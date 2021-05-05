Chùm ca bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư 2 liên quan đến 8 tỉnh, thành gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình.

Theo Tiền Phong, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội có báo cáo nhanh về việc điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với chùm ca bệnh COVID-19 của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Theo số liệu tổng hợp nhanh của bệnh viện, có khoảng 200 bệnh nhân, 300 nhân viên y tế, gần 200 người nhà chăm sóc bệnh nhân đang ở tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương 2 đang bị phong tỏa - Ảnh: Lao Động

Sau khi 1 bác sĩ khoa Hồi sức tích cực có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, toàn bệnh viện khoảng 700 người đã được huy động để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc.

Hiện tại đã hoàn tất công tác lấy mẫu nhưng mới xét nghiệm được khoảng nửa số mẫu, đến chiều 5/5/2021 dự kiến sẽ thực hiện hết. Kết quả sơ bộ đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận ít nhất 14 ca mắc, cụ thể: Khoa Hồi sức tích cực (8 ca); Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp (4 ca); Khoa Viêm Gan (1 ca); Khoa Cấp cứu (1 ca).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội phối hợp với TTYT Đông Anh tiến hành điều tra trực tiếp được 9 trường hợp, cụ thể phân bố theo các địa phương như sau: Hà Nội (1 ca là điều dưỡng tại khoa HSTC); Quảng Ninh (1 ca); Hưng Yên (2 ca); Phú Thọ (1 ca); Bắc Ninh (1 ca); Bắc Giang (1 ca); Hải Dương (1 ca); Thái Bình (1 ca). Phân nhóm đối tượng gồm 1 nhân viên y tế và 8 bệnh nhân, người nhà.

Hiện nay, bệnh viện đã tạm ngừng tiếp nhận khám và nhận bệnh nhân vào điều trị nội trú tại cả 2 cơ sở, đóng cửa bệnh viện từ 8h sáng ngày 5/5/2021. Toàn bộ nhân viên, học viên, bệnh nhân và người nhà tại 2 cơ sở thực hiện cách ly tại bệnh viện từ 5/5/2021.

CDC Hà Nội đã thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh danh sách bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện trong vòng 15 ngày kể từ ngày (20/4/2021) để truy vết, xử lý theo quy định.

Trên địa Hà Nội sơ bộ có 270 người đến khám, điều trị tại bệnh viện từ 20/4 đến 5/5/2021, đã thông báo các đơn vị điều tra xác minh.

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