Sau khi dùng thuốc phá thai do một bệnh viện tư cung cấp, người phụ nữ gặp các biểu hiện ra máu nhiều, sốt cao không hạ, mệt mỏi.

Dẫn theo thông tin từ VietnamNet, chị P.T.T, 39 tuổi (Hải Dương), phá thai ở tuần thứ 6. Đến ngày thứ 4 sau khi dùng thuốc, chị ra máu nhiều kèm theo đó hoa mắt, chóng mặt, người mệt mỏi, sốt cao, dùng thuốc hạ sốt nhưng không đỡ. Người phụ nữ này đến bệnh viện cấp cứu hôm 26/6, bác sĩ xác định huyết áp chị tụt, mạch nhanh, mệt mỏi, thiếu máu nặng, chỉ số HGB là 51g/l thông thường là 125-160 g/l).

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng huyết áp tụt, mạch nhanh, mệt mỏi, thiếu máu nặng - Ảnh: báo Công lý Với chẩn đoán sót rau sau phá thai bằng thuốc trên nền thiếu máu nặng, người bệnh được chỉ định truyền máu và xử trí. Tới ngày 4/7, sức khỏe người bệnh ổn định và đang được theo dõi tại bệnh viện. Phá thai bằng thuốc còn gọi là phá thai nội khoa, được thực hiện với thai dưới 7 tuần (tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng), thai đã vào bên trong tử cung của người mẹ và sức khỏe của người mẹ đảm bảo, không bị mắc các bệnh lý về nội khoa, phụ khoa như tim mạch, huyết áp.

Các bác sĩ cho biết quá trình bệnh nhân dùng thuốc phá thai tại các cơ sở y tế uy tín, được phép, phải có sự hướng dẫn, giám sát chặt chẽ của bác sĩ sản phụ khoa. Nhiều người tự mua thuốc về dùng hoặc phá thai tại cơ sở y tế không đủ tiêu chuẩn có thể dẫn đến sót thai, sót nhau thai, gây băng huyết, mất máu dài ngày, nguy cơ nhiễm khuẩn tử cung cao, nguy hiểm đến tính mạng. Theo thông tin từ báo Công lý, các bác sĩ khuyến cáo có thai ngoài ý muốn và việc phá thai là tình huống phổ biến ở nước ta, với tâm lý lo lắng, sợ người khác biết, nhiều phụ nữ đã tìm đến các cơ sở phá thai không đủ điều kiện an toàn dẫn đến nhiều tai biến, ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng sinh sản. Có thai ngoài ý muốn và việc phá thai là tình huống phổ biến ở nước ta - Ảnh minh họa: Internet Chị em bị biến chứng sốc mất nhiều máu do băng huyết khi sẩy thai có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra còn có thể vỡ tử cung, tổn thương ruột, bàng quang… phải mổ bụng cấp cứu. Sót thai, sót nhau gây rong băng huyết có thể dẫn đến thiếu máu nặng phải truyền máu, thậm chí nguy kịch đến tính mạng, nhiễm trùng đường sinh dục, nhiễm trùng huyết, rối loạn kinh nguyệt, viêm nhiễm gây dính buồng tử cung, tắc vòi trứng… dẫn đến vô sinh. Do đó, nếu muốn chấm dứt thai kỳ, chị em phụ nữ nên đến các bệnh viện có chuyên khoa để được thăm khám và tư vấn kỹ trước khi quyết định, tránh các biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, nguy hiểm đến tính mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pha-thai-bang-thuoc-tai-mot-phong-kham-tu-thai-phu-nguy-kich-phai-nhap-vien-cap-cuu-598592.html