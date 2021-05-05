KHẨN: Tìm du khách cả nước đến 13 địa điểm du lịch Sapa liên quan ca mắc COVID-19

Liên quan đến ca mắc Covid-19 mới đây, ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lào Cai thông báo đến người dân trên cả nước, những người có mặt tại 13 địa điểm liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.
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Theo báo Chính Phủ, sáng 5/5, Sở Y tế Lào Cai nhận được thông tin từ Sở Y tế TP Hà Nội thông báo về về trường hợp dương tính mới là công dân Đ.T.M.H., sinh năm 1989, địa chỉ quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đi cùng chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 29/4 (có 2 bệnh nhân mắc COVID -19).
Bệnh nhân này có lịch trình di chuyển khá phức tạp. Trong quá trình di chuyển, vào 17h ngày 30/4, bệnh nhân này đến Sa Pa và đến chiều 2/5 trở về Hà Nội.
Do đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lào Cai thông báo đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và người dân trên cả nước, tăng cường truy vết, tìm những người có mặt tại các địa điểm sau:
1. Khách sạn Pao’s, tổ 1, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa, từ 17h ngày 30/4/2021 đến 12h ngày 2/5/2021.
2. Nhà hàng Đỗ Quyên, 214 Thạch Sơn, thị xã Sa Pa, từ 19h30’ đến 21h ngày 30/4/2021.
3. Quán Massage chân Lá Đỏ, tổ 6 phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, từ khoảng 21 h đến 21h30’ ngày 30/4/2021.
4. Trung tâm Xúc tiến du lịch, tổ 5 phường Sa Pa, thị xã Sa Pa từ 21h30’ - 22h30’ ngày 30/4/2021.
5. Nhà hàng Hà Mèo, thôn Tả Van Giáy, xã Tả Van, thị xã Sa Pa, từ 12h - 13h00 ngày 1/5/2021
6. Quán FarmHouse, xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, từ 14h00 - 15h ngày 1/5/2021.
7. Khu du lịch bản Cát Cát, xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, từ 14h đến 19h ngày 1/5/2021.
8. Nhà hàng Anh Dũng, số 06 Xuân Viên, tổ 3, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, từ 19h – 20h30’ ngày 1/5/2021.
9. Quán Café Cộng, tổ 4, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa từ 20h30’ - 21h05’ ngày 1/5/2021.
10. Shop quần áo, 043 Xuân Viên, tổ 4, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, từ 21h5’ - 21h16’ ngày 1/5/2021
11. Cáp treo lên đỉnh Fansipan, từ 8h30’ đến 13h ngày 2/5/2021.
12. Quán cơm Liên Tôn, đối diện Nhà hàng Anh Dũng, tổ 4, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, từ 13h - 14h ngày 2/5/2021.
13. Quán Chicago Pizza, số 08, đường Thác Bạc; từ 7h30 đến 9h ngày 1/5/2021.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lào Cai đề nghị những người đến các địa điểm và trong thời gian trên cần liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ; gọi điện đến các đường dây nóng để khai báo và tư vấn:
+ Sở Y tế tỉnh Lào Cai: 0969.841.414
+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai: 0912.567.252
+ Bộ Y tế: 19009095.
- Cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.