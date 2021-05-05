KHẨN: Tìm du khách cả nước đến 13 địa điểm du lịch Sapa liên quan ca mắc COVID-19

Theo báo Chính Phủ, sáng 5/5, Sở Y tế Lào Cai nhận được thông tin từ Sở Y tế TP Hà Nội thông báo về về trường hợp dương tính mới là công dân Đ.T.M.H., sinh năm 1989, địa chỉ quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đi cùng chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 29/4 (có 2 bệnh nhân mắc COVID -19).

Bệnh nhân này có lịch trình di chuyển khá phức tạp. Trong quá trình di chuyển, vào 17h ngày 30/4, bệnh nhân này đến Sa Pa và đến chiều 2/5 trở về Hà Nội.