Nóng: Bộ Y Tế chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm nguồn thuốc khi số ca mắc tay chân miệng tăng đột biến

Bà Lê Thiện Quỳnh Như - Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM nêu tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP vào chiều 29/6. Trong tuần qua TP ghi nhận 779 ca tay chân miệng, tăng gấp đôi (116,2%) so với trung bình 4 tuần trước (360 ca).

Theo thông tin từ VietNamPlus, các tỉnh thành phía Nam đang có sự gia tăng nhanh số ca mắc bệnh tay chân miệng , số ca nặng và số ca tử vong. Riêng tại TP.HCM đã ghi nhận số ca mắc tay chân miệng tăng gần 150% trong một tháng qua, trong đó có nhiều ca trong tình trạng nặng. Từ đầu năm đến nay đã có 7 trẻ tử vong vì tay chân miệng ở phía Nam.

Đại diện Sở Y tế TP cho biết theo phác đồ điều trị tay chân miệng do Bộ ban hành, hầu hết các thuốc cần cho nhu cầu điều trị tay chân miệng đang được đáp ứng đầy đủ. Tuy nhiên, có 2 loại thuốc có thể gặp khó khăn trong cung ứng giai đoạn tiếp theo nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục gia tăng. Nguồn thuốc Immunoglobulin , Phenobarbital tiêm cho các trường hợp bệnh tay chân miệng phân độ nặng có thể gặp khó khăn trong thời gian tới, nếu dịch bệnh tay chân miệng kéo dài.

Trong đó, số ca nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú đều tăng lần lượt là 1,8 lần và 2,8 lần. Trong tuần qua ghi nhận hầu hết các quận, huyện đều có số ca mắc tăng so với trung bình 4 tuần trước (21/22 quận, huyện), trừ huyện Cần Giờ có số ca mắc không thay đổi.

Phenobarbital 100mg/ml: Thuốc tiêm Phenobarbital 100mg/ml là một trong các thuốc chống co giật, bên cạnh các thuốc khác hiện có trên thị trường như Diazepam, Midazolam, phenobarbital (uống)….- Phenobarbital 100mg/ml là thuốc phải kiểm soát đặc biệt, có ít nhà cung ứng trên toàn quốc. Hiện tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 cung ứng cho các đơn vị trên địa bàn Thành phố theo đơn hàng nhập khẩu. Theo thông tin phản hồi từ phía Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1, đơn hàng nhập khẩu đã được Cục Quản lý dược phê duyệt và dự kiến đầu tháng 7/2023 sẽ có đợt hàng tiếp theo cung ứng thuốc cho các đơn vị.

Immunoglobulin: Thuốc Immunoglobulin hiện có trên thị trường, tuy nhiên nguồn cung hạn chế, đây là tình hình khó khăn chung trên toàn quốc và trên thế giới. Immunoglobulin là thuốc chế phẩm sinh học có ít nhà cung ứng, hiện tại Việt Nam chưa sản xuất được mà chủ yếu sử dụng nguồn thuốc nhập khẩu. Hiện tại các đơn vị trúng thầu thuốc trên địa bàn TP đang tiếp tục thúc đẩy các thủ tục liên quan, phối hợp nhà cung ứng để thực hiện cung ứng thuốc. Đồng thời, Cục Quản lý Dược cũng đã ban hành nhiều công văn hướng dẫn, yêu cầu đảm bảo cung ứng thuốc điều trị, trong đó đề nghị các đơn vị tiếp tục theo dõi, đặt hàng các đơn vị nhập khẩu thuốc để đáp ứng theo nhu cầu điều trị thực tế.

Theo các chuyện gia, đáng lưu ý khi hai loại thuốc dùng trong điều trị bệnh tay chân miệng có thể gặp khó khăn trong cung ứng giai đoạn tiếp theo nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục gia tăng.

Ngày 30/6, Cục Quản lý Dược thông tin, Bộ Y tế đang khẩn trương tập trung chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dược nỗ lực tìm kiếm nguồn cung và khẩn trương nhập khẩu thuốc Immunoglobulin về Việt Nam sớm nhất để đáp ứng kịp thời nhu cầu điều trị của các bệnh viện khi số lượng các ca bệnh tay chân miệng đang tăng cao.

Bộ Y tế đang khẩn trương tập trung chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dược nỗ lực tìm kiếm nguồn cung và khẩn trương nhập khẩu thuốc Immunoglobulin về Việt Nam sớm nhất để đáp ứng kịp thời nhu cầu điều trị bệnh tay chân miệng của các bệnh viện - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Trước đó, theo nguồn tin từ Sức khỏe & Đời sống, ngày 23/06, Cục Quản lý Dược đã nhập khẩu 6.000 chai thuốc Immunoglobulin về Việt Nam để cung ứng cho các bệnh viện. Số lượng thuốc trên đã đáp ứng được nhu cầu cấp bách của các bệnh viện. Tuy nhiên, do tình hình bệnh tay chân miệng vẫn đang có dấu hiệu tăng cao, Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở nhập khẩu đảm bảo cung ứng thuốc theo nhu cầu của các bệnh viện trong thời gian sắp tới.

Đối với các thuốc điều trị khác, trong trường hợp có nguy cơ nguồn cung ứng thuốc bị hạn chế, Bộ Y tế đã có sẵn phương án để đảm bảo nguồn cung ứng thuốc. Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động lên phương án dự trữ, mua sắm và kịp thời báo cáo về Bộ Y tế trong trường hợp thiếu nguồn cung để đảm bảo công tác điều trị và phòng bệnh.