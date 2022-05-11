Hộ chiếu vaccine COVID: Hơn 10 triệu người Việt có hộ chiếu vaccine, cần gấp rút "làm sạch" dữ liệu thông tin

Theo VOV, thông tin của Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế cho biết đến thời điểm này, khoảng hơn 10 triệu người Việt Nam đã có xác nhận hộ chiếu vaccine điện tử.

Hộ chiếu vaccine điện tử là chứng nhận tiêm chủng COVID-19 điện tử do các cơ sở tiêm chủng và Bộ Y tế ký số xác nhận dựa trên thông tin tiêm chủng COVID-19 của người dân. Hộ chiếu vaccine điện tử của Việt Nam sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế thế giới và Liên minh Châu Âu ban hành hiện đang được sử dụng tại 62 quốc gia và trong thời gian tới sẽ có thêm các quốc gia khác sử dụng.

Theo Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế, con số này tăng thêm khoảng hơn 4 triệu người so với thống kê trước đó 5 ngày.

Chứng nhận đã tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh: báo Dân Việt

Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế cho biết, hộ chiếu vaccine sẽ được hiển thị trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, PC- COVID hoặc trên trang tra cứu Bộ Y tế đang thực hiện xây dựng và sẽ công bố trong thời gian tới. Ngoài ra, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Bộ Công an bổ sung chức năng hiển thị hộ chiếu vaccine trên ứng dụng VNEID. Hiện nay đơn vị đầu mối của hai bộ đang làm việc để sớm hoàn thiện

Do đó người dân cần vào các ứng dụng trên để kiểm tra xem mình đã có hộ chiếu vaccine hay chưa.

Liên quan đến công tác tiêm chủng và ký xác nhận hộ chiếu vaccine, Bộ Y tế vừa ban hành kèm theo Công văn số 2262/BYT-CNTT quy trình "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19. Trong đó, có 3 trường hợp thông tin bị sai sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể, việc "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không có số chứng minh nhân dân (CMND)/căn cước công dân (CCCD).

- Sai định dạng số chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

- Sai thông tin cá nhân cơ bản như: số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương, các đơn vị trực thuộc Bộ và y tế các bộ, ngành phải khẩn trương hoàn thành "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 trước ngày 1/6/2022. Việc này nhằm giúp cho việc ký xác thực hộ chiếu vaccine điện tử của công dân.

Khẩn trương hoàn thành "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 - Ảnh: báo Dân Việt

Nguồn tin từ báo Dân Việt, theo Bộ Y tế, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo việc triển khai "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng vaccine Covid-19 theo quy trình như sau:

1.Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã/phường chỉ đạo Trạm Y tế lập danh sách đối tượng tiêm chủng Covid-19 thường trú trên địa bàn sai thông tin.

2.Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã/phường giao Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp thôn/ấp thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh thông tin. Sau đó danh sách được chuyển tới Công an xã/phường để thực hiện đối chiếu, xác thực, cập nhật, bổ sung thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

3.Công an xã/phường ký và bàn giao danh sách cho Trạm Y tế để lưu trữ và cập nhật, bổ sung thông tin đối tượng trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19.

4.Trạm Y tế thực hiện cập nhật lại thông tin cho các đối tượng trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19:

- Đối với các trường hợp đối tượng không có số CCCD/CMND hoặc sai định dạng số CCCD/CMND, Hệ thống cho phép nhập danh sách (import) từ tệp định dạng Excel (Sử dụng chức năng Import đối tượng tiêm Covid-19).

- Đối với các trường hợp sai thông tin cá nhân cần chỉnh sửa trực tiếp trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19.

Sau khi thực hiện cập nhật thông tin, cán bộ Trạm Y tế sử dụng chức năng lập danh sách xác minh thông tin để xem kết quả.

5.Các cơ sở tiêm chủng hằng ngày phải thực hiện kiểm tra, ký xác nhận hộ chiếu vaccine.

6.Các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế, thuộc y tế các bộ, ngành, các cơ sở tiêm chủng tuyến tỉnh, tuyến huyện thực hiện ký xác nhận hộ chiếu vaccine không phải thực hiện công tác xác minh, làm sạch dữ liệu tiêm chủng vaccine Covid-19.