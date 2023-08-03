Đang ngủ bé gái 13 tuổi ở Bình Dương co gồng, tím môi suýt đột tử: Bác sĩ cảnh báo bệnh lý nguy hiểm

Tin y tế 03/08/2023 16:50

Ngày 3/8, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM thông tin vừa cứu sống bệnh nhi N.B.T (13 tuổi, ngụ Bình Dương) mắc hội chứng QT dài (chứng rối loạn nhịp tim) type 3 đe dọa tính mạng.

Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, bệnh nhi 13 tuổi mắc hội chứng QT dài (chứng rối loạn nhịp tim) type 3 đe dọa tính mạng, suýt đột tử khi đang ngủ. 

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Nhật Vi, khoa Tim mạch, BV Nhi đồng 2, trước khi nhập viện tuyến dưới, gia đình phát hiện bệnh nhi có hai cơn co gồng, tím môi khi đang ngủ.

Bệnh nhi được người nhà ấn tim và đưa đến BV tỉnh trong tình trạng tiếp tục có cơn co gồng tương tự.

Sau khi được xử trí cấp cứu ban đầu và đo điện tim, BS ghi nhận có cơn xoắn đỉnh thoáng qua nên chuyển bệnh nhi đến BV Nhi Đồng 2 với chẩn đoán hội chứng QT dài.

Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán hội chứng QT dài bẩm sinh type 3. Đồng thời, có thêm hai cơn co gồng, tím môi do xoắn đỉnh trong khoảng 1-2 phút và tự ra cơn.

Sau nhập viện năm ngày, bệnh nhi xuất hiện cơn co gồng, ngưng tim cần phải hồi sức tim phổi, kết hợp sốc điện. Khoảng 30 phút sau hồi sức, bệnh nhi có nhịp xoang (nhịp đập sinh lý ở tim), tỉnh táo.

Do đây là trường hợp khẩn cấp nên bên cạnh dùng thuốc chống rối loạn nhịp, BS trưởng khoa Tim mạch của BV đã hội chẩn cùng BS trưởng khoa Nhịp tim của BV Thống Nhất về vấn đề đặt máy khử rung (ICD).

Sau gần ba tuần tích cực điều trị, bệnh nhi đã ổn định, giao tiếp tốt, sinh hiệu ổn và được xuất viện.

Đang ngủ bé gái 13 tuổi ở Bình Dương co gồng, tím môi suýt đột tử: Bác sĩ cảnh báo bệnh lý nguy hiểm - Ảnh 1
Bệnh nhi 13 tuổi mắc hội chứng QT dài - Ảnh: PLO

Theo Người Lao Động, BS-CK2 Nguyễn Minh Trí Việt, Trưởng Khoa Tim mạch Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết, hội chứng QT dài bẩm sinh là chứng rối loạn hoạt động điện của tim. Biểu hiện lâm sàng của bệnh có thể từ không triệu chứng đến hồi hộp, co giật, ngất cuối cùng là tử vong.

Để chẩn đoán bệnh, nhân viên y tế cần đo điện tâm đồ, quan sát các triệu chứng lâm sàng, ghi nhận tiền căn gia đình. Bên cạnh đó, còn có yếu tố khởi phát cơn nhịp nhanh có thể do gắng sức, căng thẳng, áp lực, tiếng ồn, thậm chí xảy ra khi ngủ hoặc nghỉ ngơi (tùy nhóm QT dài).

Đang ngủ bé gái 13 tuổi ở Bình Dương co gồng, tím môi suýt đột tử: Bác sĩ cảnh báo bệnh lý nguy hiểm - Ảnh 2
Ảnh minh họa cho hội chứng QT dài - Ảnh: VinMec

Bác sĩ Việt khuyến cáo mặc dù hiếm gặp, nhưng hội chứng QT dài là một trong những nguyên nhân gây đột tử ở trẻ em. Với trẻ đã được chẩn đoán hội chứng QT dài bẩm sinh, cha mẹ cần giúp con tránh các yếu tố khởi phát và trang bị kỹ năng hồi sức tim phổi cơ bản khi trẻ trở nặng.

Sau một ngày ăn lòng lợn, người phụ nữ bị sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp, nhập viện trong tình trạng ban tím toàn thân

Sau một ngày ăn lòng lợn, người phụ nữ bị sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp, nhập viện trong tình trạng ban tím toàn thân

Bệnh nhân nữ, 59 tuổi ở Hà Nội được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 2/8 trong tình trạng thở oxy mask 15l/ph. Bệnh nhân thở gắng sức phải chuyển sang thở oxy lưu lượng cao (HFNC).

Xem thêm
Từ khóa:   QT dài rối loạn nhịp tim đột quỵ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 44 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 59 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 1 giờ 14 phút trước
Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 1 giờ 29 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 1 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 2 giờ 14 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn