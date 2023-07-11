Cấp cứu bé trai bị phình động mạch, lần đầu ghi nhận tại Việt Nam

Tin y tế 11/07/2023 09:36

Tối 10/7, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) thông tin về bệnh nhi L.H.Đ. (2 tuổi, Đồng Nai) mang căn bệnh nguy hiểm, khá hiếm gặp ở trẻ em và trên thế giới mới ghi nhận 30 trẻ gặp phải.

Theo thông tin từ báo Dân trí, bệnh nhi là bé trai tên L.H.Đ. (2 tuổi, ngụ Đồng Nai), có tiền căn bị động kinh cục bộ nửa người, được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ 7 tháng tuổi đến nay. Gần đây, người nhà phát hiện bụng bệnh nhi có khối đập bất thường và không ghi nhận biểu hiện khác.

Sau đó, gia đình đưa bé đi thăm khám. Qua thăm khám và chụp cắt lớp ổ bụng, các bác sĩ phát hiện bé Đ. bị phình động mạch chủ bụng.

Trước tình trạng nguy hiểm trên, ekip điều trị đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ túi phình và thay thế bằng một ống mạch máu nhân tạo. Ca mổ có sự phối hợp giữa bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 với Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Hậu phẫu, bé Đ. được chăm sóc tận tình, nên đã hồi phục tốt và xuất viện.

Cấp cứu bé trai bị phình động mạch, lần đầu ghi nhận tại Việt Nam - Ảnh 1
Các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật cắt bỏ túi phình động mạch chủ bụng cho bé trai - Ảnh: Báo Dân trí

Theo nguồn tin từ VTV News, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trần Việt Tánh, khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2 chia sẻ, phình động mạch chủ bụng là khi có một vị trí lớn bất thường ở trên động mạch, gây chèn ép các cơ quan lân cận. Một điều rất nguy hiểm là khi khối phình bị vỡ, gây sang chấn hoặc xuất huyết ồ ạt, sẽ khiến nạn nhân tử vong ngay lập tức.

Căn bệnh này thường gặp ở người lớn tuổi nhưng rất hiếm gặp ở trẻ em. Bác sĩ Tánh cho biết, thế giới mới chỉ ghi nhận khoảng 30 trường hợp mắc bệnh này là trẻ em. Còn tại Việt Nam, đây là trường hợp trẻ đầu tiên được phát hiện mắc bệnh trong khoảng 20 năm qua.

Bác sĩ khuyến cáo

Các triệu chứng của bệnh phình động mạch chủ bụng không rõ ràng. Trẻ có thể bất ngờ xuất hiện một khối bất thường, đập theo nhịp đập của tim, hay các biểu hiện không điển hình khác như đau bụng mơ hồ...

Do đó, khi thấy các dấu hiệu lạ, phụ huynh cần sớm đưa trẻ đến các bệnh viện chuyên khoa Nhi để nhanh chóng được kiểm tra và điều trị kịp thời, tránh để khối phình bị vỡ sẽ đe dọa tính mạng của trẻ.

Bé trai mới một tuổi đã phải cắt ghép thận hẹp bẩm sinh, sau 10 ngày đã có kết quả

Bé trai mới một tuổi đã phải cắt ghép thận hẹp bẩm sinh, sau 10 ngày đã có kết quả

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết đã thực hiện thành công ca ghép thận tự thân cho bé M.K. (1 tuổi, ở Nghệ An) bị cao huyết áp, suy tim do hẹp động mạch thận phải.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai mắc bệnh hiếm phình động mạch chủ bụng Bệnh viện Nhi đồng 2

TIN MỚI NHẤT

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 6 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 15 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 30 phút trước
Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Video 1 giờ 30 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Tâm sự Eva 2 giờ 30 phút trước
Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn