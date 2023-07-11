Ở 23 tuần thai, chị T.A. (Hà Nội) có dấu hiệu dọa đẻ non , phải chuyển vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Bác sĩ đã cố gắng điều trị, giữ thai cho bệnh nhân nhưng thai được hơn 25 tuần bệnh nhân chuyển dạ và sinh non .

Dẫn theo thông tin từ báo Người lao động, vào 11/7/2023 một trẻ sơ sinh 25 tuần tuổi nặng 600 gram bị viêm ruột hoại tử, hẹp ruột đã được các y bác sĩ cứu sống kịp thời. Hiện cháu bé có cân nặng 2,2 kg nhưng hồ sơ bệnh án của bé nặng tới 4,2 kg.

Các y bác sĩ cho hay đây là một ca bệnh khó thậm chí đội ngũ y tế đã từng tuyệt vọng. Tuy vậy sau gần 5 tháng điều trị, các bác sĩ phối hợp chăm sóc và phẫu thuật thành công. Bé đã trải qua 52 ngày thở máy xâm nhập, 10 lần truyền máu.

Bé trai tên N.T.B.K., chào đời bằng phương pháp sinh thường ở tuần thai thứ 25, chỉ nặng 600 gram lọt thỏm trong tay bác sĩ. Sau sinh non, bé bị suy dinh dưỡng , suy hô hấp, thở nấc, phản xạ rất chậm. Bé buộc phải đặt nội khí quản, thở máy.

Giai đoạn đầu trẻ được hồi sức sơ sinh ngay từ phòng đẻ, chống suy hô hấp, nuôi dưỡng tĩnh mạch toàn phần… Cuối giai đoạn đầu (khoảng sau 2 tuần) trẻ tăng từ 600 gram lên 700 gram. Tuy nhiên, thời điểm này bệnh nhi đối mặt với chẩn đoán viêm ruột hoại tử, sốc nhiễm trùng nhiễm độc trên nền trẻ sinh cực non, cực nhẹ cân. Bé phải điều trị thở máy cao tần, nhịn ăn, khó tiêu, bụng chướng…

Theo thông tin từ VnExpress, trước đó, vào giữa tháng 3, thai phụ này được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương do dọa đẻ non ở tuần 23. Hai tuần sau, em bé chào đời bằng phương pháp đẻ thường khi mới 25 tuần tuổi, ối lẫn phân su.

Viêm ruột hoại tử là bệnh lý rất nguy hiểm có thể khiến trẻ tử vong. Tỷ lệ viêm ruột hoại tử 15-20%, thường xảy ra ở ngày thứ 10-45 sau sinh. Sau giai đoạn viêm ruột hoại tử, bé được chẩn đoán hẹp ruột.

PGS Trần Danh Cường cùng PGS Nguyễn Việt Hoa chúc mừng hai mẹ con xuất viện - Ảnh: VnExpress.

Bác sĩ cho biết trẻ ăn qua đường tiêu hóa ậm ạch, khó tiêu, bụng chướng, quai ruột nổi nên phải nhận dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch.

Với những em bé non tháng, nguy cơ hạ thân nhiệt trong mổ rất cao, có thể dẫn đến mất não. Vì vậy, kíp phẫu thuật luôn phải có kế hoạch giữ thân nhiệt cho bé. Phòng mổ không được để chế độ mát, em bé được bọc trong nilon, dùng máy sưởi, còn các bác sĩ đổ mồ hôi nhễ nhại, phải dán bông vào mặt để ngăn mồ hôi rơi ra.

Thậm chí, khi trẻ có dấu hiệu hạ nhiệt, chúng tôi phải dùng nước ấm rửa bụng cho trẻ ngay để giữ ấm. Ca mổ thành công, sau mổ, trẻ tiếp tục được chuyển về Bệnh viện Phụ sản Trung ương để tiếp tục chăm sóc và nuôi dưỡng.