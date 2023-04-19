Cảnh báo nguy hiểm: Dịch vụ 'bắt sâu mắt giúp mắt sáng hơn' trên Tiktok có thể dẫn đến mù lòa

Tin y tế 19/04/2023 09:28

Và "công nghệ tiên tiến" này được các chủ spa đưa ra mức giá "bình dân" chỉ từ 60.000 - 150.000 đồng cho một lần "bắt sâu".

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, thời gian gần đây, quảng cáo dịch vụ “bắt sâu mắt” rầm rộ trên Tiktok, facebook cũng như tại nhiều spa, với giá từ 150.000-200.000 đồng/lần. Theo những quảng cáo này, sau khi nhỏ một loại tinh dầu vào mắt, các chủ spa lấy ra những sợi đen, xanh dài và gọi "sâu mắt, sán mắt" kèm theo khẩu hiệu: "Bắt sâu mắt giúp chăm sóc mắt toàn diện, mắt sáng khỏe hơn".

Dịch vụ bắt sâu mắt bao gồm nhiều bước. Theo những video mà các spa đăng tải về quá trình "bắt sâu", thực tế "công nghệ tiên tiến"; "liệu pháp chuyên nghiệp" mà các chủ spa này quảng cáo là nhỏ một loại tinh dầu vào mắt. Sau đó dùng tăm bông "bắt" những sợi đen có hình thù giống như sán, sâu xuất hiện trong mắt.

Và "công nghệ tiên tiến" này được các chủ spa đưa ra mức giá "bình dân" chỉ từ 60.000 - 150.000 đồng cho một lần "bắt sâu".

Một tài khoản TikTok có tên H.A. đăng đoạn clip dài khoảng 1 phút để quảng cáo về dung dịch để nhỏ mắt bắt sâu có thành phần chính là tinh dầu tía tô có màu nâu với giá 1 triệu đồng/lọ.

Theo người này muốn bắt được "sâu mắt" phải nhỏ trực tiếp dung dịch này vào mắt, sau đó dùng tăm bông để kéo "sâu mắt" ra. Để chứng minh mức độ an toàn nếu có người muốn mua, người này đã trực tiếp uống dung dịch này và cho rằng hoàn toàn an toàn. 

Đoạn clip này thu hút được hàng nghìn lượt xem, hàng trăm bình luận và chia sẻ. Nhiều người cho hay đã bắt chước theo clip mua lá tía tô về giã nhỏ bôi lên mắt nhưng vẫn không bắt được con "sâu".

Cảnh báo nguy hiểm: Dịch vụ 'bắt sâu mắt giúp mắt sáng hơn' trên Tiktok có thể dẫn đến mù lòa - Ảnh 1
Hình ảnh quảng cáo bắt “sâu mắt, sán mắt”, làm sạch mắt trên các trang mạng xã hội - Ảnh: Tuổi trẻ

Sau khi xem các hình ảnh về dịch vụ “bắt sâu mắt” trên 1 TikTok, trao đổi với báo Công Thương, bác sĩ Lê Duy Đông - Bệnh viện Đa khoa Hà Thành rùng mình chia sẻ với phóng viên: “Nhiều năm làm việc trong nghề nhưng tôi chưa từng nghe và biết đến việc "bắt sâu mắt" như quảng cáo trên mạng xã hội. Tôi thấy gai mình khi xem những quảng cáo này của các spa”.

Giải thích của các bác sĩ chuyên khoa mắt, sâu ở mắt cần hiểu là các loại ký sinh trùng như đỉa, vắt hay giun sán sống ký sinh trong mắt người. Ở những vùng người dân có thói quen tắm suối thì khả năng vắt, đỉa có thể theo vào khi chớp mắt. Tuy nhiên, với loại ký sinh trùng này bác sĩ phải có máy chuyên dụng để gắp ra chứ không đơn giản là nhỏ thuốc rồi dùng bông tăm lấy ra được. Còn với loại “sâu mắt” được quảng cáo ở trên mạng xã hội đó có thể là phản ứng của mắt với các chất lạ khi nhỏ vào trong mắt.

Cảnh báo nguy hiểm: Dịch vụ 'bắt sâu mắt giúp mắt sáng hơn' trên Tiktok có thể dẫn đến mù lòa - Ảnh 2
Dịch vụ "bắt sâu mắt" được quảng cáo trên một TikTok - Ảnh: báo Công Thương

Thực tế tại một bệnh viện ở Nghệ An mới đây đã tiếp nhận và điều trị nữ bệnh nhân đến viện trong tình trạng hai mắt sưng đỏ, xung huyết, chảy nhiều rỉ mắt, sau khi chị này sử dụng dịch vụ "bắt sâu mắt" tại một cơ sở spa.

Bệnh nhân bị viêm kết mạc khá nặng, phải sử dụng kháng sinh để tiêu viêm. Sau gần một tuần điều trị, tình trạng viêm kết mạc mới được xử lý, bệnh nhân hết sưng, đỏ, thị lực trở lại bình thường.

Theo bác sĩ Lê Duy Đông, tình trạng này nếu không được xử lý kịp thời dễ dẫn đến các biến chứng, thậm chí có thể mù lòa.

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