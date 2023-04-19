Gia tăng đột biến bệnh nhi nhập viện do nhiều dịch bệnh cùng xuất hiện

Tin y tế 19/04/2023 10:50

Thời gian gần đây, các bệnh viện ghi nhận số lượng trẻ em đến khám tăng cao. Xuất hiện nhiều dịch bệnh, nhiều gia đình bối rối trong việc điều trị, mệt mỏi vì chăm sóc các loại bệnh khác nhau

Theo thông tin Zing news, gia đình chị chị Lê Thị Thêu (34 tuổi) cũng từ Nam Định về Hà Nội để khám bệnh cho con. Bé trai 4 tháng tuổi bị tiêu chảy nhiều ngày không đỡ, được các bác sĩ tuyến tỉnh kết luận là viêm đường ruột. Ở nhà, 3 con của chị thường xuyên ốm sốt. Bé thứ 2 hiện 8 tuổi bị thủy đậu do lây từ bạn học, được điều trị tại nhà. Các con lần lượt ốm, mỗi bé một bệnh khiến vợ chồng chị rất bối rối trong việc điều trị, mệt mỏi vì phải thức cả ngày lẫn đêm để chăm con.

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Gia đình chị Thêu đưa con trai 4 tháng tuổi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương -

Ảnh: Zing news

Hiện tại, theo thông kê có nhiều trẻ nhập viện với nhiều loiaj bệnh khác nhau. Theo TS.BS Cao Việt Tùng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết số lượng bệnh nhân đến khám bệnh không tăng đột biến. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhi đến thăm khám bệnh lý về đường hô hấp, tiêu hóa...

Còn Trung tâm Bệnh nhiệt đới, từ đầu năm đến đầu tháng 4, hơn 100 trường hợp trẻ nhập viện do tay chân miệng. Tính riêng từ ngày 13-29/3, 37 trường hợp nhập viện. Hầu hết ca bệnh đều diễn biến nhẹ. Tuy nhiên, một số trường hợp, bệnh có diễn biến nhanh, nặng và gây biến chứng nguy hiểm.

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Lượng bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương rất đông, trước cửa các khu vực xét nghiệm, phòng khám bệnh luôn trong tình trạng kín chỗ - Ảnh: Zing news

Tại khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp, đơn vị này trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 60-80 bệnh nhi đến khám. Tuy nhiên, thời gian gần đây, có ngày khoa tiếp nhận hơn 100 bệnh nhi (tăng 30-50%). Trong đó, rất nhiều trẻ đến khám vì ho, thở khò khè, thở rít, hen phế quản.

Theo VTC thông tin thêm, bé H.N (4 tuổi, Hà Tĩnh) đến khám tại khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp, Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng khó thở, ho nhiều kèm nôn. Bé được chẩn đoán mắc hen phế quản lúc 3 tuổi. Mỗi khi thay đổi thời tiết, bé thường ho rất nhiều. Lần nào ho bé đều nôn, khó thở phải nhập viện để thở oxy và khí dung.

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Trẻ điều trị bệnh lý hô hấp tại bệnh viện  - Ảnh: VTC

Cha mẹ cần lưu ý

Các chuyên gia khuyến cáo, ngoài vấn đề tiên quyết là tuân thủ điều trị các thuốc dự phòng để ổn định bệnh, cha mẹ cần đảm bảo chất lượng môi trường, vệ sinh nhà cửa, trường lớp, tránh những căn nguyên gây khởi phát cơn hen ở trẻ.

Những trẻ hen phế quản cần được tiêm phòng đầy đủ vaccine cúm hàng năm và vaccine phế cầu theo tuổi. Trong trường hợp trẻ nhiễm virus, gia đình cần tuân thủ xịt thuốc dự phòng theo y lệnh, vệ sinh mũi họng, súc miệng thường xuyên.

Cha mẹ cần đưa trẻ đi khám định kỳ thường xuyên để được đánh giá về chức năng hô hấp, tình trạng kiểm soát hen của trẻ, đồng thời, được các chuyên gia y tế hướng dẫn cách xử trí khi lên cơn hen cấp. Phụ huynh tuyệt đối không được chủ quan sử dụng theo đơn thuốc cũ hoặc tự thay đổi phác đồ điều trị mà không có ý kiến của bác sĩ chuyên khoa, khiến tình trạng bệnh của trẻ ngày càng chuyển biến nặng.

Về virus hợp bào hô hấp, chuyên gia cho biết virus này lây lan nhanh chỉ sau virus cúm. Ước tính, cứ một trẻ nhiễm virus có khả năng lây cho 5 trẻ khác. Triệu chứng rất dễ trùng với các bệnh đường hô hấp khác như viêm long đường hô hấp, sốt giống cảm lạnh thông thường, khó phân biệt. Bệnh tiến triển rất nhanh và nặng gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi và suy hô hấp. Hiện tại, bệnh không có thuốc đặc trị, chủ yếu chăm sóc, hỗ trợ nâng cao thể trạng cho các bé.

Hà Nội: Luôn chủ động, kiểm soát tình hình dịch bệnh

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Tại Hà Nội, trong 7 ngày vừa qua số ca mắc Covid-19 trung bình là 79 ca/ngày, ngày 16/4/2023 ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất 99 ca mắc. Từ đầu năm 2023 - 01/4/2023, trung bình số nhiễm mới từ 2-5 người/ngày. Không có biến động về số lượng người nhiễm cũng như độc lực của virus hay xuất hiện biến chủng mới. Không có bệnh nhân nặng.

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