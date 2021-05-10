Ngày 10/5, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 125 ca Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có 16 bệnh nhân mới vào tối nay

Tin y tế 10/05/2021 19:33

Tối ngày 10/5, Bộ Y tế cho biết có thêm 16 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trước đó, vào trưa cùng ngày, Việt Nam ghi nhận 31 ca, trong khi buổi sáng, con số đã là 78 ca lây nhiễm trong nước.

Theo Sức khỏe và Đời sống, tối 10/5, Bộ Y tế cho biết có thêm 17 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 16 ca cộng đồng tại Hưng Yên, Đà Nẵng, Bắc Giang, Hà Nội và Vĩnh Phúc. Thông tin chi tiết các ca mắc mới như sau:

 01 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh:

- CA BỆNH BN3455 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hà Tĩnh: Bệnh nhi nữ, 02 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Ngày 28/4/2021, bệnh nhân trên từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Cầu Treo và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hà Tĩnh. Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

16 ca ghi nhận trong nước

- CA BỆNH 3445 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, địa chỉ tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Thông tin dịch tễ đang tiếp tục điều tra.

- CA BỆNH 3446 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: Bệnh nhân nữ, 50 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; là F1 của BN3243.

- CA BỆNH 3447 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: Bệnh nhân nữ, 32 tuổi, địa chỉ tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; là F1 của BN3243.

Các bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

- CA BỆNH BN3448 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nam, 41 tuổi, là chuyên gia công ty VINATOP, quốc tịch Trung Quốc. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3449 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nam, 67 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3168.

- CA BỆNH 3450 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 68 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3122.

- CA BỆNH 3451 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nam, 71 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3450.

Các bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3452 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 13 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3169.

- CA BỆNH 3453 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 39 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; có tiền sử đi khám bệnh tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

- CA BỆNH 3454 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 08 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3453.

Các bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH BN3456 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; là F1 của BN3114. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH BN3461 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 29 tuổi, địa chỉ tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Ngày 29/04/2021, bệnh nhân từ Đà Nẵng di chuyển đến sân bay Nội bài trên chuyến bay VN160. Ngày 02/05/2021, sau khi có thông tin về trường hợp dương tính trên cùng chuyến bay, bệnh nhân đã chủ động khai báo y tế và cách ly tập trung tại Thành phố Hà Nội. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa.

- CA BỆNH BN3457 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, địa chỉ tại quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN3311. Bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH BN3458 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 31 tuổi, địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN2982.

- CA BỆNH BN3459 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN3224.

- CA BỆNH BN3460 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 31 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN3404.

Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang.

Sáng nay, Bộ Y tế đã thông tin có thêm 80 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 78 ca ghi nhận tại cộng đồng. Vào buổi trưa, con số được ghi nhận là 31 ca trong cộng đồng và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay. 

 Ngày 10/5, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 125 ca Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có 16 bệnh nhân mới vào tối nay - Ảnh 1

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