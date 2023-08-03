Sau 2 lần sinh nở, người phụ nữ ở Hà Nội trầm cảm nặng, nhiều lần tự sát

Tin y tế 03/08/2023 16:49

Chị thường xuyên cảm thấy bất an, lo lắng, thiếu tự tin. Chị còn tự thấy mình không xứng đáng làm mẹ, đôi khi ngồi một mình, mắt nhìn xa xăm vô hồn, không muốn giao tiếp với ai.

Theo thông tin từ VTC News, sau khi sinh con thứ 2 được vài tuần, chị Nguyễn Lanh (35 tuổi) được gia đình đưa đến Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương (Hà Nội) trong tình trạng tâm lý không ổn định, xuất hiện các dấu hiệu trầm cảm tương tự lần sinh con đầu lòng.

Hai năm trước, một bé gái xinh đẹp chào đời. Những tưởng có con, hạnh phúc của vợ chồng chị sẽ thêm vẹn tròn, nhưng chỉ vài ngày sau sinh, chị Lanh dần dần trải qua loạt các cảm xúc tiêu cực, không thể kiểm soát được.

Chị thường xuyên cảm thấy bất an, lo lắng, thiếu tự tin. Chị còn tự thấy mình không xứng đáng làm mẹ, đôi khi ngồi một mình, mắt nhìn xa xăm vô hồn, không muốn giao tiếp với ai.

Sau 2 lần sinh nở, người phụ nữ ở Hà Nội trầm cảm nặng, nhiều lần tự sát - Ảnh 1
 Bệnh nhân đến khám tại bệnh viện vì tình trạng trầm uất sau sinh - Ảnh: VTC News

Thời gian đó chị dễ khóc và khóc rất nhiều, không thể giải thích lý do tại sao. Lâu dần, chị bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống, không thể tìm thấy niềm vui, kể cả với những thứ mà trước đây chị từng rất yêu thích.

Tồi tệ nhất là chị có ý định tự sát, chị thường nghĩ về việc tự làm hại mình và thậm chí đã thử thực hiện những hành động tự sát. Bản thân chị không thể hiểu tại sao lại trải qua những cảm xúc tiêu cực như vậy và không thể vượt qua được.

Trong một cơn trầm cảm cực đoan, chị còn làm hại đến cả con. Chị cũng toan tự sát nhiều lần nhưng không thành công. Người nhà lúc nào cũng phải giám sát, chăm sóc chị rất kỹ. Chị vẫn liên tục đương đầu với những cơn trầm uất cực độ, chán ghét tất cả mọi thứ, vô tình với tất thảy mọi người.

Mãi về sau, mọi chuyện dần đi vào quên lãng. Sức khỏe của chị cũng từ từ hồi phục, trở lại gần như bình thường, có thể đi làm việc ở công sở hàng ngày.

Hai năm sau, chị có bầu lần thứ 2, ngay sau khi sinh con, chị lại thấy xuất hiện những biểu hiện y hệt như lần sinh thứ nhất.

Liên quan đến tình trạng này, theo VTV, trầm cảm sau sinh là căn bệnh rất nguy hiểm, không nhiều người biết tới và lại thường bị xem nhẹ bởi chính những người thân xung quanh người bệnh. Dĩ nhiên, chúng ta có thể nói đây là căn bệnh về tâm lý nên nếu không có chuyên môn thì khó nhận biết được mức độ nghiêm trọng của nó, trong khi nhìn bề ngoài vẫn thấy vợ hay mẹ của mình khỏe mạnh. Đó chính là lý do khi thấy người phụ nữ sau sinh trong gia đình có những biểu hiện khác lạ trong cảm xúc, dù là nhỏ thôi, cũng hãy đưa họ đến gặp các bác sĩ tâm lý.

Sau 2 lần sinh nở, người phụ nữ ở Hà Nội trầm cảm nặng, nhiều lần tự sát - Ảnh 2
Trầm cảm sau sinh là tình trạng đáng báo động - Ảnh minh họa: Tuổi Trẻ

"Tất cả các phụ nữ đều có nguy cơ bị trầm cảm sau sinh, đặc biệt những phụ nữ có tiền sử trầm cảm, hoặc có người thân bị trầm cảm, hoặc có các yếu tố căng thẳng trong thời kì mang thai cũng như sau sinh có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Nguyên nhân của bệnh trầm cảm sau sinh là sự tương tác phức tạp giữa yếu tố gen, tâm lý và môi trường" - Thạc sĩ, bác sĩ tâm lý Nguyễn Kim Anh - Viện sức khỏe tâm thần Bệnh viện Bạch Mai cho biết. 

Hiện nay rất nhiều những trường hợp chưa được quan tâm phát hiện và can thiệp kịp thời. Khi đó:

- Bệnh từ mức độ nhẹ, trung bình có thể trở thành nặng, có triệu chứng loạn thần, điều trị khó khăn

- Bệnh cũng có khả năng trở thành mạn tính, phải điều trị lâu dài

Thậm chí để lại những hậu quả nặng nề:

- Người phụ nữ có thể cảm thấy buồn chán, bi quan bế tắc hoặc cho rằng mình có lỗi với mọi người nên tự sát để giải thoát

- Họ có thể nghĩ rằng việc sinh con là hoàn toàn sai lầm, đứa trẻ là nguyên nhân cho mọi đau khổ của họ dẫn đến hành vi làm hại con.

Sau một ngày ăn lòng lợn, người phụ nữ bị sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp, nhập viện trong tình trạng ban tím toàn thân

Sau một ngày ăn lòng lợn, người phụ nữ bị sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp, nhập viện trong tình trạng ban tím toàn thân

Bệnh nhân nữ, 59 tuổi ở Hà Nội được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 2/8 trong tình trạng thở oxy mask 15l/ph. Bệnh nhân thở gắng sức phải chuyển sang thở oxy lưu lượng cao (HFNC).

Xem thêm
Từ khóa:   trầm cảm trầm cảm sau sinh trầm uất tin y tế

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 1 giờ 15 phút trước
Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 1 giờ 30 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 1 giờ 45 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 2 giờ 15 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn