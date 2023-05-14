5 trường hợp tử vong do COVID-19 trong tuần, những ai cần tiêm vaccine tránh nguy cơ cao?

Tin y tế 14/05/2023 11:27

Tuần qua đã ghi nhận 5 ca tử vong do COVID-19. Các chuyên gia tiếp tục nhấn mạnh người dân vẫn cần tuân thủ 2K, tiêm vaccine phòng bệnh.

Theo thống kê của Bộ Y tế trong 7 ngày (từ 7-13/5), cả nước ghi nhận hơn 15.600 ca mắc COVID-19, trung bình khoảng 2.234 ca/ ngày. Ngày có số ca mắc nhiều nhất là 115/ với 2.823 ca, thấp nhất là ngày 13/5 với 1.738 ca.

Trước đó, theo thống kê, trong 7 ngày từ 30/4- 6/5, cả nước ghi nhận 14.068 ca mắc COVID-19 mới, trung bình khoảng 2.010 ca/ ngày.

Như vậy, số mắc COVID-19 tuần này tăng khoảng 1.600 ca so với tuần trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.589.567 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.120 ca nhiễm).

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Cảnh báo những ca bệnh nặng vì COVID-19. Ảnh: Internet

Đến nay, cả nước đã có 10.632.049 người mắc COVID-19 khỏi bệnh. Trong tuần qua số bệnh nhân khỏi tăng nhanh, nhiều ngày số khỏi ở mức 800-900 ca/ ngày.

Về số trường hợp tử vong do COVID-19, trong tuần qua ghi nhận 5 trường hợp tử vong tại Tây Ninh (2), Nam Định (1), Bến Tre (1) và Sóc Trăng (1).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.201 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

5 trường hợp tử vong do COVID-19 trong tuần, những ai cần tiêm vaccine tránh nguy cơ cao? - Ảnh 2

Người thuộc nhóm nguy cơ cao cần chủ động tiêm các mũi vaccine COVID-19 tăng cường để phòng bệnh. Ảnh: Internet

Về tiêm vaccine COVID-19, PGS.TS Dương Thị Hồng - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TW thông tin trên báo Sức khỏe và Đời sống: Vaccine COVID-19 cũng như các vaccine khác qua thời gian miễn dịch đều giảm dần. Đối với những người mắc COVID-19 theo thời gian miễn dịch cũng suy giảm.

Do đó chúng tôi khuyến cáo những người thuộc nhóm nguy cơ cao như có bệnh nền, suy giảm miễn dịch... cần chủ động đăng ký tiêm các mũi vaccine tăng cường để phòng bệnh. Thậm chí, người đã mắc bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có mũi tiêm nhắc lại theo hướng dẫn của WHO.

Theo các chuyên gia, hiện các ca COVID-19 là người cao tuổi không xác định chính xác nguồn lây. Tuy nhiên, khả năng cao là người bệnh có thể tiếp xúc với mầm bệnh từ các thành viên trong gia đình.

Các thành viên gia đình có thể mắc bệnh khi tiếp xúc với mầm bệnh lúc đi làm, đi học nhưng không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, chỉ nghĩ là cảm, sốt, sổ mũi thông thường.

Đồng thời do đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã từng mắc bệnh nên cơ thể có kháng thể cao, nhiễm bệnh nhưng thể bệnh nhẹ hoặc không triệu chứng và lại làm lây tiếp sang nhóm dễ biến chứng trong gia đình.

Bởi vậy, để bảo vệ cho người có bệnh nền, cao tuổi cần chú ý thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tuân thủ khuyến cáo 2K của Bộ Y tế và tiêm vắc xin đủ mũi, đúng lịch.

Khi có triệu chứng hô hấp (sốt, ho, sổ mũi...) nên test nhanh để tầm soát và biết tự cách ly với mọi người, nhất là người cao tuổi, có bệnh nền.

Hiện nay Việt Nam tiêm vaccine Covid-19 miễn phí cho người từ 5 tuổi trở lên, tập trung tiêm bổ sung mũi 3-4, tiêm nhắc lại cho người thuộc nhóm nguy cơ cao (người cao tuổi, có bệnh nền, người suy giảm miễn dịch). Thời gian tới, không tổ chức tiêm vaccine Covid-19 liên tục thường xuyên như trước đây mà lồng ghép vào công tác tiêm chủng mở rộng, mỗi trạm y tế tổ chức 3-4 buổi tiêm một tháng.

Hiện nay Việt Nam tiêm vaccine Covid-19 miễn phí cho người từ 5 tuổi trở lên, tập trung tiêm bổ sung mũi 3-4, tiêm nhắc lại cho người thuộc nhóm nguy cơ cao (người cao tuổi, có bệnh nền, người suy giảm miễn dịch). Thời gian tới, không tổ chức tiêm vaccine Covid-19 liên tục thường xuyên như trước đây mà lồng ghép vào công tác tiêm chủng mở rộng, mỗi trạm y tế tổ chức 3-4 buổi tiêm một tháng.

Trong tình hình dịch COVID-19 có xu hướng gia tăng số mắc những ngày gần đây, người dân hãy thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, cần tiêm đủ liều cơ bản và nhắc lại theo hướng dẫn hiện tại của Bộ Y tế: người từ 18 tuổi trở lên cần tiêm đủ liều cơ bản và nhắc lại, trẻ em từ 12-17 tuổi tiêm đủ liều cơ bản và tiêm nhắc, trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi cần tiêm đủ liều cơ bản.

 

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Từ khóa:   covid-19 tin y tế dịch covid-19

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