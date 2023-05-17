Phát hiện thai nhi bất thường ở não, bác sĩ cảnh báo gì đến sản phụ?

Tin y tế 17/05/2023 19:29

Chiều 17/5, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai tiếp nhận thai phụ 35 tuần B.T.P. (22 tuổi), qua siêu âm bác sĩ phát hiện thai nhi bị bất thường cấu trúc não không được phát hiện sớm.

Theo thông tin từ Zingnews, thai phụ B.T.P. (22 tuổi, dân tộc Dao, sinh sống tại Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai) mang thai 35 tuần một ngày. Qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện thai nhi bị bất thường cấu trúc não.

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Bác sĩ siêu âm cho thai phụ ở Lào Cai - Ảnh: Zingnews

Qua khai thác tiền sử thai kỳ, các bác sĩ bất ngờ khi phát hiện thai phụ trong quá trình mang thai chưa từng đi khám, siêu âm lần nào. Vì vậy, việc thai nhi bị bất thường cấu trúc não không được phát hiện kịp thời. Đây là lần mang thai thứ 3 của chị P., 2 lần trước thai phụ sinh thường.

Bất thường cấu trúc não và nhiều dị tật bẩm sinh khác có thể phát hiện ngay từ tuần thai thứ 12 trở đi nếu mẹ bầu đi khám thai định kỳ và thực hiện sàng lọc trước sinh (xét nghiệm, siêu âm).

Trước đó, theo nguồn tin từ VnExpress, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội tiếp nhận sản phụ Trinh (31 tuổi, Hà Nội), siêu âm phát hiện sớm thai nhi giãn tĩnh mạch rốn, bác sĩ theo dõi, can thiệp mổ cấp cứu kịp thời ở tuần 32. Đây là một bệnh lý hiếm gặp (tỷ lệ 1/1.000) dễ bị bỏ qua, khó phát hiện bằng máy siêu âm thường, chẩn đoán chủ yếu dựa vào Doppler.

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Hình ảnh siêu âm thể hiện giãn tĩnh mạch rốn và tràn dịch màng phổi được bác sĩ Hiền Lê phát hiện ở tuần thai 21 - Ảnh: VnExpress

Qua đó, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai nên thực hiện sàng lọc trước sinh vì sức khỏe và tương lai của em bé. Vào những thời điểm quan trọng sau đây:

Thời điểm đầu tiên: Mẹ bầu mang thai được 11-13 tuần 6 ngày. Dị tật bẩm sinh có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong thời kỳ mang thai, nhưng phần lớn là trong 3 tháng thứ nhất. Đây là thời điểm các bộ phận cơ thể của bé đang hình thành.

Thời điểm thứ 2: Mẹ bầu mang thai được 15-22 tuần, chính xác nhất là trong khoảng 16-18 tuần.

Thời điểm 28-32 tuần: Thời điểm này phát hiện các dị tật muộn hơn như bất thường cấu trúc não, bất sản, thiểu sản thể chai, não úng thủy…

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Từ khóa:   sản phụ dị tật bẩm sinh thai nhi bất thường

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