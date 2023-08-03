Sau tiêm khoảng 1 phút, bệnh nhân bị mờ mắt phải, liền tiêm thuốc giải rồi đưa bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 3/8, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM thông tin về bệnh nhân nữ (39 tuổi) đang điều trị tại khoa Mắt, Bệnh viện Chợ Rẫy bị tai biến y khoa sau tiêm filler tại cơ sở không phép.

Thông tin ban đầu, chiều 2/8, Thanh tra Sở Y tế thành lập 2 đoàn đến khoa Mắt, Bệnh viện Chợ Rẫy làm việc, tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân và phối hợp Phòng Y tế quận Tân Bình, UBND phường 2 và Công an phường 2, quận Tân Bình, kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Hồng Cúc do bà B.H.C làm chủ hộ (địa chỉ 50/19 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình).

Nhiều nạn nhân tiêm chất làm đầy bị biến chứng mù mắt hoặc đột quỵ - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Thanh tra Sở Y, vào khoảng 12h ngày 1/8, sau khi ủ tê cho nan nhân, bà B.H.C. tiêm filler vào vùng trán phải bệnh nhân. Sau tiêm khoảng 1 phút, bệnh nhân bị mờ mắt phải, bà C. liền tiêm thuốc giải rồi đưa bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Liên quan đến vụ việc, theo Tuổi Trẻ, kết quả chẩn đoán của khoa mắt (Bệnh viện Chợ Rẫy) xác định mắt phải của bệnh nhân bị viêm màng bồ đào toàn bộ, tắc động mạch trung tâm võng mạc.

Theo dõi thiếu máu da vùng trán phải, mắt phải, mũi sau tiêm filler.

Kiểm tra đột xuất tại địa chỉ này, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xác định "Xinh Beauty & Academy" có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh dịch vụ chăm sóc da nhưng không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Cơ sở Xinh Beauty & Academy không có giấy phép hoạt động - Ảnh: VTC News

Tuy vậy, cơ sở này lại triển khai các máy, trang thiết bị y tế, kim tiêm, lăn kim, filler... trái phép dùng trong thẩm mỹ. Bà C. - chủ cơ sở - không có bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh theo quy định.

Sau 2 lần sinh nở, người phụ nữ ở Hà Nội trầm cảm nặng, nhiều lần tự sát Chị thường xuyên cảm thấy bất an, lo lắng, thiếu tự tin. Chị còn tự thấy mình không xứng đáng làm mẹ, đôi khi ngồi một mình, mắt nhìn xa xăm vô hồn, không muốn giao tiếp với ai.

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