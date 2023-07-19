Hưng Yên: Cấp cứu bé trai bị mẩu gỗ đâm vào gần hậu môn

Tin y tế 19/07/2023 15:56

Ngày 19/7, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin, bé trai 6 tuổi (Hưng Yên) bị đoạn gỗ mục dài 6cm kèm lá cây đâm sâu vào vùng mông, chỉ cách hậu môn 1cm.

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, ngày 19/7, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin, bác sĩ Lê Tuấn Anh - Phó Trưởng khoa Chỉnh hình, người trực tiếp phẫu thuật lấy thành công dị vật là một đoạn gỗ mục dài 6cm kèm lá cây ra khỏi vùng mông cho bé trai 6 tuổi (Hưng Yên).

Hưng Yên: Cấp cứu bé trai bị mẩu gỗ đâm vào gần hậu môn - Ảnh 1
Dị vật được lấy ra từ vùng mông của bệnh nhi - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Trước đó, bệnh nhi nhập viện tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng sốt cao, vùng mông có ổ áp xe, chảy dịch. Kết quả trên phim chụp X-quang cho thấy có dị vật nằm rất sâu gần khung xương chậu, cách hậu môn của bệnh nhi 1cm.

Theo nguồn tin từ VnExpress, sau 1h đồng hồ phẫu thuật, ekip đã lấy bỏ dị vật là một đoạn gỗ mục dài 6cm, kèm các dị vật là lá cây cũng lẫn trong đó. Rất may là trực tràng của trẻ không có tổn thương.

Hiện tại, bệnh nhi phục hồi tốt, tình trạng sức khoẻ ổn định và được xuất viện.

Qua đó, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần dặn dò, giáo dục trẻ về ý thức tự bảo vệ chính mình, hoặc các rủi ro có thể xảy ra khi leo trèo, nghịch ngợm. Hướng dẫn cho trẻ những kỹ năng cơ bản nhất tránh nguy cơ đối mặt với tai nạn khi sinh hoạt, vui chơi. Không cho trẻ chơi một mình và không cho trẻ chơi với những đồ vật sắc nhọn, có tính sát thương cao.

 

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Từ khóa:   bé trai dị vật tai nạn trẻ em

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