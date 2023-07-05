Nhiều ổ dịch tay chân miệng phức tạp ở Phú Yên, 1 trẻ tử vong khi đang đi cấp cứu

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Phú Yên ghi nhận 42 ca mắc bệnh tay chân miệng, trong đó bệnh nhi 21 tháng là bệnh nhân tử vong đầu tiên.
- Đỉnh dịch tay chân miệng ở TP.HCM rơi vào tháng 7, cảnh báo nguy cơ gia tăng các ca bệnh truyền nhiễm, nguy cơ dịch chồng dịch
- Một bệnh nhi tử vong do mắc tay chân miệng, Bình Dương chỉ đạo giám sát và phòng bệnh chặt chẽ
Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 5/7, bác sĩ Châu Trọng Phát - phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Phú Yên - cho hay đang phối hợp với các địa phương nỗ lực dập dịch tay chân miệng diễn biến phức tạp ở xã An Ninh Tây (huyện Tuy An).
Theo bác sĩ Phát, đã có 1 trẻ tử vong do mắc tay chân miệng nặng. Đó là một bé gái sinh năm 2021, ở thôn Tiên Châu, xã An Ninh Tây. Sau khi mắc bệnh khoảng 3 ngày và diễn biến bệnh ngày càng nặng, đầu giờ chiều 29/6, bé nhập viện Bệnh viện Sản nhi Phú Yên và được chẩn đoán mắc bệnh tay chân miệng độ 3-4.
Dù được bệnh viện này điều trị tích cực, nhưng diễn biến bệnh của bé ngày càng nặng. Khoảng 16h30 cùng ngày, gia đình xin rời viện để chuyển đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, khi chưa đến bệnh viện ở Bình Định thì bé đã tử vong.
Theo thông tin từ VietNamNet, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên phối hợp với các trung tâm y tế khác điều tra, giám sát xung quanh nhà bệnh nhân. Danh sách tiếp xúc gần với bệnh nhi cũng được lên, hướng dẫn cách ly điều trị kịp thời.
Theo CDC, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Phú Yên ghi nhận 42 ca mắc bệnh tay chân miệng, song bệnh nhi 21 tháng trên là bệnh nhân tử vong đầu tiên.
Đơn vị này cũng đưa ra khuyến cáo, với bệnh tay chân miệng cần phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý các ổ dịch phát sinh theo quy định. Hướng dẫn các hộ gia đình, đặc biệt nhà có trẻ em dưới 5 tuổi thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hằng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang… bằng xà phòng hoặc các hóa chất tẩy rửa thông thường.