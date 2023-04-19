Lấy ra cả "ổ" hơn 100 viên sỏi trong khớp gối nữ bệnh nhân

Tin y tế 19/04/2023 15:38

Ngày 19/4, Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng cho biết, phẫu thuật nội soi và gắp thành công hơn 100 viên sỏi ra khỏi khớp gối trái của một bệnh nhân 30 tuổi

Theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, chị P.H. (30 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đến thăm khám tại Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng trong tình trạng đau khớp gối trái, đi lại khó khăn. Sau khi thăm khám và thực hiện siêu âm, X quang cho thấy hình ảnh có rất nhiều nốt vôi hoá trong khớp gối.

Lấy ra cả 'ổ' hơn 100 viên sỏi trong khớp gối nữ bệnh nhân - Ảnh 1

Bác sĩ CKI Nguyễn Ngô Dũng và bác sĩ CKI Huỳnh Đắc Anh thực hiện phẫu thuật -

Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng

Bệnh nhân cho biết, năm 12 tuổi, chị từng bị chấn thương khớp gối trái, khi đến thăm khám bác sĩ kết luận có chấn thương phần mềm và đã điều trị bằng thuốc uống. Tuy nhiên, một thời gian dài sau chấn thương, khớp gối của chị vận động khó và cảm giác như khớp bị kẹt, có lúc không thể duỗi thẳng gối được. Khi cơn đau nặng nề hơn, đi lại quá khó khăn, chị đến bệnh viện để thăm khám.

Các nốt vôi hóa tồn tại trong bao hoạt dịch khớp gối trái kích thước khoảng từ 7-10 mm và tập trung thành đám ở mô mềm vùng khoeo, kích thước đến 2,3x1,3 cm. Đây chính là u sụn màng hoạt dịch - nguyên nhân chủ yếu gây ra cơn đau và cản trở vận động của bệnh nhân - Bác sĩ CKI Nguyễn Ngô Dũng cho biết.

Lấy ra cả 'ổ' hơn 100 viên sỏi trong khớp gối nữ bệnh nhân - Ảnh 2
Hình ảnh X-Quang cho thấy khớp gối bệnh nhân chứa các nốt vôi hoá - Ảnh: Báo Thanh niên 

Bác sĩ rất kinh ngạc khi đặt ống camera soi vào khớp kiểm tra thấy trong khớp gối của bệnh nhân có hàng trăm hạt sụn màu trắng sữa. Một số hạt dính vào màng hoạt dịch khớp, trong khi một số khác lại rơi tự do vào trong khớp.

Đối với tình trạng của chị H. dùng thuốc hầu như không có tác dụng, phương pháp điều trị duy nhất chính là phẫu thuật nội soi để bóc tách, gắp các khối sỏi ra khỏi khớp gối. Sau một giờ phẫu thuật, dưới sự phối hợp của các bác sĩ Đơn vị Cơ Xương Khớp và bác sĩ gây mê hồi sức đã lấy ra hơn 100 hạt sỏi với đủ kích thước lớn nhỏ.

Lấy ra cả 'ổ' hơn 100 viên sỏi trong khớp gối nữ bệnh nhân - Ảnh 3
Hình ảnh một số viên sỏi sau khi lấy ra khỏi khớp gối - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo nguồn tin từ báo Thanh niên, sau 5 ngày phẫu thuật và tập phục hồi chức năng, chị H. dần ổn định sức khỏe, có thể đi lại nhẹ nhàng với sự hỗ trợ của nạng gỗ. Bác sĩ CKI Nguyễn Ngô Dũng cho biết nếu bệnh nhân không được phẫu thuật kịp thời, tình trạng bệnh ngày càng nặng, có thể dẫn đến thoái hóa khớp, mất chức năng khớp gối.

Các bác sĩ cho biết, u sụn màng hoạt dịch khớp gối là bệnh lý thường gặp ở người có tiền sử bệnh khớp, như: thoái hóa khớp, viêm khớp, chấn thương vùng khớp... Là một bệnh lành tính, tuy nhiên bệnh cần được theo dõi phát hiện và điều trị kịp thời để tránh các biến chứng nặng nề ở khớp. 

Các chuyên gia khuyến cáo, khi đau khớp, kẹt khớp, hạn chế vận động khớp, sờ thấy có khối u cục quanh khớp, cứng khớp hoặc sưng nóng đỏ đau ở khớp, người bệnh cần đến bệnh viện để kiểm tra và sớm điều trị.

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