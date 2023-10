An Giang: Một sản phụ được cứu nguy kịp thời khi mắc COVID-19

Theo thông tin từ Báo An Giang cho hay, sản phụ được test nhanh, kết quả COVID-19 dương tính và chỉ định nhập viện, với chẩn đoán nhiễm COVID- 19 mức độ trung bình/con so- 38 tuần- chưa chuyển dạ.

Theo BS.CK II Hồ Thái Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản- Nhi An Giang chia sẻ trên Báo An Giang, tình hình dịch bệnh COVID -19 đang có xu hướng tăng trở lại trong thời gian gần đây. Bệnh viện đã tiếp nhận khám và điều trị một số trường hợp nhiễm bệnh. Do đó, người dân nên tuân thủ các hướng dẫn phòng ngừa nhiễm bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, như: Tuân thủ "2K", tiêm vaccine…