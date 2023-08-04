Sau khi ăn tiết canh, anh T. đau bụng quanh rốn, buồn nôn và nôn, đi ngoài phân lỏng nhiều lần (khoảng 10 lần/ngày) kèm theo sốt cao liên tục 39 - 40 độ C, có gai rét, có cơn rét run, hoa mắt chóng mặt.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 3/8, bác sĩ Trương Ngọc Nam (Khoa Bệnh lây đường hô hấp và Hồi sức, Bệnh viện Trung ương quân đội 108) cho biết mới tiếp nhận bệnh nhân M.T. (45 tuổi) bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn .

Nhờ được chẩn đoán, điều trị sớm, đúng và tích cực, bệnh nhân đã khỏi bệnh và ra viện sau 21 ngày điều trị tại bệnh viện.

Anh T. được gia đình đưa đến viện trong tình trạng huyết áp tụt, sốc nhiễm khuẩn, viêm cơ tim, suy gan, suy thận và rối loạn đông máu nặng. Các xét nghiệm khẳng định bệnh nhân bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn.

Ban hoại tử chân do liên cầu khuẩn lợn - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

Dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, TS.BS. Nguyễn Trọng Thế, Phó chủ nhiệm khoa Bệnh lây đường hô hấp và Hồi sức truyền nhiễm, người trực tiếp điều trị bệnh nhân cho biết: 'Bệnh do một loại vi khuẩn có tên là liên cầu khuẩn lợn, tên khoa học là Streptococcus suis gây ra. Đây là loại bệnh truyền nhiễm của động vật lây cho người. Vi khuẩn gây bệnh chủ yếu cho lợn (lợn nhà, lợn rừng), nhưng cũng có thể lây truyền và gây bệnh cho người. Nguồn bệnh chủ yếu là lợn bị bệnh và lợn mang vi khuẩn không triệu chứng. Chưa có bằng chứng bệnh lây từ người sang người'.

Cũng theo bác sĩ Thế, người bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn và mắc bệnh chủ yếu là do tiếp xúc trực tiếp với lợn bị bệnh, lợn mang vi khuẩn gây bệnh, các chất tiết của lợn bị bệnh (phân, nước tiểu) hoặc do ăn các sản phẩm chế biến từ thịt lợn bị bệnh chưa được nấu chín như tiết canh lợn, ăn thịt sống, thịt tái, nem, thịt nấu chưa chín kỹ.

Những người dễ bị mắc bệnh là những người chăn nuôi lợn, người giết mổ lợn, người chế biến thịt lợn sống, người có thói quen ăn tiết canh lợn, thịt lợn sống, thịt lợn tái, thịt lợn chưa nấu kỹ, nem thịt lợn tái.

Thời gian ủ bệnh (từ khi phơi nhiễm đến khi phát bệnh) thông thường từ vài giờ đến 3 ngày, nhưng cũng có thể lâu hơn, kéo dài đến 7-10 ngày".

Tiết canh là món nhiều đàn ông Việt khoái khẩu - Ảnh minh họa: Internet

Bs Thế cũng cho hay, các biểu hiện chính của bệnh là: sốt cao, có cơn những cơn rét run; nôn và buồn nôn, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy; đau đầu dữ dội. Trường hợp bệnh nặng, nguy kịch sẽ xuất hiện các rối loạn tâm thần kinh (lơ mơ, lú lẫn, hôn mê, co giật, đái ỉa dầm dề, tổn thương các dây thần kinh trung ương như điếc, mắt mờ); rối loạn tuần hoàn (da niêm mạc tái, mạch nhanh, tụt huyết áp, viêm cơ tim, sốc nhiễm khuẩn); rối loạn hô hấp (khó thở, viêm phổi, suy hô hấp); suy chức năng gan; suy chức năng thận; xuất huyết dưới da toàn thân dưới dạng mảng bầm tím; xuất huyết niêm mạc (chảy máu cam, chân răng, âm đạo); xuất huyết nội tạng (nôn ra máu, ỉa phân đen, tiểu ra máu, xuất huyết não…) và nhiều rối loạn khác.

Khi phát hiện một trong những triệu chứng trên, nhất là ở những người có tiền sử tiếp xúc thường xuyên với lợn hoặc ăn tiết canh, thịt lợn thì cần khẩn trương đưa người bệnh đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế.

BS. Thế khuyến cáo, để tránh mắc bệnh, những người chăn nuôi và giết mổ, chế biến thịt lợn cần nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh chăn nuôi, vệ sinh chuồng trại, vệ sinh khi tiếp xúc, giết mổ chế biến thịt lợn như mặc quần áo bảo hộ, đi ủng, đeo găng tay; thường xuyên phun khử khuẩn chuồng trại, nơi giết mổ. Tuyệt đối không giết mổ, không ăn thịt lợn bệnh, lợn chết. Lợn bệnh, lợn chết phải được tiêu hủy, chôn, phun thuốc khử trùng đúng cách theo qui định.

Nên lựa chọn mua thịt lợn đã qua kiểm định của cơ quan thú y. Tất cả mọi người cần đeo găng tay khi chế biến sản phẩm sống từ lợn, nhất là khi có vết thương ở tay; rửa sạch tay bằng xà phòng sau khi chế biến các sản phẩm từ lợn; dùng riêng các dụng cụ chế biến thịt sống và thịt chín; luôn ăn thức ăn nấu chín, hợp vệ sinh. Tuyệt đối không ăn tiết canh lợn, thịt lợn sống, thịt lợn tái chưa nấu chín kỹ.