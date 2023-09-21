Bệnh nhân không nhập viện mà làm theo phương pháp dân gian là tìm người “đẻ ngược” để vuốt vùng cổ nhưng không cải thiện, phản xạ khi nuốt ngày càng đau hơn.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 20/9, BS.Hoàng Bá Dũng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết, chỉ trong thời gian ngắn tại đây đã tiếp nhận, điều trị nhiều bệnh nhân bị hóc dị vật, hóc xương, nguy hiểm đến tính mạng. Đặc biệt, có những bệnh nhân bị hóc xương diễn tiến nặng do chữa trị bằng phương pháp dân gian. 1 trường hợp bị hóc xương do phản xạ vùng cổ họng suy yếu nhập viện - Ảnh: Tiền Phong Trường hợp tiêu biểu nhất là nữ bệnh nhân L.T.N (42 tuổi, quê An Giang) được đưa đến Chợ Rẫy trong tình trạng bị nhiễm trùng nặng, có ổ mủ do thực quản bị thủng, bị áp xe cạnh thực quản.

Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía gia đình ghi nhận, trước đó bệnh nhân ăn cháo vịt thì vô tình bị hóc xương. Trong 3 ngày đầu, bệnh nhân không nhập viện mà làm theo phương pháp dân gian là tìm người “đẻ ngược” để vuốt vùng cổ nhưng không cải thiện, phản xạ khi nuốt ngày càng đau hơn. Khi những cơn đau ngày càng dữ dội, quá sức chịu đựng, bệnh nhân đã đến bệnh viện địa phương để lấy xương nhưng không thành và được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, sau khi thăm khám và kiểm tra hình ảnh, bác sĩ phát hiện dị vật là chiếc xương dài khoảng 3cm đã đâm thủng thực quản, gây áp xe, nhiễm trùng, đe dọa tính mạng. Sau khi phẫu thuật lấy xương và điều trị nhiễm trùng, hiện sức khỏe bệnh nhân đã cải thiện tốt.

Mảnh xương móc cạnh chắn thực quản 1 bệnh nhân - Ảnh: Người Lao Động Dẫn tin từ Người Lao Động, ngoài trường hợp trên, trước đó, ông P.V.T (81 tuổi, ngụ Đồng Nai), có tiền sử tai biến và nhiều bệnh nền. Ông T. nhập cấp cứu vì bị hóc xương, đau vướng họng và không ăn uống được. Trước đó, ông T. ăn thịt chim cút và nhai luôn cả xương. Hôm sau, ông cảm thấy đau, cảm giác như có gì vướng ở họng nên báo người nhà. Tuy nhiên, gia đình nghĩ rằng xương chim cút nhỏ không dễ bị mắc nên chưa đưa đi khám. Vài ngày sau, khi ông đau nhiều, gia đình mới đưa đến bệnh viện địa phương khám trước khi chuyển tuyến lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi kiểm tra và phẫu thuật nội soi, các bác sĩ đã gắp ra chiếc xương dài khoảng 4cm móc sát miệng thực quản ông T. Sức khoẻ ông cũng đã tạm ổn sau 5 ngày điều trị. BS CK2 Hoàng Bá Dũng, Trưởng Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết tình trạng hóc xương, hóc dị vật không phải là một bệnh lý. Tuy nhiên, khi mắc phải, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời sẽ rất nguy hiểm vì gây áp xe cổ, áp xe cổ lẫn trung thất… dẫn đến sức khỏe người bệnh bị đe dọa.

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