Thông tin mới vụ tiêm vắc xin 6 trong 1 hết hạn cho trẻ ở Thanh Hóa

“Trước mắt, chúng tôi đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ trên 15 ngày, kể từ ngày 12/5. Hai cán bộ trên có liên quan trực tiếp đến 2 khâu bảo quản thuốc, tiêm chủng”, ông Nam thông tin trên báo VietNamNet.

Cụ thể, theo ông Trần Anh Nam, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Nông Cống (Thanh Hóa) thông tin trên báo VietNamNet cho biết, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác đối với bà Lê Thị Bích (cán bộ phụ trách tiêm chủng) và ông Nguyễn Văn Sơn (người trực tiếp tiêm cho trẻ) đều công tác tại Trạm y tế xã Thăng Bình.

Các bệnh nhi được đưa lên trạm y tế thăm khám và chuyển vào Bệnh viện Nhi Thanh Hóa điều trị. Hiện các cháu đã ổn định và đang được theo dõi. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Sáng 9/5, sau khi cho con tiêm vắc xin Hexaxim tại Trạm y tế xã Thăng Bình trở về nhà, 4 gia đình phát hiện các bé bị tiêm thuốc đã hết hạn sử dụng từ tháng 3/2023.

Các bệnh nhi được đưa lên trạm y tế thăm khám và chuyển vào Bệnh viện Nhi Thanh Hóa điều trị. Hiện các cháu đã ổn định và đang được theo dõi.

Cơ quan chức năng xác định việc tiếp nhận và bảo quản vắc xin ở Trạm y tế xã Thăng Bình không đúng quy trình. Trong đó, vắc xin hết hạn sử dụng được để lẫn với vắc xin còn hạn.

Ngoài ra, trong quá trình tiêm, cán bộ y tế đã không thực hiện theo đúng quy định. Người tiêm đã không kiểm tra hạn sử dụng của thuốc.

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống trước đó, vào sáng ngày 9/5, Trạm Y tế xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, Thanh Hóa tổ chức tiêm chủng dịch vụ tại trạm y tế các vaccine: Hexaxim và Synflorix cho 15 trẻ trong độ tuổi tiêm chủng trên địa bàn, trong đó có 6 trẻ tiêm vaccine 6 trong 1 Hexaxim mũi 1.

Sau khi tiêm, trẻ được theo dõi theo quy định và Trạm Y tế xã Thăng Bình đã cung cấp vỏ hộp của các lọ vaccine cho các gia đình cầm về theo dõi. Đến 10h6’ cùng ngày, Trạm Y tế xã Thăng Bình nhận được phản hồi của người nhà 1 trẻ được tiêm vaccine Hexaxim về việc hạn dùng vaccine đã tiêm trên vỏ hộp cho gia đình mang về ghi ngày hết hạn là 31/3/2023. Trạm Y tế xã Thăng Bình đã kiểm tra hồ sơ, vỏ lọ vaccine lưu tại trạm, đối chiếu xác minh vỏ hộp vaccine người nhà trẻ mang về phát hiện trong 6 lọ vaccine Hexaxim, có 4 lọ có hạn sử dụng đến 31/3/2023, 2 lọ còn lại có hạn sử dụng đến tháng 31/5/2024.

3 bệnh nhi có triệu chứng sốt (từ 37,60C đến 38,50C), 1 bệnh nhi có men gan tăng được truyền dịch Glucose 5% tại bệnh viện. Ảnh: VietNamNet

Đáng lưu ý, 4 lọ vaccine hết hạn nói trên đã được tiêm cho 4 trẻ. Gia đình anh chị V. H. có 2 bé sinh đôi và 1 trong 2 bé đã tiêm liều vaccine hết hạn (hiện chưa xác định được bé nào đã tiêm mũi vaccine hết hạn), do đó, gia đình đã đưa cả 2 bé sinh đôi cùng 3 bé còn lại nhập viện để theo dõi sức khỏe.

Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thăng Bình, huyện Nông Cống thừa nhận sai sót nói trên là do sơ suất của cán bộ tiêm chủng đã không thực hiện theo đúng quy trình tiêm chủng an toàn, không kiểm tra, đối chiếu kỹ các hạn sử dụng trên vỏ hộp thuốc và lọ vaccine. Lãnh đạo và cán bộ Trạm y tế xã Thăng Bình đã trực tiếp nhận lỗi với gia đình các trẻ và sẽ đồng hành cùng các gia đình trong quá trình theo dõi sức khỏe cho cháu.

Theo Trung tâm Y tế huyện Nông Cống, sau khi xảy ra sự cố trên, đơn vị đã cho tiến hành rà soát lại và khẳng định 4 lọ vaccine 6 trong 1 Hexaxim tiêm cho trẻ ngày 9/5 tại Trạm Y tế Thăng Bình là những lọ vaccine cuối cùng của lô vaccine được Trung tâm Y tế huyện Nông Cống nhập về từ ngày 23/5/2022.