Nhiều ổ dịch tay chân miệng phức tạp ở Phú Yên, 1 trẻ tử vong khi đang đi cấp cứu

Theo bác sĩ Phát, đã có 1 trẻ tử vong do mắc tay chân miệng nặng. Đó là một bé gái sinh năm 2021, ở thôn Tiên Châu, xã An Ninh Tây. Sau khi mắc bệnh khoảng 3 ngày và diễn biến bệnh ngày càng nặng, đầu giờ chiều 29/6, bé nhập viện Bệnh viện Sản nhi Phú Yên và được chẩn đoán mắc bệnh tay chân miệng độ 3-4.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 5/7, bác sĩ Châu Trọng Phát - phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Phú Yên - cho hay đang phối hợp với các địa phương nỗ lực dập dịch tay chân miệng diễn biến phức tạp ở xã An Ninh Tây (huyện Tuy An).

Theo thông tin từ VietNamNet, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên phối hợp với các trung tâm y tế khác điều tra, giám sát xung quanh nhà bệnh nhân. Danh sách tiếp xúc gần với bệnh nhi cũng được lên, hướng dẫn cách ly điều trị kịp thời.

Cán bộ y tế hướng dẫn, tư vấn nhà người dân có trẻ nhỏ vệ sinh, khử khuẩn các dụng cụ tiếp xúc. Ảnh: VietNamNet

Theo CDC, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Phú Yên ghi nhận 42 ca mắc bệnh tay chân miệng, song bệnh nhi 21 tháng trên là bệnh nhân tử vong đầu tiên.

Đơn vị này cũng đưa ra khuyến cáo, với bệnh tay chân miệng cần phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý các ổ dịch phát sinh theo quy định. Hướng dẫn các hộ gia đình, đặc biệt nhà có trẻ em dưới 5 tuổi thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hằng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang… bằng xà phòng hoặc các hóa chất tẩy rửa thông thường.