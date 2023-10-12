Gần đây, một loại vaccine ngừa sốt xuất huyết của Nhật Bản đang được thử nghiệm, bước đầu hiệu quả phòng bệnh với cả 4 tuýp virus gây bệnh sốt xuất huyết. Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia tham gia tiêm thử nghiệm vaccine này.

Theo thông tin từ VTC News, bên lề hội nghị khoa học nghiên cứu và ứng dụng trong y học, vào sáng 12/10, GS.TS Nguyễn Văn Kính, Phó chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chia sẻ, Việt Nam là một trong những quốc gia sẽ tham gia tiêm thử nghiệm vaccine sốt xuất huyết của Nhật Bản. Theo GS Kính, trước đây, một số quốc gia từng thử nghiệm và cấp phép lưu hành vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết nhưng hiệu quả chưa được như mong muốn, nhất là với virus tuýp 2 (tuýp virus gây bệnh sốt xuất huyết phổ biến hiện nay).

“Gần đây, một loại vaccine ngừa sốt xuất huyết của Nhật Bản đang được thử nghiệm, bước đầu hiệu quả phòng bệnh với cả 4 tuýp virus gây bệnh sốt xuất huyết. Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia tham gia tiêm thử nghiệm vaccine này”, GS Kính thông tin. Ảnh minh họa: Internet Dẫn tin từ VnExpress, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus mang Dengue (có trong muỗi vằn) lây truyền từ người này sang người khác qua vết cắn của muỗi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sốt xuất huyết được xếp vào 10 thách thức y tế toàn cầu, có đến 40% dân số trên thế giới sống trong vùng nguy cơ nhiễm sốt xuất huyết Dengue. Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu về số ca mắc với ước tính hơn 200.000 trường hợp mỗi năm.

Bệnh cảnh diễn biến khó lường và phức tạp, thường gặp ở cả trẻ em và người lớn. Ước tính có khoảng 10%-30% số người mắc bệnh sốt xuất huyết nặng phải nhập viện mỗi năm. Thời gian ủ bệnh từ 4 đến 5 ngày, diễn biến lâm sàng 3 giai đoạn: Từ ngày thứ nhất đến ngày 3 là giai đoạn sốt, ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 là giai đoạn nguy hiểm, từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 10 là giai đoạn hồi phục. Ảnh minh họa: Internet Theo Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 90.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó 26 trường hợp đã tử vong. Tại Hà Nội, gần 2 tháng qua, số ca mắc sốt xuất huyết tăng mạnh, mỗi tuần ghi nhận từ hơn 2.000 đến gần 3.000 bệnh nhân. Tuýp virus sốt xuất huyết lưu hành năm nay chủ yếu là DEN-1, DEN-2, không có sự khác biệt so với trước. Cục Y tế Dự phòng dự báo, tình hình biến đổi khí hậu với hiện tượng El Nino kéo dài trong năm 2023-2024 là điều kiện thuận lợi để muỗi sinh sản. Đây là cơ hội để các bệnh truyền nhiễm do muỗi, đặc biệt là sốt xuất huyết lây lan. Tại hội nghị, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cũng đánh giá với các bệnh truyền nhiễm, việc kết hợp điều trị với dự phòng vaccine rất quan trọng. Hiện, Việt Nam đã ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất vaccine phòng bệnh ở người, đảm bảo sản xuất 11/12 loại vaccine phục vụ chương trình tiêm chủng mở rộng. Nổi bật nhất là các nghiên cứu sản xuất, thử nghiệm vaccine, đưa Việt Nam là một nước có thế mạnh về sản xuất vaccine trên thế giới.

Dịch sốt xuất huyết phức tạp, mỗi ngày hàng chục ca trở nặng phải nhập viện, bác sĩ cảnh báo 'đi khám muộn tăng nguy cơ tử vong' Khi có biểu hiện sốt, cần đến các cơ sở y tế để xét nghiệm máu chẩn đoán xác định và theo dõi điều trị bởi bác sĩ chuyên khoa, không tự ý điều trị tại nhà.

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