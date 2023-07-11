Cấp cứu bé trai bị phình động mạch, lần đầu ghi nhận tại Việt Nam

Tối 10/7, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) thông tin về bệnh nhi L.H.Đ. (2 tuổi, Đồng Nai) mang căn bệnh nguy hiểm, khá hiếm gặp ở trẻ em và trên thế giới mới ghi nhận 30 trẻ gặp phải.

Theo thông tin từ báo Dân trí, bệnh nhi là bé trai tên L.H.Đ. (2 tuổi, ngụ Đồng Nai), có tiền căn bị động kinh cục bộ nửa người, được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ 7 tháng tuổi đến nay. Gần đây, người nhà phát hiện bụng bệnh nhi có khối đập bất thường và không ghi nhận biểu hiện khác.

Sau đó, gia đình đưa bé đi thăm khám. Qua thăm khám và chụp cắt lớp ổ bụng, các bác sĩ phát hiện bé Đ. bị phình động mạch chủ bụng.

Trước tình trạng nguy hiểm trên, ekip điều trị đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ túi phình và thay thế bằng một ống mạch máu nhân tạo. Ca mổ có sự phối hợp giữa bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 với Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Hậu phẫu, bé Đ. được chăm sóc tận tình, nên đã hồi phục tốt và xuất viện.

Các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật cắt bỏ túi phình động mạch chủ bụng cho bé trai - Ảnh: Báo Dân trí

Theo nguồn tin từ VTV News, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trần Việt Tánh, khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2 chia sẻ, phình động mạch chủ bụng là khi có một vị trí lớn bất thường ở trên động mạch, gây chèn ép các cơ quan lân cận. Một điều rất nguy hiểm là khi khối phình bị vỡ, gây sang chấn hoặc xuất huyết ồ ạt, sẽ khiến nạn nhân tử vong ngay lập tức.

Căn bệnh này thường gặp ở người lớn tuổi nhưng rất hiếm gặp ở trẻ em. Bác sĩ Tánh cho biết, thế giới mới chỉ ghi nhận khoảng 30 trường hợp mắc bệnh này là trẻ em. Còn tại Việt Nam, đây là trường hợp trẻ đầu tiên được phát hiện mắc bệnh trong khoảng 20 năm qua.

Bác sĩ khuyến cáo

Các triệu chứng của bệnh phình động mạch chủ bụng không rõ ràng. Trẻ có thể bất ngờ xuất hiện một khối bất thường, đập theo nhịp đập của tim, hay các biểu hiện không điển hình khác như đau bụng mơ hồ...

Do đó, khi thấy các dấu hiệu lạ, phụ huynh cần sớm đưa trẻ đến các bệnh viện chuyên khoa Nhi để nhanh chóng được kiểm tra và điều trị kịp thời, tránh để khối phình bị vỡ sẽ đe dọa tính mạng của trẻ.

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