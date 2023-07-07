Báo động: Số trẻ mắc tay chân miệng, sốt xuất huyết tăng mạnh ở TP.HCM, diễn biến và biến chứng khó lường

Ngày 7/7, theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM ghi nhận số ca mắc tay chân miệng, sốt xuất huyết tăng mạnh và có thể kéo dài nếu không có các biện pháp dự phòng bệnh.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, ngày 7/7, trong tuần 26 (từ ngày 26/6 đến 2/7/2023), TP.HCM ghi nhận 1.069 ca mắc tay chân miệng, tăng 2 lần so với trung bình 4 tuần trước. Trong tháng 6 TP.HCM ghi nhận 2.690 ca mắc, gồm 569 ca nội trú và 2.121 ca ngoại trú. Trong số 569 ca nội trú, có 118 ca nặng (tỉ lệ bệnh nhân từ các tỉnh chuyển đến chiếm gần 76%) và tất cả đều là trẻ em dưới 6 tuổi. Biểu đồ cho thấy số ca mắc tay chân miệng đang tăng mạnh - Ảnh: Báo Thanh niên Các quận huyện có số mắc tay chân miệng trên 100.000 dân cao bao gồm quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, quận 8, quận Tân Phú, quận 6.

Tuy số ca mắc thấp hơn cùng kỳ năm ngoái (2022), nhưng đã xác định nguyên nhân gây các ca bệnh nặng là Enterovirus (EV71) - chủng vi rút có độc lực cao, có thể gây bệnh nặng và thậm chí tử vong, là tác nhân gây ra các vụ dịch lớn vào các năm 2011 và 2018. Các nốt sần ở trẻ mắc tay chân miệng - Ảnh: Báo Thanh niên Trước tình hình trên Sở Y tế đã xây dựng kịch bản ứng phó dịch bao gồm 3 cấp độ, thực hiện phân tầng điều trị, thành lập tổ chuyên gia điều trị bệnh tay chân miệng nhằm tăng cường công tác hội chẩn đảm bảo chuyển viện an toàn. Mặt khác, tăng cường giám sát về công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng.

Trẻ mắc bệnh tay chân miệng độ nặng từng điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) - Ảnh: Báo Tuổi trẻ Theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, trong tháng 6, thành phố ghi nhận 758 ca bệnh sốt xuất huyết với 331 ca nhập viện, điều trị. Hiện có 111 trường hợp đang điều trị nội trú, trong đó có 10 trường hợp nặng (tỉ lệ bệnh nhân nặng từ tỉnh chuyển đến chiếm khoảng 70%,do quá khả năng điều trị), có 4 ca đang thở máy. Số ổ dịch được ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2023 giảm 62% so cùng kỳ năm 2022. Mặc dù số ca mắc, số ổ dịch năm nay thấp hơn năm trước nhưng đã có dấu hiệu dịch bệnh bắt đầu gia tăng từ tuần thứ 24 (từ ngày 12-6). Số ca mắc trong tháng 6 đã cao hơn tháng 5. Ngành y tế TP.HCM dự báo số ca mắc và số ca nặng sẽ tiếp tục gia tăng trong những tuần sắp tới và có thể kéo dài nếu không quyết liệt có các biện pháp dự phòng bệnh.

Nóng: Bộ Y Tế chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm nguồn thuốc khi số ca mắc tay chân miệng tăng đột biến Trong 1 tuần qua, TP.HCM số ca mắc bệnh chân tay miệng tăng gấp đôi so với tuần trước. Sở Y tế TP.HCM lo ngại, thời gian tới sẽ gặp khó khăn trong cung ứng thuốc điều trị.

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