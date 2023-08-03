Hai năm trước, một bé gái xinh đẹp chào đời. Những tưởng có con, hạnh phúc của vợ chồng chị sẽ thêm vẹn tròn, nhưng chỉ vài ngày sau sinh, chị Lanh dần dần trải qua loạt các cảm xúc tiêu cực, không thể kiểm soát được.

Theo thông tin từ VTC News, sau khi sinh con thứ 2 được vài tuần, chị Nguyễn Lanh (35 tuổi) được gia đình đưa đến Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương (Hà Nội) trong tình trạng tâm lý không ổn định, xuất hiện các dấu hiệu trầm cảm tương tự lần sinh con đầu lòng.

Thời gian đó chị dễ khóc và khóc rất nhiều, không thể giải thích lý do tại sao. Lâu dần, chị bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống, không thể tìm thấy niềm vui, kể cả với những thứ mà trước đây chị từng rất yêu thích.

Chị thường xuyên cảm thấy bất an, lo lắng, thiếu tự tin. Chị còn tự thấy mình không xứng đáng làm mẹ, đôi khi ngồi một mình, mắt nhìn xa xăm vô hồn, không muốn giao tiếp với ai.

Tồi tệ nhất là chị có ý định tự sát, chị thường nghĩ về việc tự làm hại mình và thậm chí đã thử thực hiện những hành động tự sát. Bản thân chị không thể hiểu tại sao lại trải qua những cảm xúc tiêu cực như vậy và không thể vượt qua được.

Trong một cơn trầm cảm cực đoan, chị còn làm hại đến cả con. Chị cũng toan tự sát nhiều lần nhưng không thành công. Người nhà lúc nào cũng phải giám sát, chăm sóc chị rất kỹ. Chị vẫn liên tục đương đầu với những cơn trầm uất cực độ, chán ghét tất cả mọi thứ, vô tình với tất thảy mọi người.

Mãi về sau, mọi chuyện dần đi vào quên lãng. Sức khỏe của chị cũng từ từ hồi phục, trở lại gần như bình thường, có thể đi làm việc ở công sở hàng ngày.

Hai năm sau, chị có bầu lần thứ 2, ngay sau khi sinh con, chị lại thấy xuất hiện những biểu hiện y hệt như lần sinh thứ nhất.

Liên quan đến tình trạng này, theo VTV, trầm cảm sau sinh là căn bệnh rất nguy hiểm, không nhiều người biết tới và lại thường bị xem nhẹ bởi chính những người thân xung quanh người bệnh. Dĩ nhiên, chúng ta có thể nói đây là căn bệnh về tâm lý nên nếu không có chuyên môn thì khó nhận biết được mức độ nghiêm trọng của nó, trong khi nhìn bề ngoài vẫn thấy vợ hay mẹ của mình khỏe mạnh. Đó chính là lý do khi thấy người phụ nữ sau sinh trong gia đình có những biểu hiện khác lạ trong cảm xúc, dù là nhỏ thôi, cũng hãy đưa họ đến gặp các bác sĩ tâm lý.

Trầm cảm sau sinh là tình trạng đáng báo động - Ảnh minh họa: Tuổi Trẻ

"Tất cả các phụ nữ đều có nguy cơ bị trầm cảm sau sinh, đặc biệt những phụ nữ có tiền sử trầm cảm, hoặc có người thân bị trầm cảm, hoặc có các yếu tố căng thẳng trong thời kì mang thai cũng như sau sinh có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Nguyên nhân của bệnh trầm cảm sau sinh là sự tương tác phức tạp giữa yếu tố gen, tâm lý và môi trường" - Thạc sĩ, bác sĩ tâm lý Nguyễn Kim Anh - Viện sức khỏe tâm thần Bệnh viện Bạch Mai cho biết.

Hiện nay rất nhiều những trường hợp chưa được quan tâm phát hiện và can thiệp kịp thời. Khi đó:

- Bệnh từ mức độ nhẹ, trung bình có thể trở thành nặng, có triệu chứng loạn thần, điều trị khó khăn

- Bệnh cũng có khả năng trở thành mạn tính, phải điều trị lâu dài

Thậm chí để lại những hậu quả nặng nề:

- Người phụ nữ có thể cảm thấy buồn chán, bi quan bế tắc hoặc cho rằng mình có lỗi với mọi người nên tự sát để giải thoát

- Họ có thể nghĩ rằng việc sinh con là hoàn toàn sai lầm, đứa trẻ là nguyên nhân cho mọi đau khổ của họ dẫn đến hành vi làm hại con.