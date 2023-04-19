Cùng mắc bệnh hiểm nghèo, con dâu được chữa trị còn mẹ chồng thì không: Sự thật ai cũng ngỡ ngàng

Tin y tế 19/04/2023 13:50

Sau 3 năm chiến đấu với bệnh ung thư máu, chị Nguyễn Thị Hường (27 tuổi, trú ở thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) cứ ngỡ đã qua nhưng bệnh lại tái phát. Đúng lúc đó, mẹ chồng chị cũng phát hiện mắc ung thư phổi...

Theo báo Dân trí đưa tin, chị Nguyễn Thị Hường (27 tuổi, trú ở thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo khi tuổi đời còn quá trẻ. Sau đó, gia đình tiếp tục nhận tin buồn khi mẹ chồng cũng mắc bệnh hiểm nghèo như con dâu. Khó khăn bao trùm, cuối cùng mẹ chồng quyết định nhường phần chữa trị cho con.

Theo chia sẻ của chị Hường, trước thời điểm phát hiện bệnh, gia cảnh của chị Hường cũng không khá giả là bao khi vừa học xong cao đẳng đã kết hôn. Thời điểm mang thai, sức khỏe yếu nên chị phải nằm treo chân suốt 9 tháng. Đến khi con 3 tháng, cả 2 vợ chồng gửi con cho ông bà ngoại rồi khăn gói đi chữa bệnh dù không một xu dính túi. Khi đó, người chồng phải nghỉ việc làm thuê ở xưởng cơ khí để chăm vợ nơi bệnh viện.

Cùng mắc bệnh hiểm nghèo, con dâu được chữa trị còn mẹ chồng thì không: Sự thật ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 1

3 năm trời ròng rã "chiến đấu" với căn bệnh ung thư máu, Hường đã quá kiệt quệ -

Ảnh: Báo Dân trí

Trong suốt 3 năm trời chạy chữa, cả gia đình đã vắt kiệt sức. Hiện tại, bệnh tình chị tiếp tục phát tác nhưng gia đình đã kiệt quệ tài chính. Trong khi đang chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho con dâu, tháng 4/2022, mẹ chồng chị Hường cũng phát hiện bị bệnh hiểm nghèo. Thương con dâu, thương cháu, bà quyết không chịu đến viện điều trị vì sợ tốn kém. Bà cho rằng bản thân đã già, không muốn tạo thêm áp lực lên gia đình mà muốn dùng khoản tiền đó để chữa cho con dâu.

Cùng mắc bệnh hiểm nghèo, con dâu được chữa trị còn mẹ chồng thì không: Sự thật ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 2
Người mẹ chồng mắc ung thư phổi nhất quyết không nằm viện chữa trị, bà muốn dành phần chạy chữa cho con dâu - Ảnh: Báo Dân trí

Trưởng khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương Bác sĩ Võ Thị Thanh Bình - chia sẻ: bệnh nhân điều trị từ tháng 5/2020 với nhiều loại thuốc, nhiều phương pháp, nhưng không đáp ứng thuốc, bệnh hiện tái phát.

Chị Hường cho biết, nhiều lần em đã ở cửa tử, nhưng chính con bé là nguồn sức mạnh giúp em vượt qua và sống đến bây giờ.  Nhưng, mỗi khi nói đến thiên thần nhỏ của mình, đôi mắt u ám của người mẹ đã từng nhiều lần đối diện với tử thần lại ánh lên.

Cùng mắc bệnh hiểm nghèo, con dâu được chữa trị còn mẹ chồng thì không: Sự thật ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 3

Tiếng cười của thiên thần nhỏ 3 tuổi là động lực khiến người mẹ luôn khao khát sống -

Ảnh: Báo Dân trí

Nhiều gia đình, bố mẹ chồng yêu thương, xem con dâu như chính con gái trong nhà. Họ nghĩ đến tương lai con cháu nên chấp nhận chịu thiệt.

Trước đó, nguồn tin báo Lao động, đang mang thai con đầu lòng, chị Nguyễn Thị Tươi (SN 1995, trú tại thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) phát hiện bị ung thư phần mềm chân phải giai đoạn 3. Người mẹ trẻ đã cố gắng chịu đựng bệnh tật hành hạ, không điều trị trong thai kỳ chấp nhận cưa chân để nhường sự sống cho đứa con bé bỏng chưa chào đời.

Cùng mắc bệnh hiểm nghèo, con dâu được chữa trị còn mẹ chồng thì không: Sự thật ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 4
Khối u đã di căn khiến chị Tươi phải cắt bỏ chân phải - Ảnh: Báo Lao động

 

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