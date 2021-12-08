Dịch đang có xu hướng gia tăng, số F0 ở TP.HCM gần chạm ngưỡng 90.000 ca mắc

Tin y tế 08/12/2021 14:20

Theo BS Nguyễn Hữu Hưng Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, số F0 đang quản lý trên địa bàn thành phố tính đến ngày 8/12 khoảng 90.000 trường hợp

Dẫn tin từ Tiền Phong, sáng 8/12 tại cuộc họp trực tuyến với Trung tâm Y tế và UBND các quận huyện và thành phố Thủ Đức, BS Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết: “Sau hơn 2 tháng nới lỏng giãn cách, số ca mắc mới liên tục tăng ở hầu hết các quận huyện, số ca nặng, tử vong cũng tăng”.

Khi ca mắc mới tăng cao, tỷ lệ bệnh nặng nhiều, ca tử vong sẽ cao hơn. Cụ thể, giai đoạn thấp điểm, tử vong vì COVID-19 tại thành phố chỉ còn 26 ca nhưng đến nay có ngày hơn 90 ca tử vong. Trước thực tế trên, Sở Y tế đang đánh giá lại các biện pháp triển khai trong công tác phòng chống dịch.

Theo BS Nguyễn Hữu Hưng, số F0 đang quản lý trên địa bàn thành phố tính đến ngày 8/12 khoảng 90.000 trường hợp. Ngưỡng chịu đựng trong chăm sóc, điều trị F0 trên địa bàn TP.HCM là 120.000 F0, dịch đang có xu hướng gia tăng, nếu quá mức trên sẽ dẫn đến quá tải gây khó khăn cho điều trị. Ngành y tế đang tập trung triển khai các biện pháp khống chế F0 thấp dưới ngưỡng chịu đựng càng thấp càng tốt để kiểm soát được dịch bệnh.

F0 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo nguồn tin từ Zing News, 10 ngày gần đây, Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP.HCM tăng thêm nhiều F0 nặng. Mỗi ngày, đến khoảng 30-35 bệnh nhân được chuyển lên. Sau giai đoạn đỉnh điểm với quy mô hơn 800 giường điều trị F0, giờ đây, Bệnh viện Hồi sức Covid-19 chỉ còn vỏn vẹn 150 giường.

Ngày 5/12, Bệnh viện Hồi sức Covid-19 tái khởi động khoa 2B (khu tiếp nhận F0 nặng và nguy kịch) công suất 50 giường. Đơn vị này đang điều trị cho hơn 200 bệnh nhân Covid-19. Dự kiến, số lượng này có thể tiếp tục tăng nhiều hơn. Bệnh viện Hồi sức Covid-19 có nhiệm vụ hỗ trợ, tiếp nhận F0 nặng từ quận Bình Thạnh, quận 4 và TP. Thủ Đức.

Các bác sĩ cho biết, hầu hết bệnh nhân Covid-19 được chuyển đến đơn vị này có diễn biến nặng, nguy kịch và cần được hỗ trợ oxy. Đơn vị này đang điều trị cho 50 bệnh nhân thở máy, 40 trường hợp cần thở oxy dòng cao (HFNC). Hiện chưa có bệnh nhân nào cần can thiệp ECMO.

Với tình hình bệnh nhân nặng tăng nhanh trở lại, Bệnh viện Hồi sức Covid-19 đang gặp khó khăn lớn về nhân sự khi không còn y, bác sĩ chi viện và lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ. Nhân lực chủ yếu chỉ đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Trưng Vương.

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