SỐC: Người đàn ông bị cắt cụt bàn tay và chân do bọ chét từ vật nuôi trong nhà cắn

Gần đây, một người đàn ông đã phải cắt cụt mất tay và một phần bàn chân khi bị mắc bệnh sốt phát ban do bọ chét cắn.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam dẫn nguồn từ USA Today, một người đàn ông đã phải cắt cụt mất tay và một phần bàn chân khi bị mắc bệnh sốt phát ban do bọ chét cắn. Michael Kohlhof, 35 tuổi, lúc đầu gặp một số các triệu chứng giống như cúm, gồm sốt, mệt mỏi và đau bụng. Một tuần sau, tình trạng bệnh của Michael tiến triển xấu. Đến một ngày Michael không còn chút sức lực nào để bước ra khỏi nhà, lúc này anh mới được đưa đến khoa cấp cứu tại một bệnh viện ở San Antonio. Anh bị sốc nhiễm trùng và tiếp tục được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Ảnh minh họa: Internet Trong những tuần kế tiếp, anh bị chẩn đoán mắc chứng hoại thư khô (dry gangrene), hay mô hoại tử bị nhiễm trùng, dẫn đến một quyết định đau lòng là bác sĩ phải cắt tay và một phần bàn chân của anh. Nguyên nhân là bởi nhiễm trùng khiến máu không thể phân bố đều đến các chi. Sau khi điều trị thuốc an thần trong 2 tuần, Michael tỉnh lại vào hồi đầu tháng 7. Nhưng nỗi đau chưa chấm dứt, anh vẫn phải thực hiện các quy trình cấy ghép da, đồng thời được các bác sĩ theo dõi cẩn thận để đảm bảo mô chết từ các vết hoại tử không tiếp tục lan rộng. Khả năng xấu nhất là anh phải cắt bỏ phần bàn chân đi.

Theo Tạp chí Sức khỏe + dẫn nguồn từ CNBC News, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết, sốt phát ban là một bệnh truyền nhiễm gây ra bởi vi khuẩn có thể lây lan từ bọ chét, rận và ve mò. Có thể được tìm thấy ở vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới, ở Hoa Kỳ có thể xảy ra ở những nơi như miền nam California, Hawaii và Texas. Các triệu chứng phổ biến của sốt phát ban bao gồm sốt, ớn lạnh và đau nhức cơ thể. Trong trường hợp sốt phát ban do bọ chét, bệnh nhân có thể gặp thêm các triệu chứng như buồn nôn, ho, đau dạ dày và phát ban xuất hiện vào khoảng ngày thứ năm của bệnh. CDC Mỹ cho biết thêm, nếu không được điều trị, nhiễm trùng sốt phát ban có thể dẫn đến bệnh nặng và tổn thương các cơ quan, bao gồm gan, thận, tim, phổi và não. Vì vậy, nếu bạn có triệu chứng các tuyến bị sưng, đau dữ dội xung quanh vết cắn, phát ban quá mức thì hãy đến gặp bác sĩ ngay vì có thể bạn đã bị nhiễm trùng. Cách phòng tránh bọ chét cắn Cách phòng tránh bọ chét cắn tốt nhất là tiêu diệt chúng hoàn toàn trong môi trường sống của bạn. Hãy tham khảo một số cách sau: - Dùng hóa chất mùi hăng như xăng dầu, giấm ăn, nhựa thông, các loại sơn, rượu mạnh... để đuổi bọ chét vì chúng rất sợ những mùi này. - Dùng bình xịt côn trùng để xịt vào những góc nhà, thảm… các nơi mà bọ chét có thể sinh sống. - Dùng băng phiến để đuổi bọ chét: Bạn hãy nghiền nát một ít băng phiến và rải nó xung quanh nhà, trong gầm giường, các thảm... các chỗ ẩm mốc mà bạn có thể tìm được.

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