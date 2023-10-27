Con nhện độc có kích thước “khổng lồ”, đây là sự việc rất hy hữu và đầu tiên ở Phú Quốc.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 26/10, bác sĩ Đoàn Thanh Hiển - trưởng phòng Khám nội Phòng khám S.O.S Phú Quốc cho biết các bác sĩ vừa điều trị kịp thời cho người đàn ông bị nhện độc cắn vào ngón tay trỏ bên phải.

Con nhện độc có kích thước “khổng lồ”, đây là sự việc rất hy hữu và đầu tiên ở Phú Quốc.

Con nhện có kích thước lớn - Ảnh: Thanh Niên

Bệnh nhân là ông HTT (34 tuổi, ngụ phường Dương Đông, Phú quốc), đến bệnh viện trong tình trạng bị đau nhức toàn thân và ngón tay.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút chiều cùng ngày, ông T. đang làm điện nước tại một khu resort thì bất ngờ bị một con nhện cắn vào ngón tay trỏ bàn tay phải, chảy máu.

Sau đó, ông cảm thấy hiện tượng bị tê, nhức. Ông liền lấy keo quấn ngón tay rồi cùng người bạn làm chung bắt con nhện, đến ngay bệnh viện để khám.

Con nhện có kích thước khá to, sải chân dài đến 13 cm, chân có nhiều lông, nhất là 2 răng nanh của nhện dài và rất nhọn…

Vết thương trên tay của bệnh nhân - Ảnh: PLO

Dẫn tin từ báo Thanh Niên, qua kiểm tra, bác sĩ xác định vết cắn ở vị trí đốt ngón trỏ bàn tay phải, phù nề ngón, vết thương chảy máu, toàn thân đau nhức. Ê kíp bác sĩ tiến hành phong bế vết thương bằng thuốc Nidocain (2 ống). Sau đó lấy máu xét nghiệm và cho bệnh nhân uống thuốc giảm đau, chống phù nề, chống dị ứng và truyền dịch giải độc.

Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan tăng (dấu hiệu nhiễm độc) cao nên ê kíp bác sĩ xin ý kiến lãnh đạo phòng khám tiếp tục điều trị và theo dõi, nếu có bất thường sẽ chuyển lên tuyến trên.

Sau 90 phút điều trị và theo dõi, đến chiều cùng ngày, bệnh nhân đã ổn định. Tuy nhiên các bác sĩ vẫn yêu cầu bệnh nhân ở lại phòng khám để tiếp tục theo dõi.

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