Nóng: Chùm ca bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư liên quan đến 8 tỉnh, thành

Tin y tế 05/05/2021 18:59

Chùm ca bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư 2 liên quan đến 8 tỉnh, thành gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình.

Theo Tiền Phong, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội có báo cáo nhanh về việc điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với chùm ca bệnh COVID-19 của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Theo số liệu tổng hợp nhanh của bệnh viện, có khoảng 200 bệnh nhân, 300 nhân viên y tế, gần 200 người nhà chăm sóc bệnh nhân đang ở tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Nóng: Chùm ca bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư liên quan đến 8 tỉnh, thành - Ảnh 1
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương 2 đang bị phong tỏa - Ảnh: Lao Động

Sau khi 1 bác sĩ khoa Hồi sức tích cực có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, toàn bệnh viện khoảng 700 người đã được huy động để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. 

Hiện tại đã hoàn tất công tác lấy mẫu nhưng mới xét nghiệm được khoảng nửa số mẫu, đến chiều 5/5/2021 dự kiến sẽ thực hiện hết. Kết quả sơ bộ đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận ít nhất 14 ca mắc, cụ thể: Khoa Hồi sức tích cực (8 ca); Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp (4 ca); Khoa Viêm Gan (1 ca); Khoa Cấp cứu (1 ca).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội phối hợp với TTYT Đông Anh tiến hành điều tra trực tiếp được 9 trường hợp, cụ thể phân bố theo các địa phương như sau: Hà Nội (1 ca là điều dưỡng tại khoa HSTC); Quảng Ninh (1 ca); Hưng Yên (2 ca); Phú Thọ (1 ca); Bắc Ninh (1 ca); Bắc Giang (1 ca); Hải Dương (1 ca); Thái Bình (1 ca). Phân nhóm đối tượng gồm 1 nhân viên y tế và 8 bệnh nhân, người nhà.

Hiện nay, bệnh viện đã tạm ngừng tiếp nhận khám và nhận bệnh nhân vào điều trị nội trú tại cả 2 cơ sở, đóng cửa bệnh viện từ 8h sáng ngày 5/5/2021. Toàn bộ nhân viên, học viên, bệnh nhân và người nhà tại 2 cơ sở thực hiện cách ly tại bệnh viện từ 5/5/2021.

CDC Hà Nội đã thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh danh sách bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện trong vòng 15 ngày kể từ ngày (20/4/2021) để truy vết, xử lý theo quy định.

Trên địa Hà Nội sơ bộ có 270 người đến khám, điều trị tại bệnh viện từ 20/4 đến 5/5/2021, đã thông báo các đơn vị điều tra xác minh. 

KHẨN: Tìm du khách cả nước đến 13 địa điểm du lịch Sapa liên quan ca mắc COVID-19

KHẨN: Tìm du khách cả nước đến 13 địa điểm du lịch Sapa liên quan ca mắc COVID-19

Liên quan đến ca mắc Covid-19 mới đây, ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lào Cai thông báo đến người dân trên cả nước, những người có mặt tại 13 địa điểm liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

Xem thêm
Từ khóa:   Bệnh nhân nhiễm Covid-19 Bệnh nhân Covid-19 Covid 19

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 59 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại