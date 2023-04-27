An Giang: Một sản phụ được cứu nguy kịp thời khi mắc COVID-19

Sản phụ được xử trí theo phác đồ, nhưng triệu chứng lâm sàng không cải thiện, nguy cơ chuyển nặng, nên được hội chẩn phẫu thuật lấy thai lúc 15 giờ, ngày 26/4. Kết quả bé gái sức khoẻ tốt, cân nặng 3.000 gram. Tình trạng sản phụ ổn định dần và đang tiếp tục theo dõi điều trị theo phác đồ.

Theo thông tin từ Báo An Giang cho hay, sản phụ được test nhanh, kết quả COVID-19 dương tính và chỉ định nhập viện, với chẩn đoán nhiễm COVID- 19 mức độ trung bình/con so- 38 tuần- chưa chuyển dạ.

Chồng sản phụ đang chăm sóc cho vợ và con vừa chào đời. Ảnh: Báo An Giang

Theo BS.CK II Hồ Thái Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản- Nhi An Giang chia sẻ trên Báo An Giang, tình hình dịch bệnh COVID -19 đang có xu hướng tăng trở lại trong thời gian gần đây. Bệnh viện đã tiếp nhận khám và điều trị một số trường hợp nhiễm bệnh. Do đó, người dân nên tuân thủ các hướng dẫn phòng ngừa nhiễm bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, như: Tuân thủ "2K", tiêm vaccine…

Đặc biệt, đối với các đối tượng có nguy cơ cao, nhất là phụ nữ mang thai khi có dấu hiệu nghi ngờ phải liên hệ nhân viên y tế để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Medlatec, tùy theo tình trạng bệnh, phương pháp điều trị với thai phụ nhiễm Covid-19 cũng khác nhau. Cụ thể như sau:

Thai phụ thuộc nhóm sức khỏe tốt, triệu chứng nhiễm Covid-19 nhẹ, không có bệnh lý nền, không béo phì hoặc bệnh lý nền đã điều trị tốt có thể tự điều trị và cách ly tại nhà. Sau 7 - 14 ngày điều trị, thường kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính, người bệnh có thể sinh hoạt bình thường nhưng vẫn nên chú ý theo dõi sức khỏe, thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch tránh lây nhiễm.

Mẹ bầu cẩn trọng tiêm phòng đầy đủ. Ảnh: Internet

Khi cách ly tự điều trị tại nhà, mẹ bầu bị Covid-19 cần lưu ý:

Đeo khẩu trang thường xuyên, tự cách ly với những người xung quanh, chỉ tháo khẩu trang khi ăn và khi vệ sinh cá nhân.

Thay khẩu trang 2 lần/ngày, khử khuẩn tay thường xuyên trước khi loại bỏ khẩu trang.

Đo thân nhiệt để theo dõi tình trạng sốt 2 lần/ngày, nếu sốt cao trên 38.5 độ C cần uống thuốc hạ sốt. Một số thuốc hạ sốt có thể dùng cho phụ nữ mang thai gồm paracetamol, ibuprofen, có thể cân nhắc Aspirin hoặc Diclofenac trong trường hợp cần thiết.

Uống nhiều nước, ít nhất 1.5 - 2 lít nước mỗi ngày để giảm thân nhiệt, có thể bù nước bằng nước điện giải Oresol nếu mất nước.

Có chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, uống nhiều nước, tập thở và tập thể dục hàng ngày.

Khai báo y tế với chính quyền địa phương để được chăm sóc và theo dõi.

Nhóm bà bầu nhiễm Covid-19 nhẹ thường sẽ âm tính sau 7 - 14 ngày điều trị, nếu có diễn biến bệnh nặng cần liên hệ cơ sở y tế để được can thiệp cấp cứu nếu cần thiết.