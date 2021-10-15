Mới đây, trưởng nhóm Mai táng 0 đồng Giang Kim Cúc bất ngờ đăng tải bản xét nghiệm Covid-19 của mình cho biết bản thân đã dương tính với Covid-19.

Chiều ngày 15/10, trên trang cá nhân, trưởng nhóm Mai táng 0 đồng Giang Kim Cúc đã bất ngờ đăng tải hình ảnh một bản xét nghiệm Covid-19. Theo đó, Giang Kim Cúc cho biết cô đã thực hiện test Covid-19 vào chiều ngày 14/10 và có kết quả dương tính.

"Tới câu chuyện, xong cho bà con rồi giờ tới con nha! Ok fine nha" - Giang Kim Cúc chia sẻ trên story Facebook cá nhân.

Giấy xét nghiệm do cô đăng tải - Ảnh: Internet

Được biết, trong suốt mùa dịch vừa qua, nhóm mai táng 0 đồng nhận được nhiều chú ý khi liên tiếp giúp đỡ, thực hiện việc Mai táng miễn phí cho những hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch. Tuy nhiên, gần đây, Giang Kim Cúc liên tục vướng vào lùm xùm về việc thiếu minh bạch số tiền từ thiện được các mạnh thường quân ủng hộ.

Trưởng nhóm may táng 0 đồng Giang Kim Cúc - Ảnh: Internet

Nhiều người thậm chí đã gửi đơn tố cáo Giang Kim Cúc đến cơ quan chức năng. Dù cô đã lên tiếng khẳng định mình trong sạch và sẽ công khai, minh bạch tất cả các khoản thiện nguyện nhưng đến nay vẫn chưa thấy bản báo cáo nào được công khai. Hiện, vụ ồn ào từ thiện của trưởng nhóm Mai táng không đồng vẫn nhận được sự quan tâm từ dư luận.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-nhom-mai-tang-0-dong-thong-bao-duong-tinh-voi-covid-19-431168.html