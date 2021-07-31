Tài liệu nội bộ của CDC Mỹ bị rò rỉ tiết lộ những 'bí mật đáng sợ' chưa từng được công bố về biến thể Delta

Tin y tế 31/07/2021 15:37

Theo tài liệu nội bộ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, biến thể Delta dễ dàng lây lan như thủy đậu, sởi. CDC cũng cảnh báo người dân dù đã tiêm vaccine vẫn nên đeo khẩu trang vì có nguy cơ lây nhiễm. 

Mới đây, theo tài liệu bị rò rỉ của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh(CDC) Mỹ, chủng SARS-CoV đời đầu chỉ lây lan tương đương với bệnh cúm thông thường khi trung bình một người nhiễm sẽ lây lan virus cho khoảng 2 người khác. Nhưng đối với biến thể Delta, trung bình mỗi người nhiễm sẽ lây nhiễm cho 8 tới 9 người. Được biết, tài liệu này được trình bày dưới dạng slide thuyết trình - đề cập đến những thông tin chưa từng công bố.

Giám đốc CDC Mỹ Rochelle Walensky cho biết: "Tôi nghĩ mọi người cần hiểu chúng tôi không làm quá mọi chuyện. Đây là vấn đề nghiêm trọng. Biến chủng Delta là một trong những loại virus dễ lây truyền nhất mà chúng tôi biết, tương đương với bệnh sởi, bệnh thủy đậu". Bà cũng đã xác nhận tính xác thực của tài liệu này được tiết lộ lần đầu bởi tờ Washington Post.

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Giám đốc CDC Mỹ Rochelle Walensky - Ảnh: Internet 

Tài liệu của CDC lưu ý những người được đã tiêm chủng đầy đủ vẫn có thể lây lan biến thể Delta với tốc độ tương tự những người chưa được tiêm chủng. Nhưng những người được chích ngừa sẽ an toàn hơn.

"Vaccine ngăn ngừa hơn 90% tình trạng trở nặng của bệnh, nhưng có thể kém hiệu quả hơn trong việc ngăn ngừa nhiễm bệnh hoặc lây lan virus", tài liệu này khẳng định.

Theo CNN, tài liệu dự kiến công bố hôm 30/7 của CDC nhằm ủng hộ quyết định gây tranh cãi trước đó về việc thay đổi hướng dẫn với người được tiêm chủng. Bên cạnh đó, CDC cũng khuyến cáo những người đã tiêm vaccine nên đeo khẩu trang ở những nơi công cộng có không gian kín hay những khu vực mà dịch bệnh đang lây lan mạnh.

Tại Mỹ, số người nhiễm Covid-19 đang tăng trở lại do sự xuất hiện của biến thể Delta. Hiện số ca mắc Delta chiếm hơn 80% ca nhiễm mới tại Mỹ. Quốc già này, vẫn đang là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 34 triệu ca bệnh và gần 620.000 người thiệt mạng.

Tại Việt Nam, theo báo Lao Động đưa tin, tới 6h00 ngày 31/7 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận tổng số liều vaccine đã được tiêm là 5.931.376 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 5.342.483 liều, tiêm mũi 2 là 588.893 liều. Trong ngày 31/7 có 407.283 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm.

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Từ khóa:   covid-19 biến thể Delta tình hình tiêm vaccine

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