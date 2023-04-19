Chủ quan các triệu chứng quen thuộc đau đầu, buồn nôn: Phát hiện bệnh nguy hiểm

Tin y tế 19/04/2023 11:32

Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn (Phú Thọ) phẫu thuật nội soi lấy sỏi túi mật thành công cho cụ bà 87 tuổi có tiền sử tăng huyết áp độ II, thể trạng yếu

Theo thông tin Sức khỏe & Đời sống, Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn (Phú Thọ) tiếp nhận cụ bà 87 tuổi có địa chỉ tại xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn trong tình trạng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, nôn nhiều, đau bụng, thể trạng yếu, nước tiểu ngả màu sậm.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành thăm khám và làm các cận lâm sàng cần thiết. Kết quả cho thấy hình ảnh sỏi túi mật kích thước 2cm, túi mật căng to. Bệnh nhân được các bác sĩ hội chẩn và chỉ định phẫu thuật lấy sỏi túi mật bằng phương pháp nội soi, sau khi đã điều trị nâng cao thể trạng.

Chủ quan các triệu chứng quen thuộc đau đầu, buồn nôn: Phát hiện bệnh nguy hiểm - Ảnh 1
Hình ảnh sỏi túi mật của bệnh nhân - Ảnh: Sức khỏe - Đời sống

Người nhà bệnh nhân cho biết thêm, bệnh nhân phát hiện sỏi túi mật cách đây nhiều năm, ở nhà dùng thuốc nam để điều trị.

Trước đó, BSCKI. Hà Quang Thành, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp – Chuyên khoa - Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn, phẫu thuật nội soi lấy sỏi túi mật là một trong những phẫu thuật thường quy tại Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn. Nhưng do trường hợp bệnh nhân này tuổi đã cao, mắc bệnh lý nền, thể trạng yếu nên đã làm tăng các nguy cơ biến chứng trong và sau phẫu thuật đặc biệt là ở khâu gây mê và đặt nội khí quản.

Sau 1,5 giờ, ca phẫu thuật đã thành công. Ê kíp phẫu thuật đã phải đặc biệt thận trọng nhằm đảm bảo tình trạng ổn định của người bệnh xuyên suốt ca phẫu thuật. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định, hồi phục tốt. Hiện đã được xuất viện sau hơn 1 tuần điều trị.

Trước đây VnExpress từng thông tin, ngày 9/3, Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái, thông tin các bác sĩ chẩn đoán thấm mật phúc mạc do sỏi trong và ngoài gan - một biến chứng nặng của sỏi đường mật. Người bệnh được phẫu thuật cấp cứu mở ống mật chủ và gan lấy sỏi. Kết quả, 100 viên sỏi được lấy ra, viên kích thước lớn nhất đạt gần 3 cm, số lượng sỏi nhiều gây giãn và chật kín đường mật.

Chủ quan các triệu chứng quen thuộc đau đầu, buồn nôn: Phát hiện bệnh nguy hiểm - Ảnh 2
Bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu mở ống mật chủ và gan lấy sỏi - Ảnh minh họa: Internet
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