 7 triệu đồng tiền mặt đã mất.