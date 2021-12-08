Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM khóa X cho biết: Đến thời gian nào đó, TP.HCM sẽ giống như Singapore, không công bố số ca nhiễm và tử vong mỗi ngày.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, sáng 8/12, tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM khóa X tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn lãnh đạo các sở, ngành. Theo đó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết ngành y tế liên tục theo dõi sát biến chủng Omicron. Tuy nhiên đến nay, gần như chưa thấy tín hiệu người mắc biến chủng này sẽ diễn tiến xấu hơn.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cũng tại buổi họp, đại diện Sở Y tế nhận định: "Đến thời gian nào đó, TP.HCM sẽ giống như Singapore, không công bố số ca nhiễm và tử vong mỗi ngày, không đặt lưu tâm về số ca mắc mới, mà xem đây như một bệnh thường khi người nhiễm không có diễn tiến nặng".

Ảnh minh họa: Internet

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, trong sáng cùng ngày, tại cuộc họp trực tuyến với Trung tâm Y tế và UBND các quận huyện và thành phố Thủ Đức, BS Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết: "Sau hơn 2 tháng nới lỏng giãn cách, số ca mắc mới liên tục tăng ở hầu hết các quận huyện, số ca nặng, tử vong cũng tăng”.

Khi ca mắc mới tăng cao, tỷ lệ bệnh nặng nhiều, ca tử vong sẽ cao hơn. Cụ thể, giai đoạn thấp điểm, tử vong vì COVID-19 tại thành phố chỉ còn 26 ca nhưng đến nay có ngày hơn 90 ca tử vong. Trước thực tế trên, Sở Y tế đang đánh giá lại các biện pháp triển khai trong công tác phòng chống dịch.

Theo BS Nguyễn Hữu Hưng, số F0 đang quản lý trên địa bàn thành phố tính đến ngày 8/12 khoảng 90.000 trường hợp. Ngưỡng chịu đựng trong chăm sóc, điều trị F0 trên địa bàn TP.HCM là 120.000 F0, dịch đang có xu hướng gia tăng, nếu quá mức trên sẽ dẫn đến quá tải gây khó khăn cho điều trị. Ngành y tế đang tập trung triển khai các biện pháp khống chế F0 thấp dưới ngưỡng chịu đựng càng thấp càng tốt để kiểm soát được dịch bệnh.

Dịch đang có xu hướng gia tăng, số F0 ở TP.HCM gần chạm ngưỡng 90.000 ca mắc Theo BS Nguyễn Hữu Hưng Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, số F0 đang quản lý trên địa bàn thành phố tính đến ngày 8/12 khoảng 90.000 trường hợp

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