Thêm 22 ca nghi nhiễm Covid-19 tại Bắc Ninh, Đà Nẵng và Hà Nội

Tin y tế 11/05/2021 14:52

Mới đây, Sở Y tế Bắc Ninh vừa thông báo thêm 17 ca nghi nhiễm mới ở huyện Châu Thành. Quảng Nam và Hà Nội cũng xuất hiện vài trường hợp tương tự.

Theo VnExpress, chiều ngày 11/5, Sở Y tế Bắc Ninh thông báo ghi nhận thêm 17 ca nghi nhiễm ở huyện Thuận Thành, Quảng Nam ghi nhận 3 ca, Hà Nội 2 ca nghi nhiễm Covid-19.

Liên quan đến ổ dịch Thuận Thành, tỉnh đã lấy gần 15.000 mẫu và tiếp tục xét nghiệm đối với toàn bộ người dân trong huyện với hơn 180.000 người. Trước mắt, ưu tiên lấy mẫu các vùng có dịch và sẽ tổ chức phun khử khuẩn tại các địa bàn xuất hiện ca mắc Covid-19.

Cùng ngày, CDC tiếp tục thông báo khẩn tìm người đến 4 đám cưới ở Thuận Thành và nhiều quán ăn, cửa hàng trên địa bàn. Đây là ổ dịch phức tạp nhất hiện nay khi ghi nhận 108 ca (chủ yếu tập trung tại xã Mão Điền). Được biết, nguồn lây từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. 

Về phía Đà Nẵng, Ban chỉ đạo chống dịch chiều 11/5 ghi nhận ba ca nghi nhiễm liên quan thẩm mỹ viện AMIDA.

Người thứ nhất là bé gái sinh năm 2020 (có mẹ là ca 3040 - Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA. bố là ca 2295, dì ruột là ca 3403 và một người giúp việc. Bé di chuyển theo lịch trình của bố mẹ).

Người thứ hai là nữ, 37 tuổi, giúp việc và chăm sóc con cho gia đình nữ Tổng giám đốc thẩm mỹ viện. Ngày 8/5, khi được xác định là F1 của ca 3404, chị cùng cháu bé ở trên cách ly tập trung. Hai ngày sau, chị được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Người thứ ba là nam, 29 tuổi, trú quận Hải Châu. Anh tiếp xúc với ca 3222, nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA (trước khi người này xét nghiệm dương tính).

Được biết, từ ngày 3/5 đến nay, Bộ Y tế công bố 53 ca mắc Covid-19 tại Đà Nẵng. Thành phố đã khoanh vùng, cách ly y tế 9 địa điểm có nhiều ca mắc Covid-19. Từ Thẩm mỹ viện AMIDA , dịch bệnh đã lây sang nhiều tỉnh thành như Quảng Nam, Huế, Quảng Trị, Đăk Lăk,...

Tại Hà Nội, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội ghi nhận thêm hai ca nghi nhiễm, đều là F1 đang cách ly tập trung. 

Trong đó, người đàn ông, 61 tuổi, địa chỉ ở Do Lễ, Liên Sơn, Kim Bảng, Hà Nam, chăm người ốm điều trị tại khoa Gan Mật Tụy, Bệnh viện K từ ngày 4/5. ông có kết quả dương tính vào ngày 10/5.

Ca nghi nhiễm còn lại là nữ, 47 tuổi, địa chỉ thôn Đoài, Kim Nỗ, Đông Anh. Từ ngày 1-3/5, chị chăm mẹ là "bệnh nhân 3022" tại khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung.  Đêm 9/5, chị sốt, đau đầu, mệt mỏi, xét nghiệm dương tính ngày 10/5.

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Ngày 10/5, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 125 ca Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có 16 bệnh nhân mới vào tối nay

Ngày 10/5, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 125 ca Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có 16 bệnh nhân mới vào tối nay

Tối ngày 10/5, Bộ Y tế cho biết có thêm 16 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trước đó, vào trưa cùng ngày, Việt Nam ghi nhận 31 ca, trong khi buổi sáng, con số đã là 78 ca lây nhiễm trong nước.

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