Bé 5 tháng tuổi nguy kịch do sốc sốt xuất huyết: Da tím tái, nổi mẩn đỏ

Tin y tế 27/10/2023 10:59

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bé đã trong tình trạng tím tái, da nổi mẩn đỏ, huyết áp khó đo.

Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 26/10, đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, vừa qua nơi đây đã tiếp nhận điều trị một trường hợp trẻ nhũ nhi mắc sốt xuất huyết nặng.

Bệnh nhi là bé gái tên P.N. (5 tháng tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận). Khai thác bệnh sử, trước đó bé khởi phát triệu chứng sốt nhẹ và vừa không liên tục 3 ngày, ho, sổ mũi.

Đến ngày thứ 4, bệnh nhi bớt sốt nhưng ói nhiều lần ra dịch nâu, bụng chướng, nổi chấm xuất huyết trên da. Tại bệnh viện địa phương, các bác sĩ ghi nhận trẻ lừ đừ, quấy khóc, huyết áp tụt, có chấm xuất huyết ở tay chân, bụng.

Kết quả các xét nghiệm nhanh kháng nguyên của bé dương tính với sốt xuất huyết, dung tích hồng cầu tăng cao, tiểu cầu giảm mạnh, men gan tăng. Ngay lập tức, trẻ được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng, được điều trị chống sốc tích cực theo phác đồ.

Tuy nhiên, vì bé gái quá nhỏ tuổi và bụ bẫm (nặng 7,2 kg), khó thiết lập đường truyền nên được chuyển thẳng đến tuyến trên.

Bé 5 tháng tuổi nguy kịch do sốc sốt xuất huyết: Da tím tái, nổi mẩn đỏ - Ảnh 1
Bé gái 5 tháng tuổi bị sốt xuất huyết nặng - Ảnh: Dân Trí

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bé đã trong tình trạng tím tái, da nổi mẩn đỏ, huyết áp khó đo. Bệnh nhi được chích đầu trên xương chày làm đường truyền dung dịch điện giải chống sốc, sau đó đổi sang cao phân tử, đồng thời truyền máu và các chế phẩm máu qua đường tĩnh mạch.

Bé cũng được điều trị hỗ trợ gan, hỗ trợ hô hấp, thở oxy và CPAP. Sau 48 giờ điều trị, tình trạng huyết động và tổn thương gan cải thiện, bệnh nhi tỉnh táo, bú và tiểu khá.

Bé 5 tháng tuổi nguy kịch do sốc sốt xuất huyết: Da tím tái, nổi mẩn đỏ - Ảnh 2
 Sốt xuất huyết tấn công trẻ dễ gây ra các biến chứng nặng- Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ VTV, các bác sĩ lưu ý: Sốt xuất huyết có thể tấn công trẻ nhũ nhi nhưng trẻ có thể biểu hiện không điển hình như sốt nhẹ vừa, không liên tục lại kèm ho sổ mũi hắt hơi, hay tiêu chảy, nôn ói… làm lầm tưởng với các bệnh lý hô hấp, tiêu hóa hay nhiễm trùng... Do đó, cần phải đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Nhi để thăm khám xét nghiệm xác định bệnh chính xác để điều trị thích hợp cho trẻ.

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Từ khóa:   sốt xuất huyết sốc sốt xuất huyết tin y tế sức khỏe

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