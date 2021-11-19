Phát hiện mới về thời điểm hiệu quả của vaccine chống nhiễm COVID-19 giảm về 0?

Tin y tế 19/11/2021 11:00

Nghiên cứu thực hiện trên 3,6 triệu người Thụy Điển tiêm vaccine AstraZeneca, vaccine Pfizer – BioNTech và vaccine Moderna.

Mới đây, một nghiên cứu mới từ Thụy Điển cho thấy vaccine COVID-19 có hiệu quả chống lại nguy cơ nhiễm virus, nhập viện và tử vong vì COVID-19 tuy nhiên đến một thời điểm nhất định, hiệu quả của vaccine sẽ giảm về 0.

Nghiên cứu này được thực hiện trên hơn 3,6 triệu người tiêm ít nhất 1 liều vaccine AstraZeneca, vaccine Pfizer – BioNTech và vaccine Moderna trên toàn Thụy Điển. Trong số đó, hơn 1,3 triệu người nhiễm COVID-19.

Trong nhóm nghiên cứu, người ta quan sát thấy những người được tiêm chủng thường có nhiều chẩn đoán bệnh hơn và có trình độ học vấn cao hơn so với những người không tiêm chủng.

Nghiên cứu cũng phát hiện ra hiệu quả của vaccine Pfizer chống lại nguy cơ nhiễm COVID-19 giảm dần từ 92% ở ngày thứ 15-30 sau khi tiêm và xuống 47% ở ngày thứ 121-180 sau khi tiêm. Vaccine Pfizer không còn hiệu quả chống lại nhiễm COVID-19 từ ngày thứ 211 trở đi, theo nghiên cứu.

Phát hiện mới về thời điểm hiệu quả của vaccine chống nhiễm COVID-19 giảm về 0? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự suy giảm này chậm hơn một chút đối với vaccine Moderna. Hiệu quả của vaccine Modern là 59% từ ngày thứ 181 sau khi tiêm. Hiệu quả của vaccine AstraZeneca thấp hơn và suy yếu nhanh hơn, vaccine này không còn hiệu quả từ ngày thứ 121 sau khi tiêm.

Trong nghiên cứu này, hiệu quả của vaccine thấp hơn và suy yếu nhanh hơn ở nam giới và người lớn tuổi. Với đối tượng này, hiệu quả của vaccine chống lại nguy cơ mắc COVID-19 thể nặng giảm từ 89% ở ngày thứ 15-30 xuống còn 42% từ ngày thứ 181 trở đi.

Nhìn chung, hiệu quả của vaccine suy giảm này rõ rệt ở nam giới, những người già yếu và những người mắc bệnh nền, theo kết quả nghiên cứu.

Theo News-Medical, các phát hiện của nghiên cứu này củng cố nhu cầu tiêm liều vaccine tăng cường, ưu tiên những người có nguy cơ cao bị bệnh nặng và tử vong. Do đó, những phát hiện này có thể có ý nghĩa đối với các chiến lược tiêm chủng và các chính sách y tế công cộng.

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