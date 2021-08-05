Nhịn đói 3 ngày, lái xe máy hơn 1.000km về quê người đàn ông ngất xỉu ngay bên đường

Một người đàn ông ngất xỉu bên đường vì 3 ngày không ăn gì nguyên nhân là do chạy xe từ miền Nam về quê tránh dịch. Nhưng khi đến tại Hà Tĩnh thì đã đói lả người không thể cố gắng đi tiếp được nữa.

Theo thông tin từ Tiền Phong, chiều ngày 4/8, lãnh đạo UBND xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Cho biết, hôm qua một người đàn ông chạy xe máy từ miền Nam về Thanh Hóa, khi chạy qua địa bàn thì bị ngất xỉu bên đường. Phát hiện sự việc, các nhân viên y tế, công an đã lập tức đến hiện trường kiểm tra sức khỏe và hỗ trợ đồ ăn cho công đân.

Người đàn ông ngất xỉu bên đường khi chạy hơn 1.000km về quê. Ảnh: Internet

Sự việc đã xảy ra vào tối 3/8 tại thôm Hưng Hà, xã Nam Điền, huyện Thanh Hà. Lúc đó người dân phát hiện một người đàn ông ngất bên vệ đường, cạnh đó là một chiếc xe máy. Sau khi nhân viên y tế xã kiểm tra huyết áp thì thấy người này vẫn bình thường. Sau khi tỉnh lại người đàn ông này cho biết, bản thân quê ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Ông làm thợ xây ở miền Nam, mấy tháng nay do dịch bùng phát trở lại nên công việc không có. Mất việc, ông đành quyết định chạy xe máy về quê ở Thanh Hóa. Sau 3 ngày nhịn đói chạy bằng xe máy 1.000km, Khi đến thôn Hưng Hà vì đã quá mệt và kiệt sức không thể đi tiếp được nữa nên đã ngất xỉu.

Thấy vậy, một chiến sĩ công an đã lập tức chạy đi mua cháo, sữa và nước mía cho người đàn ông này ăn. "Người đàn ông đói quá nên kiệt sức, khi ăn hết hộp cháo, uống ly nước mía và sữa xong thì sức khoẻ dần ổn định. Lúc đó chúng tôi định thuê xe cứu thương chở đến bệnh viện nhưng người này nói muốn tiếp tục lên xe để về quê", lãnh đạo UBND xã Nam Điền cho biết.

Thấy hoàn cảnh của người đàn ông đang gặp khó khăn, nên lực lượng chức năng đã tặng 2 chai xăng và một ít tiền động viên tinh thần người đàn ông này có thể chạy về đến quê.

Lý do WHO kêu gọi các quốc gia tạm ngưng tiêm liều vaccine thứ 3 Tedros Adhanom Ghebreyesus Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vào ngày 4/8 đã kêu gọi tất cả các quốc gia tạm thời ngừng triển khai việc tiêm liều tăng cường vaccine ngừa Covid-19 cho những ai đã tiêm đủ hai liều, ít nhất là đến hết cuối tháng 9 tới đây.

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