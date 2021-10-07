Khi đã 'trang bị' cho mình 2 mũi vắc xin, người bị nhiễm Covid-19 không nên lo lắng và sợ sệt

Tin y tế 07/10/2021 11:52

Theo các nghiên cứu cho thấy vắc xin vẫn là công cụ hiệu quả nhất để chống Covid-19, đặc biệt là ngăn ngừa bệnh nặng hoặc tử vong. Ngay cả khi các biến thể mới xuất hiện, hầu hết các loại vắc xin vẫn giữ vững được chỗ đứng của mình.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, những bài viết có tiêu đề khiến nhiều người lo lắng: "2% số người chết vì dịch Covid-19 ở bang Illinois (Mỹ) trong năm nay là người đã được tiêm đủ 2 mũi", "79 người dân ở bang Massachusetts được tiêm phòng đầy đủ đã tử vong"… Nhưng thực tế vắc xin vẫn là công cụ hiệu quả nhất để chống Covid-19, đặc biệt là ngăn ngừa bệnh nặng hoặc tử vong. Ngay cả khi các biến thể mới xuất hiện, hầu hết các loại vắc xin vẫn giữ vững được chỗ đứng của mình.

Do đó, người không được tiêm phòng là đối tượng dễ gặp nguy hiểm nhất trong thời kỳ đại dịch. Theo dữ liệu 6 tháng đầu năm, 99,5% trường hợp tử vong do Covid-19 ở Mỹ là những người chưa tiêm chủng.

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 Vắc xin vẫn là công cụ hiệu quả nhất để chống Covid-19 - Ảnh: Internet

Những đối tượng dễ bị nhiễm Covid-19 dù đã tiêm vắc xin là những người đã được cấy ghép nội tạng đang sử dụng các loại thuốc ức chế miễn dịch, ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ chống lại bệnh tật của vắc xin. Một số người khác có yếu tố di truyền khiến họ khó có phản ứng miễn dịch sau khi tiêm chủng.

Cụ thể thông qua một nghiên cứu về 152 ca nhiễm Covid-19 sau tiêm chủng phải nhập viện ở Israel cho thấy chỉ 6% không có bệnh nền. Những người còn lại có các bệnh lý khác nhau, từ huyết áp cao, tiểu đường đến ung thư.

Khảo sát hơn 2.000 ca bệnh Covid-19 sau tiêm vắc xin ghi nhận những người lớn tuổi, đặc biệt người sống ở các khu vực nghèo khó, có nguy cơ cao hơn. Các nhà khoa học từ lâu đã xác định hệ miễn dịch suy giảm theo tuổi tác. Tuy nhiên, triệu chứng bệnh ở người đã tiêm nhẹ hơn người chưa tiêm.

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Ngay cả khi các biến thể mới xuất hiện, hầu hết các loại vắc xin vẫn giữ vững được chỗ đứng của mình - Ảnh: Internet

Nhìn chung, các chiến thuật triển khai trong suốt đại dịch Covid-19 vẫn có tác dụng ngăn chặn các ca lây nhiễm ở người đã chủng ngừa. Theo đó, cần tăng tỷ lệ tiêm chủng hơn nữa, đạt đến mức có đủ số người miễn dịch để hạn chế lây nhiễm từ người này sang người khác.

Khi tiếp tục phát triển, virus có thể thay đổi theo cách khiến vắc xin kém hiệu quả hơn. Các công ty đang phát triển các mũi tiêm tăng cường để nhắm mục tiêu vào các biến thể SARS-CoV-2 và tăng cường khả năng miễn dịch. Tuy nhiên, mức độ cần thiết của mũi nhắc lại vẫn chưa được khẳng định chắc chắn.

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Từ khóa:   dịch Covid-19 tiêm vaccine phương phát ngừa virus corona

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