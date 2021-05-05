KHẨN: Tìm du khách cả nước đến 13 địa điểm du lịch Sapa liên quan ca mắc COVID-19

Tin y tế 05/05/2021 17:46

Liên quan đến ca mắc Covid-19 mới đây, ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lào Cai thông báo đến người dân trên cả nước, những người có mặt tại 13 địa điểm liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

Theo báo Chính Phủ, sáng 5/5, Sở Y tế Lào Cai nhận được thông tin từ Sở Y tế TP Hà Nội  thông báo về về trường hợp dương tính mới là công dân Đ.T.M.H., sinh năm 1989, địa chỉ quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đi cùng chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 29/4 (có 2 bệnh nhân mắc COVID -19). 

Bệnh nhân này có lịch trình di chuyển khá phức tạp. Trong quá trình di chuyển, vào 17h ngày 30/4, bệnh nhân này đến Sa Pa và đến chiều 2/5 trở về Hà Nội.

KHẨN: Tìm du khách cả nước đến 13 địa điểm du lịch Sapa liên quan ca mắc COVID-19 - Ảnh 1
Lào Cai khẩn tìm du khách cả nước liên quan đến ca bệnh Covid-19 mới 

Do đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lào Cai thông báo đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và người dân trên cả nước, tăng cường truy vết, tìm những người có mặt tại các địa điểm sau:

1. Khách sạn Pao’s, tổ 1, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa, từ 17h ngày 30/4/2021 đến 12h ngày 2/5/2021.

2. Nhà hàng Đỗ Quyên, 214 Thạch Sơn, thị xã Sa Pa, từ 19h30’ đến 21h ngày 30/4/2021.

3. Quán Massage chân Lá Đỏ, tổ 6 phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, từ khoảng 21 h đến 21h30’ ngày 30/4/2021.

4. Trung tâm Xúc tiến du lịch, tổ 5 phường Sa Pa, thị xã Sa Pa từ 21h30’ - 22h30’ ngày 30/4/2021.

5. Nhà hàng Hà Mèo, thôn Tả Van Giáy, xã Tả Van, thị xã Sa Pa, từ 12h - 13h00 ngày 1/5/2021

6. Quán FarmHouse, xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, từ 14h00 - 15h ngày 1/5/2021.

7. Khu du lịch bản Cát Cát, xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, từ 14h đến 19h ngày 1/5/2021.

8. Nhà hàng Anh Dũng, số 06 Xuân Viên, tổ 3, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, từ 19h – 20h30’ ngày 1/5/2021.

9. Quán Café Cộng, tổ 4, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa từ 20h30’ - 21h05’ ngày 1/5/2021.

10. Shop quần áo, 043 Xuân Viên, tổ 4, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, từ 21h5’ - 21h16’ ngày 1/5/2021

11. Cáp treo lên đỉnh Fansipan, từ 8h30’ đến 13h ngày 2/5/2021.

12. Quán cơm Liên Tôn, đối diện Nhà hàng Anh Dũng, tổ  4, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, từ 13h - 14h ngày 2/5/2021.

13. Quán Chicago Pizza, số 08, đường Thác Bạc; từ 7h30 đến 9h ngày 1/5/2021.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lào Cai đề nghị những người đến các địa điểm và trong thời gian trên cần liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ; gọi điện đến các đường dây nóng để khai báo và tư vấn:

+ Sở Y tế tỉnh Lào Cai: 0969.841.414

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai: 0912.567.252

+ Bộ Y tế: 19009095.

- Cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.

Đến 16h ngày 5/5: Ổ dịch Vĩnh Phúc ghi nhận 9 ca nghi mắc COVID-19

Đến 16h ngày 5/5: Ổ dịch Vĩnh Phúc ghi nhận 9 ca nghi mắc COVID-19

Đến 16h ngày 5/5, Vĩnh Phúc đã thực hiện lấy tổng số 3.847 mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19, trong đó có 14 mẫu dương tính, 9 mẫu nghi mắc, 2.745 mẫu âm tính và 1.079 mẫu chờ kết quả.

Xem thêm
Từ khóa:   Bệnh nhân nhiễm Covid-19 Bệnh nhân Covid-19 Covid-19 Lào Cai

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 59 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại