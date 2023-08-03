Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Nhật Vi, khoa Tim mạch, BV Nhi đồng 2, trước khi nhập viện tuyến dưới, gia đình phát hiện bệnh nhi có hai cơn co gồng, tím môi khi đang ngủ.

Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, bệnh nhi 13 tuổi mắc hội chứng QT dài (chứng rối loạn nhịp tim) type 3 đe dọa tính mạng, suýt đột tử khi đang ngủ.

Sau khi được xử trí cấp cứu ban đầu và đo điện tim, BS ghi nhận có cơn xoắn đỉnh thoáng qua nên chuyển bệnh nhi đến BV Nhi Đồng 2 với chẩn đoán hội chứng QT dài.

Bệnh nhi được người nhà ấn tim và đưa đến BV tỉnh trong tình trạng tiếp tục có cơn co gồng tương tự.

Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán hội chứng QT dài bẩm sinh type 3. Đồng thời, có thêm hai cơn co gồng, tím môi do xoắn đỉnh trong khoảng 1-2 phút và tự ra cơn.

Sau nhập viện năm ngày, bệnh nhi xuất hiện cơn co gồng, ngưng tim cần phải hồi sức tim phổi, kết hợp sốc điện. Khoảng 30 phút sau hồi sức, bệnh nhi có nhịp xoang (nhịp đập sinh lý ở tim), tỉnh táo.

Do đây là trường hợp khẩn cấp nên bên cạnh dùng thuốc chống rối loạn nhịp, BS trưởng khoa Tim mạch của BV đã hội chẩn cùng BS trưởng khoa Nhịp tim của BV Thống Nhất về vấn đề đặt máy khử rung (ICD).

Sau gần ba tuần tích cực điều trị, bệnh nhi đã ổn định, giao tiếp tốt, sinh hiệu ổn và được xuất viện.

Bệnh nhi 13 tuổi mắc hội chứng QT dài - Ảnh: PLO

Theo Người Lao Động, BS-CK2 Nguyễn Minh Trí Việt, Trưởng Khoa Tim mạch Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết, hội chứng QT dài bẩm sinh là chứng rối loạn hoạt động điện của tim. Biểu hiện lâm sàng của bệnh có thể từ không triệu chứng đến hồi hộp, co giật, ngất cuối cùng là tử vong.

Để chẩn đoán bệnh, nhân viên y tế cần đo điện tâm đồ, quan sát các triệu chứng lâm sàng, ghi nhận tiền căn gia đình. Bên cạnh đó, còn có yếu tố khởi phát cơn nhịp nhanh có thể do gắng sức, căng thẳng, áp lực, tiếng ồn, thậm chí xảy ra khi ngủ hoặc nghỉ ngơi (tùy nhóm QT dài).

Ảnh minh họa cho hội chứng QT dài - Ảnh: VinMec

Bác sĩ Việt khuyến cáo mặc dù hiếm gặp, nhưng hội chứng QT dài là một trong những nguyên nhân gây đột tử ở trẻ em. Với trẻ đã được chẩn đoán hội chứng QT dài bẩm sinh, cha mẹ cần giúp con tránh các yếu tố khởi phát và trang bị kỹ năng hồi sức tim phổi cơ bản khi trẻ trở nặng.